«Пусть катится к России, Китаю. Скатертью дорога»: в США призвали выгнать Турцию из НАТО

Турцию нужно исключить из НАТО, поскольку политика Анкары идет вразрез с интересами альянса, считает американский востоковед Даниэль Пайпс. По его словам, турецкие власти занимаются «шантажом» и стараются выбить себе привилегии, выступая против принятия в НАТО Финляндии и Швеции. Пайпс также заявил, что Турция стала «очень плохим союзником» с 2002 года.

Глава аналитического центра Ближневосточного форума в США, историк-востоковед Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО. Об этом он заявил в интервью каналу TVP World.

Специалист убежден, что турецкие власти выступают против принятия в альянс Швеции и Финляндии, поскольку пытаются с помощью «шантажа НАТО» добыть для себя различные выгоды.

«С 1952 по 2002 год Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО – Греции, например… Турция вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России», — перечислил востоковед основания для исключения Турции из Североатлантического альянса.

Пайпс добавил, что Турция — «практически не член альянса [НАТО]».

«Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», — добавил глава аналитического центра.

Неделей ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решительно против принятия в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, турки не готовы к союзничеству с государствами, которые вводили против Анкары ограничения и санкции.

Кроме того, добавил турецкий президент, представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной в Турции террористической организацией, действуют в этих скандинавских странах. По слова Эрдогана, Стокгольм и Хельсинки отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами.

«Они заявляли, что не будут экстрадировать террористов. Турция не одобрит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО», — сказал турецкий глава.

Анкара также выдвигает условия для своего одобрения заявок Швеции и Финляндии. Bloomberg сообщил, что турецкая сторона хочет возобновления своего членства в программе поставок из США новейших истребителей F-35. Турция также требует снятия санкций, введенных за приобретение у России зенитно-ракетных систем С-400.

При этом турецкое руководство в качестве условия выдвигает закрытие в Финляндии и Швеции всех организаций, которые оно считает террористическими.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал другие страны НАТО учитывать озабоченность Анкары по этому вопросу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «оперативно примет решение» о будущем членства Швеции и Финляндии. Он также призвал учесть опасения Турции по этому вопросу и заявил, что Анкара — «ценный союзник».

«Мы должны сохранять единство в этот исторический момент», — подчеркнул чиновник.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна готова обсуждать с Турцией все интересующие вопросы двухсторонней повестки в контексте вступления финской стороны в НАТО.

«Мы открыты для обсуждения всех вопросов. Турция может открыто и конструктивно относиться к нашему членству. Эти обсуждения уже ведутся и будут продолжаться в ближайшие дни», — сказал он.

Глава МИД Швеции Анн Линде обвинила Турцию в распространении дезинформации на фоне заявлений Анкары о том, что Стокгольм якобы поддерживает Рабочую партию Курдистана (РПК), которая во многих странах мира признана террористической организацией. По словам министра, шведская сторона внесла РПК в список террористов еще в 1984 году, вслед за соответствующим решением Турции.

«В связи с широко распространенной дезинформацией о Швеции и РПК мы хотели бы напомнить, что правительство Улофа Пальме первым после Турции включило РПК в список террористических организаций в 1984 году <…> Эта позиция остается неизменной», — написала Линде в Twitter.

Как отметила министр, Евросоюз последовал примеру Турции в отношении РПК только в 2002 году, когда в Швеции организация находилась под запретом уже в течении 18 лет.

Наконец, президент США Джо Байден попросил у Конгресса одобрения по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что эти страны полностью соответствуют критериям НАТО. Обсуждать этот вопрос с Эрдоганом Байден не намерен, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.