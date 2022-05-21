Армия Украины увеличилась почти в три раза

Против России на Украине обороняется 700-тысячная армия, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. До начала спецоперации в ВСУ служили 250 тыс. человек. Минобороны Украины намерено довести численность личного состава до миллиона человек. Сейчас на Украине идет всеобщая мобилизация, из страны закрыт выезд для военнообязанных мужчин. Помимо регулярной армии создана территориальная оборона.

Численность украинской армии, которая борется против России, составляет 700 тыс. человек, заявил Зеленский в эфире национального информационного марафона «UAразом», передает Укринформ.

«Сегодня это 700 тысяч, и вы видите результаты работы 700-тысячной армии», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия использовала для наступления «большой объем» войск. «Я думаю, с таким объемом ни одна [другая] страна Европы не справилась бы», — считает украинский лидер.

Зеленский добавил, что прежние регулярные войска Украины численностью в 250 тыс. человек не смогли бы сами остановить Россию. Президент отметил, что не помогло бы даже увеличение армии до 350 тыс., которое он одобрил в феврале, до начала военной операции России. Военная спецоперация РФ на Украине. День 87-й Губернатор Курской области сообщил об очередном обстреле приграничного Теткино со стороны Украины. Министр... 21 мая 21:17

Министр обороны Украины Олег Резников 14 мая заявил, что численность армии надо поднять до одного миллиона человек. «Мы ориентируемся на потребность обеспечить один миллион человек, которые будут бороться с врагом», — сообщил он.

Зеленский также сообщил 21 мая, что для Киева сейчас важно «сохранить больше людей». Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Киеве.

«Нам необходима бронированная техника. <...> Нужна вся, какая только есть. Я прошу об этом всех [политических] лидеров. Можете предоставить — предоставьте. Не можете предоставить — будем покупать. Нам все равно как. Нам главное — сохранить больше людей», — пояснил Зеленский. Он отметил, что в таких случаях цена покупки не важна.

Российские власти не раскрывали, сколько человек участвует в военной операции на Украине. Помимо российских войск там находятся вооруженные формирования ДНР и ЛНР. Их численность также держится в тайне. В конце февраля перед началом военной операции «Коммерсантъ» писал, что численность вооруженных сил ДНР — около 20 тыс. человек, ЛНР — около 14 тыс. человек.

Как на Украине укрепляли армию последнее время

Летом прошлого года на фоне обострения ситуации вокруг Украины Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ с 250 тыс. до 261 тыс. человек. Из них конкретно военнослужащие — это 215 тыс. Армию увеличили для укрепления территориальной обороны.

«Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода сил вооруженных сил Украины — сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления», — говорилось в пояснительной записке к закону. Что такое тероборона Украины и чем она воюет Росгвардия сообщила о ликвидации «диверсионной группы» и лидера украинской территориальной обороны... 05 мая 18:43

В начале февраля Зеленский одобрил увеличение численности ВСУ еще на 100 тыс. Киев хотел увеличить численность ВСУ за три года и создать 20 новых армейских бригад. «Этот указ не потому, что скоро война. Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир, мир в Украине», — объяснял президент.

После того как Россия начала военную операцию, Украина объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Мобилизованных отправляют служить в вооруженные силы Украины, нацгвардию, службу безопасности, госпогранслужбу и другие военные подразделения. Мобилизация проводится 90 дней, отсчитывая с 24 февраля. Начальник управления персонала командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач предупреждал, что всеобщую мобилизацию могут продлить после истечения 90-дневного срока.

«Все зависит от ситуации, которая сложится к тому моменту, когда она [мобилизация] должна закончиться. Если такая нужда будет, будут продолжаться боевые действия, то однозначно нужно будет пополнить специалистами наши воинские части», — указал он.

Зеленский 18 мая внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине после 24 мая.

Общую мобилизацию на Украине проводят в четыре волны. Первыми «под ружье» поставили оперативных резервистов, то есть бывших военных (служивших как срочники или по контракту) в возрасте до 40 лет, имеющих боевой опыт. В основном это ветераны боевых действий на Донбассе.

К 15 марта, по заявлению украинских властей, первую волну мобилизовали на 100%. После этого на Украине началась вторая волна — призыв резервистов, которые не вызвали в первую волну, и военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. Пока вторая волна мобилизации на Украине официально не закончена.

Во время третьей волны, если она начнется, будут призваны те, кто окончил военные кафедры вузов как офицеры запаса. Во время четвертой — все жители, кто не попадает под возрастные, физические или иные ограничения. Минобороны сообщило о нескольких фактах присутствия срочников на Украине Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал об... 09 марта 18:22

С началом боевых действий Украина закрыла выезд из страны для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Могут быть исключения, предусмотренные законом. Жесткие ограничения на выезд вызвали критику в украинском обществе.

«Это большой вопрос, сейчас обсуждается разрешение для отдельных категорий граждан [выезжать] хотя бы на короткое время <...>. Те же волонтеры выезжают с обязательством вернуться. Это также нужно бизнесменам и ученым. <...> Ведь экономику тоже нужно запускать, она должна работать», — признал советник офиса президента Украины Алексей Арестович 5 мая.

В конце мая на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой к Зеленскому отменить запрет на выезд мужчин призывного возраста и вернуть свободное пересечение украинской границы. Одновременно петиция призывает усилить ответственность для пограничников за коррупционные правонарушения.

«Не будет эффективно защищать Украину человек, которого заставили стать «защитником». <...> Свободные люди Украины способны на основе свободного волеизъявления защищать свою свободную Украину. Надо верить в Народ Украины, а не ломать его через колено. <...> Любой нелепый запрет порождает коррупционные схемы», — говорится в документе.

Автор петиции Александр Гумиров подчеркнул, что из Украины все равно свободно выезжают «мужчина на дорогих иномарках», и все «крысы, бегущие с тонущего корабля» уже сбежали за границу при помощи взяток. При этом другие мужчины не могут выехать на работу за пределы страны, из-за чего на Украину не поступает валюта. А некоторые украинцы, которые оказались за границей, не могут вернуться на родину, даже если хотят помочь ей, так как потом их не выпустят обратно.

На момент написания материала петиция собрала 25 876 голосов. Для того, чтобы ее рассмотрел Зеленский, было достаточно набрать 25 тыс. После рассмотрения обращения президент может внести в Раду законопроекты, которые помогут решить поднятые проблемы.