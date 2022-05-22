«Шевчику неоднократно поступали угрозы». Что известно о взрыве в Энергодаре

Кадры с места покушения на мэра Энергодара Андрея Шевчика, 22 мая 2022 года

В адрес главы новой администрации Энергодара Андрея Шевчика неоднократно поступали угрозы, рассказали в правоохранительных органах. 22 мая в подъезде его дома сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, которое заложили в электрощитовом шкафу. Взрыв прогремел, когда Шевчик входил. Он и двое его охранников ранены. Сейчас политик находится в реанимации. Минобороны сообщило о переходе Энергодара под контроль российских войск 28 февраля.

Объявивший себя мэром украинского города Энергодар Андрей Шевчик и двое его охранников ранены в результате взрыва. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Военная спецоперация РФ на Украине. День 88-й Росгвардия отчиталась об уничтожении опорного пункта Вооруженных сил Украины в ЛНР. Госсекретарь США... 22 мая 14:17

«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в адрес Шевчика от украинской стороны неоднократно поступали угрозы.

По данным источника РИА «Новости», сейчас политик находится в реанимации.

Кто такой Шевчик...

В конце марта депутат городского совета Энергодара от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Шевчик сообщил, что создал «совет самоорганизации города», и объявил себя его руководителем. Он утверждает, что этот орган выполняет функции городской власти: В Верховной раде ликвидировали фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» В Верховной раде официально ликвидировали фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ)... 12 мая 13:44

«Я, Шевчик Андрей, депутат энергодарского горсовета, информирую вас, что с 27 марта в городе начинает работать «общественный совет самоорганизации города», — рассказал парламентарий в специальном обращении.

По его словам, совет был организован для коммуникации «всех небезразличных ответственных горожан». В свою очередь, избранный мэр города Дмитрий Орлов заявлял, что этот орган не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

«Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый народный совет во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины», — указал Орлов.

Большинство депутатов горсовета Энергодара 23−24 марта сложили свои мандаты.

...и где находится мэр Энергодара

На фоне спецоперации мэр Энергодара Дмитрий Орлов и его команда покинули город. «Это уже бывшая Украина». Какие территории могут войти в состав России Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что Украина «в том виде, в котором... 22 мая 10:44

«Мэр Энергодара уехал в Запорожье, чтобы обеспечить более устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения. Сейчас мир электронен, поэтому можно управлять из любой точки. Мы считаем, что в Запорожье будет спокойнее управлять Энергодаром», — информировал глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух.

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Энергодар, основанный в 1970 году, расположен в северо-западной части Запорожской области Украины, он входит в состав Васильевского района Запорожской области. До административно-территориальной реформы 2020 года был городом областного значения. Расположенная там Запорожская электростанция стала крупнейшей АЭС в Европе. Она является основным работодателем в городе. По последним оценкам, там проживали более 53 тыс. человек (данные за 2018 год).

С конца февраля 2022-го населенный пункт находится под контролем вооруженных сил РФ: в начале специальной военной операции шли бои за Энергодар и за расположенную в нем Запорожскую АЭС.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Украина «в том виде, в котором она была», уже не останется. Как заявлял ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, президента Владимира Путина попросят включить регион в состав России. Там, как и на приазовской части Запорожской области Украины, уже идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.