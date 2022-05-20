Блинкен заявил, что Россия еще в 90-х отказалась вступать в НАТО. Москва ждет уточнений

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту заявил, что Россия в 1990-е годы сама отказалась от идеи вступления в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» потребовала от Блинкена объяснений.

«Пусть уточнит»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Газете.Ru» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россию в 1990-х годах звали в НАТО, но Москва отказалась присоединиться к альянсу.

«Хотелось бы понять, что он конкретно имеет в виду? Дата, документ, заявление — пусть уточнит, как, когда, кому и на каких условиях НАТО предлагал подобное», — сказала она.

«Это не то, чем они хотели заниматься»

Стенограмма интервью Блинкена опубликована на сайте Госдепартамента. Говоря об опасениях России из-за возможного расширения НАТО на восток, ведущий предложил «сумасшедшую идею» — «пригласить Россию вступить в альянс», тогда президенту России будет «не о чем беспокоиться». Блинкен рассказал, что Россия в 90-х годах сама отказалась от предложения вступить в НАТО Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в 1990-х годах Россия сама отказалась от предложения... 20 мая 14:25

«Знаете, что? Еще в 1990-х об этом говорили <…> Ну, русские решили, что это не то, чем они хотели заниматься», — ответил Блинкен.

Он также считает, что военная спецоперация России на Украине началась в том числе для того, чтобы ослабить НАТО.

«Президенту Путину удалось ускорить все, что он стремился предотвратить. Он хотел предотвратить увеличение НАТО за счет Украины. Теперь это (расширение альянса – «Газета.Ru») фактически произошло за счет Финляндии и Швеции. Он хотел разделить Запад, разделить альянс. Но они более сплочены, чем когда-либо. И, как я уже сказал, он хотел подчинить себе Украину, сделать ее частью России. Этого не произойдет. Так что все, что мы видим, — это то, что Путин добивается прямо противоположного тому, чего, по его словам, он хочет», — отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что «НАТО — это оборонительный альянс, страны объединяются, чтобы убедиться, что в случае нападения на одну из них все остальные заступятся и защитят ее».

«У него (альянса – «Газета.Ru») нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию, он не нападет на Россию. Он не собирается нападать на Россию», — заключил Блинкен.

«Мы держали двери открытыми»

7 апреля бывший президент США Билл Клинтон рассказал в колонке для The Atlantic, что Соединенные Штаты предлагали Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО.

По его словам, в 1990-е годы связи между Североатлантическим альянсом и Москвой развивались. Россия приняла участие в программе «Партнерство во имя мира», тогда же состоялось заключение основополагающего акта Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, а США оказали финансовую помощь РФ для вывода ее военных из Прибалтики. Кроме того, Россия и НАТО совместно участвовали в разного рода миротворческих операциях. «Держали двери открытыми». Клинтон рассказал, что Россию приглашали в НАТО 42-й президент США Билл Клинтон заявил, что предлагал и Борису Ельцину, и Владимиру Путину членство России... 09 апреля 11:41

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — подчеркнул Клинтон.

Он напомнил, что ближе к концу его второго срока, в 1999 году, в НАТО вошли Польша, Венгрия и Чехия, несмотря на попытки России этому противостоять. При последующих администрациях в альянс вступили еще 11 стран.

«Да, НАТО расширился, несмотря на возражения России, но это касалось не только отношений США с Россией», — отметил политик.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля опроверг слова экс-президента США.

«Мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства (РФ в НАТО — «Газета.Ru»). И, собственно, де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно», — сказал Песков.

«Весьма сдержанная реакция»

21 февраля президент России Владимир Путин рассказал, как спрашивал о возможности для России вступить в НАТО.

«В 2000 году во время визита в Москву <...> президента США Билла Клинтона я спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Реакция была на мой вопрос была весьма сдержанной», — сказал Путин. «Двери закрыты»: Песков поспорил с Клинтоном о России и НАТО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова экс-президента США Билла Клинтона, заявившего... 11 апреля 14:46

По его словам, реальное отношение НАТО к этому вопросу проявилось в дальнейших действиях альянса. Так, Запад поддерживал террористов на Северном Кавказе, пренебрегал озабоченностями Москвы в сфере безопасности, а НАТО расширялся на восток. Глава государства упомянул пять волн расширения Североатлантического альянса.

Путин уверен, что Соединенным Штатам просто не нужно, чтобы существовала такая большая страна, как Россия, и они будут пытаться сдержать ее развитие. Российский лидер добавил, что альянс полностью игнорирует предупреждения и протесты РФ относительно продвижения своей военной инфраструктуры и техники к российским границам.

«Извините - просто «плевали» на них и делали все, что хотели, что считали нужным», — подчеркнул Путин, предположив, что так же продолжится и дальше «по известной поговорке «собака лает, а караван идет».