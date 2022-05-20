«Новые горизонты» нового мира: что обсуждали на марафоне общества «Знание»

Дискуссии, лекции и мастер-классы марафона «Новые горизонты» всероссийского общества «Знание» проходили в течение трех дней, с 17 по 19 мая, на пяти площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье. За это время перед школьниками, студентами и другими гостями мероприятия выступили свыше 200 спикеров, говоривших о политике, экономике, науке, культуре, технологиях и спорте. Марафон вызвал огромный интерес – за 3 дня трансляции лекций посмотрели более 120 млн человек, что стало рекордным показателем для подобных марафонов «Знания».

«Мир меняется необратимо»

Дождливым утром вторника, 17 мая, возле павильона «Россия – моя история» на ВДНХ было исключительно многолюдно. Десятки, а может быть и сотни молодых людей, под зонтиками и без, под шутки и разговоры спешили попасть внутрь, где вскоре должна была заработать площадка «Роль России в мире» просветительского марафона общества «Знание». Казалось, что даже для организаторов такой живой интерес к их форуму отчасти стал сюрпризом.

В просторном вестибюле павильона пришедших встречали волонтеры и несколько стендов, пользовавшихся популярностью все три дня. РЖД предлагал всем желающим совершить виртуальную прогулку по вокзалам или поездам, а также попробовать себя в роли машиниста, на стенде VK говорили о цифровых профессиях и учились держать равновесие на баланс бордах, а гости стенда «Синергии» раскрашивали носорога и танцевали. Большой популярностью также пользовался стенд «России – страны возможностей», где в результате прохождения квеста можно было, во-первых, научиться грамотно составлять резюме, а во-вторых, получить приятные призы.

Но первым делом все участники марафона устремились в главный зал, где старт форуму должен был дать первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета общества «Знание» Сергей Кириенко.

Главной мыслью его краткой вступительной речи, которую он затем повторил на лекции 19 мая, стала идея о необратимых изменениях в современном мире, от которых нельзя просто отмахнуться.

«Мир меняется необратимо. Мы с вами должны понимать, что именно сейчас происходят тектонические изменения в окружающем нас мире. Четвертая промышленная и технологическая революция уже стала реальностью. Это уже не будущее, это уже настоящее, это сейчас. Новый виток конкурентной борьбы в мире, глобальный энергетический кризис, продовольственный кризис, который уже стал реальностью в мире в целом. Все это вместе, на мой взгляд, говорит об одной важной вещи, которую нам всем важно осознать: мир меняется необратимо, поэтому понятное человеческое желание «давайте немножко подождем, все вернется так, как оно было раньше», неосуществимо — оно не вернется», — обратился к собравшимся Кириенко.

Первый замглавы администрации президента убежден, что мир поменялся на наших глазах, и продолжает меняться необратимо. Поэтому ждать нельзя, а если подождать, то «это означает, что этот новый мир просто будут формировать без нас с вами», подчеркнул он.

«Мне кажется, наступает то самое время, когда формулировка «знание – сила» становится не теоретической, а абсолютно практической. Потому что, чтобы воспользоваться возможностями происходящих перемен в мире нужно знать, нужно уметь и нужно иметь волю для того, чтобы действовать. Именно этому и будет посвящен наш трехдневный марафон», — завершил свое выступление Кириенко.

«Любая война заканчивается миром»

Мысль Сергея Кириенко о том, что в мире произошли серьезные изменения, и прежним он уже никогда не будет, разделяли и другие выступавшие. Учитывая геополитическую обстановку, одной из центральных тем выступлений предсказуемо стал конфликт на Украине. Замглавы администрации президента, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил об отстаивании Россией своих интересов, подчеркнув, что, если государство не проявляет настойчивости и принципиальности по главным вопросам существования, это государство теряет свою независимость, суверенитет, способность самостоятельно мыслить и принимать решения.

По словам пресс-секретаря президента, в настоящее время наша страна находится в условиях «идеального шторма» и момента истины. Но Россия уверена в своей победе и достижении поставленных целей, в том, что «все будет хорошо».

«Невозможно изолировать 1/6 часть суши ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно. У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями. Любая война заканчивается миром. Этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, где нам будет безопасно и где мы будем уверенно стоять на ногах», — отметил Дмитрий Песков.

О новом мироустройстве и смене ориентиров говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава ведомства не сомневается в том, что «уважающие себя страны не будут мириться с ролью послушных статистов», как это происходило раньше.

Он также уверен, что формирование многополярности в мире завершится успешно, несмотря на искусственные попытки стран Запада помешать этому историческому процессу.

«Нет никакого сомнения, что в итоге победит жизнь. Искусственные попытки сдержать развитие исторического процесса могут несколько лет, какое-то время действительно достигать своей цели. Сейчас Запад судорожно, я бы даже сказал, в агонии пытается своей реакцией на действия РФ в защиту своих законных интересов эти процессы сдержать, но жизнь возьмет свое. У меня здесь нет никаких сомнений в том, что мир будет многополярным», — подчеркнул он. Зал ответил на это заявление аплодисментами.

Днем позже о новых особенностях выстраивания международных отношений также рассказала подчиненная Сергей Лаврова, директор департамента информации и печати и официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, сотрудники российских дипломатических учреждений сегодня оказались на политическом фронте, на передовой.

«На них оказывают информационное и психологическое давление, а порой это воздействие принимает совершенно уродливые формы. Это и обливание краской, и таран машин, и закидывание камнями загранучреждений, квартир. Человек, который себя посвящает профессии дипломата, должен быть к таким вызовам готов. Он должен уметь не только собраться сам в кризисный момент, но и нести ответственность за вверенный ему коллектив», — убеждена она.

Помощник президента Владимир Мединский, в свою очередь, уверял, что история имеет тенденцию повторяться, поэтому нынешнее развитие событий во многом было неизбежным. При этом он подчеркивал идею о важности суверенитета страны.

«Что такое национальные интересы? Это не абстракция. Это результирующая стремления всех граждан жить в мире, говорить на своем языке, иметь свою семью – те самые традиционные ценности. Задача истинного лидера страны – выстраивать свою политику так, чтобы она совпадала с национальными интересами ее жителей», — пояснил государственный деятель.

По словам Мединского, конечная цель недружественных стран – запустить процессы распада в самой России, в этом и кроется причина санкционного давления на страну.

Не только политика

В просветительском марафоне общества «Знание» принимали участие более 200 спикеров, и, разумеется, далеко не все они говорили о политике – были охвачены и спорт, и наука, и культура.

Так, перед собравшейся на ВДНХ публикой выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, напомнивший, что по указу президента Владимира Путина Год Науки продолжится тематическим научным десятилетием.

«В ближайшие годы нам предстоит системная работа, направленная на обеспечение научно-технологического лидерства нашей страны. Мы будем привлекать талантливых школьников и студентов в сферу исследований и разработок, содействовать вовлечению исследователей в решение важнейших задач развития общества и страны, рассказывать о достижениях и перспективах российской науки», - рассказал он.

Замглавы правительства призвал молодых людей идти в науку, отметив, что зарплата в отрасли существенно выше, чем в среднем по стране, плюс государство готово выделять до 1 млн рублей на развитие перспективных стартапов.

Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов предсказуемо рассказывал о культуре, затрагивая и международную повестку. «Влияние российской культуры на мировую невозможно отменить, а Россию невозможно исключить из мировой культуры так же, как невозможно стереть с карты мира», — уверен он.

В качестве примера определяющего влияния на мировой театр артист привел знаменитую систему русского гения Станиславского — едва ли не самую популярную методику театральной школы, которую используют во многих странах.

Дмитрия Певцова на сцене сменили выдающиеся спортсмены — олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Пацкевич и двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Они рассказали о своих хобби, отношении к науке и искусству, а также о том, почему они не отказались выступать на Олимпиаде в Токио.

«Отнять у спортсмена возможность выступить на Олимпиаде - равносильно смерти. Ты всю жизнь жил спортом, лишался многого, в детстве у тебя не было праздников, развлечений, ты работал с самого раннего возраста, редко бывал дома, но ты знал, что у тебя будет возможность поехать на Олимпиаду и показать себя. И тут кто-то почему-то за что-то лишает тебя такой возможности. Да, у нас забрали флаг и гимн, разрешили представлять Олимпийскую команду России. Я из принципа приеду и докажу, что я русская, и с делаю так, что вы все будете слушать Чайковского», — заявила Пацкевич.

Наконец, в заключительный день марафона перед молодежью выступили пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован), рассказавшие о звонках первым лицам государств и получении важной информации в результате таких телефонных переговоров.

«Суть и роль пранка в обществе давно вышли за пределы его понятия. Именно так вы можете задать вопросы, которые интересуют общество, и получить ответы от первых лиц», — сообщили Вован и Лексус.

По их словам, пранк — это методика получения информации и ее использование в своих целях, хотя цели не всегда бывают благими. Например, как отметили Лексус и Вован, пранк использовали украинские спецслужбы, чтобы арестовать нескольких россиян, выманив их на свою территорию. Есть и положительные примеры: известно, что нынешний премьер-министр Михаил Мишустин во времена, когда руководил Федеральной налоговой службой, лично звонил в ее региональные отделения под видом обычного гражданина, чтобы проверить работу сотрудников ведомства.

Планы на будущее

Финальным аккордом марафона стало награждение победителей финала Просветительских игр, проходивших в рамках форума, в которых приняли участие более 100 тысяч молодых ребят. Триумфаторами стали команды из Архангельской области — 1-е место (421 балл), Воронежской области — 2-е место (414 баллов) и Амурской области — 3-е место (410 баллов). Помимо них в десятку лучших вошли Оренбургская, Мурманская, Челябинская, Астраханская и Ярославская области, Москва и Севастополь.

После завершения мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета общества «Знание» Сергей Кириенко рассказал журналистам, что организаторы немного беспокоились, так как из трех марафонов этот был первым практически без участия иностранных звезд и знаменитостей, только с российскими спикерами и лекторами.

«Кроме того, сейчас время, требующее ответов на сложные вопросы, поэтому у нас практически не было развлекательных сессий, которые легко воспринимать – связанных скорее не со знаниями, а с легкими познавательными темами. Тем не менее, когда мы завершали первый марафон, мы невероятно радовались тому, что у нас получилось порядка 18,5 млн просмотров. Это было в 3 с лишним раза больше, чем целевая задача, которую мы ставили с ребятами. На данный момент у нынешнего марафона свыше 120 млн просмотров, хотя на нем и не было ярких иностранных звезд, а на площадках проходил серьезный, содержательный разговор», — подчеркнул Кириенко.

По его словам, это радует не только как успешный показатель работы общества «Знание»: радуют российские ребята, молодежь, школьники и студенты, которые эти три дня со вниманием, интересом, с задаванием совершенно серьезных, содержательных вопросов следили за происходящим.

«Мне кажется очень важным, что ребята в подобной ситуации хотят понять, что происходит в мире, что происходит с точки зрения возможностей и развития в России, как они могут правильно действовать сами и встраиваться в происходящие изменения, что они могут сделать с точки зрения помощи другим и как могут внести свой вклад в развитие страны. Даже сама атмосфера, которую мы видели в зале, была заводящая и радующая», — отметил первый замглавы президентской администрации.

Говоря о планах на будущее, Сергей Кириенко назвал главной задачей общества «Знание» давать возможность получать новые знания и задавать свои вопросы для максимально большого количества людей. Особенность общества «Знание» — это не монолог, это диалог, отметил он. По словам Кириенко, в прошлом году лекциями, конкурсами и образовательными проектами общества «Знание» воспользовались 40 млн человек.

«Минимальная задача на этот год – более 60 млн человек, но у меня есть ощущение, что этот показатель будет сильно перевыполнен. Кроме того, запланировано увеличение профессиональных лекторов общества «Знание» - было 7 тысяч, теперь требуется минимум 10 тысяч, причем их нужно не только подобрать, но и научить работать по нашим проектам. Фактически с этой недели начинает работать Школа лекторов – она запускается в первую очередь на студию общества «Знание» в Сочи, и к началу августа должен быть сдан образовательный центр в Пятигорске, где будет проходить переподготовка лекторов общества. Первыми в августе туда приедут учителя из Донбасса», — заключил он.