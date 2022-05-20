«Против России развязана настоящая война». Как она будет защищаться

Президент РФ Владимир Путин заявил о развязанной против России войне в информационном пространстве, а также указал на рост числа кибератак на российские информационные системы после начала военной операции на Украине. Он поручил разработать госсистему по защите информации и напомнил, что в России с 2025 года госкомпаниям и некоторым организациям запретят использовать иностранные системы защиты информации.

Против России идет масштабная война в киберпространстве, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. По его словам, число кибератак на страну выросло в разы.

«С началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными», — указал Путин.

Он заявил, что «по сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве».

Угрозы из разных стран

Путин обратил внимание, что выросло число комплексных кибератак. «Хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу», — сказал президент. ФСБ займется отслеживанием всех утечек данных в России Российские школы, отели, турфирмы, каршеринг-сервисы и многие другие компании могут подключить... 13 апреля 13:59

«Атаки наносятся из разных государств, при этом они четко скоординированы», — отметил Путин. Он считает их действиями государственных структур, а также указывает, что в состав армий некоторых стран входят кибервойска.

Президент рассказал, что атакам подвергаются СМИ, финансовые учреждения, социально-значимые порталы и сети, а также органы власти.

«Значительно чаще фиксируются попытки и незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний», — добавил Путин.

Он описал тактику хакеров: «доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками-фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии, применяется все более сложное программное обеспечение, способное поражать устройства, использующие различные операционные системы».

Характер угроз и вызовов кибербезопасности страны быстро меняется, и надо это учитывать, заявил президент.

«Сама информационная сфера переживает бурное развитие. Все это нужно, безусловно, учитывать, в целом держать все эти вопросы в поле постоянного внимания и контроля», — подчеркнул Путин.

«Готовы к атаке»

Президент считает, что агрессия против России в киберпространстве, как и в целом «санкционный наскок», провалились. Усиленная защита: контроль за использованием персональных данных могут ужесточить Новый законопроект предполагает, что рекомендации для операторов защищать личные данные станут... 22 апреля 09:12

«В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы», — указал глава государства.

Он напомнил, что введенные против России санкции ограничили доступ к зарубежным информационным технологиям, программам и продуктам. Несколько зарубежных поставщиков в одностороннем порядке прекратили техническую поддержку своего оборудования в России, а также известны случаи ограничения работы или блокировки программ после их обновления.

«Все это нужно учитывать при использовании российскими компаниями, органами власти и управления ранее установленных и внедрении новых иностранных информационных технологий и продуктов», — рекомендовал президент.

Президент назвал тему комплексной и важнейшей для суверенитета и безопасности России и ее экономики.

Создание системы защиты информации

Для решения проблем кибербезопасности Путин предложил подумать над формированием государственной системы защиты информации. Код «красный». Почему кибератак на российский бизнес становится больше Число кибератак на российский бизнес в первом квартале 2022 года выросло в четыре раза... 25 марта 00:15

«Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства — здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники», — подчеркнул глава государства.

Он также предложил Совбезу РФ обсудить проект основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической IT-инфраструктуры России. Путин напомнил, что «с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет вообще запрещено».

Он призвал «за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу», а также разработать и внедрить свое технологическое оборудование, в том числе необходимое для производства программно-аппаратных комплексов.

«Процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономике, должны быть сегодня максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия извне», — подчеркнул президент. «Очевидным путем» к реализации этой задачи Путин назвал переход на отечественную технику, технологии, программы и продукты.