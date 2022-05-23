«Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины». В Осло ответили Моравецкому

Госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что страна уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и планирует увеличить помощь. Кроме того, норвежская экономика и потребители пострадали от повышения цен на электроэнергию и бензин, добавил он, отвечая на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Норвегии следует поделиться доходами от продажи нефти и газа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Норвегии следует поделиться доходами от продажи нефти и газа. Об этом пишет газета Aftenposten. Украина предоставит полякам особый статус Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что закон об особом статусе поляков... 22 мая 16:10

Что предложили в Варшаве...

Моравецкий накануне заявил, что Норвегия получает «гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа» и должна поделиться своими доходами.

По его оценкам, Норвегия «опосредованно жирует» на ситуации, связанной с событиями на Украине.

Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние несколько лет, маленького 5-миллионного государства Норвегии, как утверждает польский премьер, превысит €100 млрд, поэтому Норвегия «должна немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью». В Польше призвали Норвегию делиться с Киевом «гигантской прибылью» от повышения цен на газ Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться, в частности... 23 мая 08:57

Его слова спровоцировали волну комментариев. В правящей партии, защищая Моравецкого, указали, что в самой Норвегии ведется дискуссия о том, чтобы направить часть заработанных средств на помощь Украине. Оппозиция критикует высказывания главы правительства, подчеркивая, что они могут негативно отразиться на отношениях Варшавы и Осло, передает ТАСС.

...и чем ответили в Осло

В свою очередь, в МИД Норвегии ответили, что возросшие доходы от экспорта нефти и газа в основном поступают в пенсионный фонд для будущих поколений. При этом госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон отметил, что, несмотря на увеличение прибыли от продажи нефти в связи с ситуацией на Украине, размер фонда сократился приблизительно на 550 млрд норвежских крон (€53,6 млрд), отчасти — из-за падения фондового рынка. Кроме того, норвежская экономика и потребители также пострадали от повышения цен на электроэнергию и бензин.

Петерссон указал и на то, что Норвегия уже внесла «значительный вклад в поддержку Украины и будет продолжать вносить еще больший вклад». «У них гигантская прибыль». Премьер Польши нашел в Норвегии деньги для Украины Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной своей... 22 мая 23:44

Лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа...

Добавим, что страны G7 обсуждают создание специального картеля, целью которого станет установление ценового порога на российскую нефть.

Как пишет Bloomberg, создание картеля покупателей для обеспечения установленной цены на российскую нефть могло бы минимизировать доходы РФ.

«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — признала глава Минфина США Джанет Йеллен. Страны G7 задумали установить ценовой порог на российскую нефть Cтраны Группы семи (G7) обсуждают создание специального картеля, целью которого станет установление ценового... 20 мая 05:45

По данным источников агентства, лидеры стран Евросоюза, которые в конце мая соберутся в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине, также поддержат ограничение цен на российскую нефть. При этом другой источник указал, что реализация такого плана еще далека от его воплощения в жизнь.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх говорил, что Соединенные Штаты и из союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию каких-либо доходов от экспорта нефти и газа.

...и разработать «план Маршалла» для Украины

На этом фоне президент Всемирного экономического форума Борге Бренде заявил, что для Украины необходимо разработать масштабную программу восстановления и реконструкции, подобную американскому «плану Маршалла», пишет газета Suddeutsche Zeitung. «Шевчику неоднократно поступали угрозы». Что известно о взрыве в Энергодаре В адрес главы новой администрации Энергодара Андрея Шевчика неоднократно поступали угрозы, рассказали... 22 мая 23:47

«Страна уже достаточно пострадала. Мы должны начать работать над восстановлением. Нам нужен «план Маршалла» для Украины. Именно этого мы хотим добиться в Давосе. Речь идет об инфраструктуре, электроснабжении, школах, дорогах и мостах», — пояснил Бренде.

Он считает, что начинать реализацию проектов восстановления Украины необходимо даже до завершения боевых действий.

План Маршалла (или «Программа восстановления Европы») — это программа помощи Европе после Второй мировой войны, вследствие которой пострадавшие в ходе войны страны Западной Европы получили от США экономическую помощь.