«Мы должны быть честными». Во Франции призвали не лгать Украине о скором принятии в ЕС

Министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что Украину не следует обнадеживать обещаниями скорого принятия в ЕС. Бон считает, что Киев добьется этого только спустя 15-20 лет. Пока же Франция предлагает помочь Украине другим путем, например открыть европейские границы для всех украинцев и дать Киеву доступ к европейским фондам.

Украина сможет вступить в ЕС только спустя минимум 15 лет, поэтому европейские политики не должны обманывать Киев обещаниями о скором принятии в союз, подчеркнул министр-делегат при МИД Франции Бон в воскресном эфире Radio J.

«Вы должны быть честными. <...> Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 год или 2 года, то мы лжем. Это неправда. Это, наверное, 15 или 20 лет, это очень долго»,

— сказал министр (цитата по Le Figaro).

Бон уточнил, что пока Европа должна дать украинцам другой «политический проект», к которому они смогут присоединиться. Он пояснил, что в рамках этого проекта можно предоставить жителям Украины «право свободного перемещения по Европе» и открыть Украине доступ к части средств из европейских фондов для восстановления страны и экономики. «Должен быть иной путь». Глава МИД Австрии высказался против членства Украины в ЕС Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что не поддерживает вступление Украины в ЕС... 25 апреля 09:28

Ранее с такой идеей выступил президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Европарламента в Страсбурге. Он предложил создать «европейское политическое сообщество» для Украины и других стран, которые хотят в ЕС.

Макрона поддержал канцлер Германии Олаф Шольц. Это очень интересное предложение для решения серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся», — отметил лидер ФРГ.

Президент Польши Анджей Дуда 22 мая во время визита в Киев со своей стороны пообещал, что Варшава сделает все, чтобы помочь Украине стать членом ЕС.

«Я не успокоюсь, пока Украина не станет членом Европейского союза», — сказал Дуда, выступая в Верховной раде.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Перед вступлением в союз Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС. Для этого власти страны заполняют специальный опросник. На первую часть опросника Киев уже ответил в апреле. После того, как в ЕС изучат ответы, Брюссель может порекомендовать дать Украине статус кандидата, что должны одобрить все 27 государств-членов союза. Только после этого начнутся переговоры о вступлении страны в ЕС.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Киев рассчитывает получить статус кандидата в июне. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допускала, что Евросоюз пойдет на «нестандартные меры», поскольку вокруг Украины сложилась «экстраординарная ситуация». Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина разделяет ценности ЕС, поэтому процесс принятия страны в союз ускорят, насколько возможно, соблюдая при этом все условия. «Сразу после Турции». Когда Украина вступит в Евросоюз Евросоюз послушен воле НАТО, и Украина сможет присоединиться к ЕС только с разрешения альянса... 02 апреля 14:52

В то же время премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупреждал, что «никто не вошел в Европейский союз за одну ночь». Глава нидерландского правительства Марк Рютте также напоминал, что в ЕС нет «ускоренной» процедуры принятия нового члена.

«Можем ли мы открыть процедуру членства со страной, находящейся в состоянии войны? Я так не думаю», — также отмечал Макрон. При этом он добавил, что «закрыть дверь» перед Украиной и «сказать никогда» было бы несправедливо.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что Киев «контролирует свою территорию», а украинское правительство по-прежнему у власти. «Украина — это не та страна, в которую вторглись и установили свою власть. Все еще есть правительство [Зеленского], принимающее людей извне», — указал он.

Фон дер Ляйн обещала, что европейские страны поддержат Украину, чтобы та после прекращения боевых действий «осталась <...> демократической страной».