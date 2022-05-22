«У них гигантская прибыль». Премьер Польши нашел в Норвегии деньги для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной своей «гигантской» прибылью из-за роста цен на нефть и газ. Моравецкий отметил, что стоимость топлива взлетела на фоне конфликта России и Украины, получается, Осло косвенно наживается на происходящем. В самой Польше местные политики указали, что и другие страны, торгующие газом и нефтью, «кормятся» от этого конфликта, а в Норвегии считают, и так уже внесли «значительный вклад» в поддержку Украины.

Норвегия косвенно «подпитывается» конфликтом между Россией и Украиной, поскольку на фоне боевых действий растут цены на нефть и газ, а с ними и доходы королевства, пояснил премьер Польши Моравецкий на встрече с польской молодежью.

Он отметил, что нефтегазовая прибыль «небольшой» Норвегии с населением 5 млн человек «превысит сто миллиардов евро».

«Мы все возмущаемся по поводу России, и это правильно. <...> Но, дамы и господа, что-то здесь не так. Напишите своим юным друзьям в Норвегию. Они должны поделиться этим излишком, этой гигантской прибылью», — призвал Моравецкий.

Премьер добавил, что Норвегия случайно оказалась в такой ситуации и, конечно, она не виновата в конфликте. Но, все же, «это ненормально и несправедливо», подчеркнул премьер. Он призвал Норвегию как можно скорее поделиться сверхприбылью с Украиной, «с теми, кто больше всего пострадал». ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в текущем году зафиксирован рекордный отток средств... 03 сентября 21:48

Заявление Моравецкого уже раскритиковали в самой Польше.

«Лучше всего делиться чужими деньгами. А когда Моравецкий раскроет свои доходы? Я даже не говорю, что он должен ими поделиться», — прокомментировал в Twitter экс-министр финансов Польши Лешек Бальцерович.

«В конкурсе на глупость года премьер-министр Моравецкий неожиданно обыграл депутатов Ковальского и Суски. Норвегия питается войной и должна делиться своей прибылью. Пусть он [премьер] начнет со «сверхприбыли» собственной семьи», — вторит польский депутат Европарламента Януш Левандовски. Минфин США заявил, что замороженные активы российского ЦБ нельзя отдать Украине Глава Минфина США Джанет Йеллен ответила на предложение изъять замороженные валютные резервы России и... 19 мая 00:41

Депутат парламента Польши Анджей Розенек указал, что если Норвегия «питается войной», то и другие страны и компании, торгующие газом и нефтью, «кормятся» от этого конфликта. В том числе и польские. Так, в результате ценовой неразберихи на топливных рынках польские компании PGNiG, Orlen и Lotos тоже фиксируют рекордные прибыли.

Сенатор Кшиштоф Брейза заявил, что польская власть своими действиями вызвала «огромный» рост инфляции. «Теперь, когда для них все разваливается, и им нужны деньги, они пытаются уговорить молодых поляков позвонить норвежцам и попросить финансовой поддержки», — заметил Брейза.

Пресс-секретарь партии «Гражданская платформа» Ян Грабец предположил, что так Варшава хочет склонить Норвегию продавать газ Польше, чтобы не покупать российский газ в обход через Германию.

На слова Моравецкого также отреагировал МИД России. «Просто доходы Киева — это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова

Реакция Норвегии

Норвежская газета Dagens Næringsliv в марте писала, что королевство действительно может получить от продажи нефти и газа в этом году в шесть раз больше, чем предполагало правительство. Мединский заявил, что Запад пытается финансово закабалить Украину Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский заявил в эфире телеканала ОНТ, что Запад... 22 мая 20:59

Однако, как пояснил госсекретарь Норвегии в министерстве иностранных дел Эйвинд Вад Петерссон, эту прибыль власти собираются сохранить для будущих поколений своей страны. Доходы направят в Глобальный государственный пенсионный фонд.

«Хотя в результате конфликта на Украине доходы от продажи нефти увеличились, размер объема средств фонда упал. С нового года объем средств фонда уменьшился примерно на 550 миллиардов норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», — обратил внимание Петерссон.

Он указал, что норвежские потребители также сталкиваются с повышением цен на электроэнергию и бензин. «Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины, и мы будем вносить еще больший вклад», — пообещал госсекретарь.