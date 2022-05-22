Украина разорвала три соглашения с СНГ: о мигрантах, аграрном рынке и памятниках

Верховная рада Украины одобрила выход страны из трех соглашений, заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Сама Украина не состоит в СНГ с 2018 года, но часть соглашений продолжали действовать. Ранее Рада уточняла, что после начала военной операции Украина не будет разрывать абсолютно все договоренности с РФ и Белоруссией. Но сохранит только те, что касаются прав человека.

Рада одобрила закон о выходе из соглашения «Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram.

«Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций», — написала она.

Украина окончательно вышла из СНГ еще в 2018 году, после чего постепенно разрывала некоторые соглашения и договоры с содружеством. Тем не менее, до признания Москвой ЛНР и ДНР и начала военной операции России, Киев все еще сохранял часть договоренностей.

Спикер украинской Рады Руслан Стефанчук 15 мая уточнял, что Украина не будет расторгать все ранее заключенные соглашения с Россией и Белоруссией, потому что нужно сохранить договоренности, которые касаются прав человека.

«Можем ли мы убрать [все соглашения]? Очевидно, нет. Потому что есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны сохраняться. Например, если украинцы будут находиться на территории тех государств, а также обмены пленными, — это все происходит на уровне международных соглашений. В то же время экономические соглашения должны быть отменены», — пояснил Стефанчук.

О чем соглашение об увековечивании военной памяти народов СНГ

Это соглашение подписали все тогдашние участники СНГ (включая Киев) в 2011 году в Душанбе. В документе говорится, что народы государств СНГ «внесли решающий вклад» в победу над фашизмом. Цель соглашения — «сохранить и увековечивать память о мужестве и героизме» этих народов. «Это им аукнется»: какие памятники снесли на Украине за время спецоперации России Памятник маршалу СССР Георгию Жукову демонтировали в Харькове. Снос монумента попал на видео... 17 апреля 17:05

Под «увековечить память» в документе понимается сохранение «уважительного отношения к погибшим военнослужащим» (имеются в виду граждане СССР, которые в Великую Отечественную служили в советской армии, сражались в подполье или трудились в тылу и погибли во время боевых действий, из-за их последствий или умерли в плену). Подчеркивает, что нужно хранить уважение к «их мужеству и героизму». Подписавшие соглашение обязались содержать в порядке и защищать от вандализма свои воинские захоронения и памятники, а также искать пока непогребенные останки погибших военных и проводить работы по перезахоронению.

Кроме того, страны согласились «освещать факты о бессмертном подвиге народов» СНГ.

Власти Украины заявили, что выйдут из этого соглашения, 23 февраля, после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Украинское правительство пояснило, что соглашение нужно разорвать, «учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины как одной из стран-участниц указанного соглашения, существенные отличия на Украине и в других странах-участницах соглашения коммеморативных практик и законодательства в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны».

Какие еще соглашения с СНГ 22 мая разорвали в Киеве

Верховная рада также одобрила 22 мая выход из соглашений об общем аграрном рынке и сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Первое соглашение от 1998 года было направлено на то, чтобы стороны постепенно сформировали единый аграрный рынок и открыли свободное движение сельскохозяйственной продукции, продовольствия, научно-технической продукции, средств производства и услуг для агропромышленного комплекса национального происхождения. Украина вышла из двух соглашений СНГ по космосу Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из двух соглашений СНГ по космосу, так... 18 августа 15:05

Второе соглашение 1999 года предусматривало, что в случае, если незаконные мигранты прибыли на территорию одной из сторон с территории второй стороны, то они, при наличии соответствующих доказательств, подлежали передаче последней. То есть, например, если бы Украина обнаружила у себя незаконных мигрантов из России, то она бы отправила их обратно в Россию. Процесс передачи незаконных мигрантов уточняли отдельные договоренности в этой области.

Кроме того, в это воскресенье Рада денонсировала соглашение между правительством Украины и правительством России об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов. В пояснительной записке к украинскому законопроекту о выходе из соглашения объясняется, что Россия создает «оккупационные администрации» в Донецкой и Луганской областях, является военным агрессором и нарушила международное право.

Из каких договоров с СНГ Украина вышла еще раньше

В середине февраля Украина вышла из антитеррористического соглашения СНГ. Рада отмечала, что Украина с 2014 года не участвовала в практических мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества в борьбе с терроризмом. Власти Украины также подчеркнули, что сама Россия поддерживает «сепаратизм и террористов» на востоке Украины (то есть, ДНР и ЛНР).

Тогда же Украины вышла из торгового соглашения СНГ о тарифных преференциях. Оно было заключено в 1996 году с целью создать единую международно-правовую базу СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран. Украинские власти указывали, что выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров. Действующее украинское законодательство в принципе не допускает тарифных преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран.

В прошлом году страна вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве, а также из соглашения по защите прав потребителей. Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из двух соглашений СНГ по космосу, так как они «в современных условиях не отвечают национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяется».

В декабре 2020 года Украина денонсировала три соглашения с СНГ в сфере атомной энергии.