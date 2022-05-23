Глава евродипломатии признал недостаточность финансирования обороны ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились. Он также указал на необходимость создания Европейских вооруженных сил для обеспечения безопасности стран сообщества. В своем блоге Боррель описал «молчаливый процесс недофинансирования» европейских армий и бюджетных сокращений, вызванных политикой жесткой экономии, а также привел расчеты, которые помогут увеличить оборонный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что запасы военной техники стран Евросоюза истощились из-за предоставления помощи Украине. «Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины». В Осло ответили Моравецкому Госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что страна уже внесла значительный вклад... 23 мая 08:57

По его словам, ЕС нужны собственные вооруженные силы для обеспечения безопасности. Об этом он написал в своем блоге.

«Наращивать европейский оборонный потенциал»

Как указал Боррель, из-за недостаточного инвестирования оборонные возможности ЕС не соответствуют тем, которые нужны для противодействия существующим угрозам. «Отчеты Европейского оборонного агентства (EDA) уже предупреждали об этом, но до начала войны не было здравого смысла в срочном увеличении расходов на оборону. Теперь вопрос не только в том, чтобы тратить больше, но и в том, чтобы тратить вместе, потому что это единственный способ тратить лучше. Украина предоставит полякам особый статус Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что закон об особом статусе поляков... 22 мая 16:10

По количеству задействованных в войне средств, ее человеческим жертвам и глобальным последствиям она представляет собой тектонический сдвиг ландшафта европейской безопасности. Столкнувшись с этим конфликтом, ЕС отреагировал быстро и решительно, предложив политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине. Теперь ясно, что Европа в опасности, как мы заявляли перед началом войны, когда представили Стратегический компас, который с тех пор был одобрен Советом и предлагает план реальных пошаговых изменений для более сильной и единой безопасности и оборонной политики», — пишет глава европейской дипломатии.

Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, считает он. «Для этого нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы, которые стремятся наращивать возможности и силы.

Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков. «Мое обращение к Путину может показаться наивным». Боррель призвал реорганизовать отношения с Россией Евросоюз должен в будущем найти способы реорганизации отношений с Россией, включая согласование... 27 апреля 00:58

Тем не менее, это идет в дополнение к тем, которые унаследованы от прошлых сокращений бюджета и недофинансирования», — констатировал Боррель.

Он также указал на «молчаливый процесс недофинансирования» европейских армий и бюджетных сокращений, вызванных политикой жесткой экономии. «Я не обсуждаю здесь уместность этих сокращений и политические решения, которые за ними стояли. Тем не менее, полезно знать, чтобы оценить будущую политику расходов в моменты, когда бюджеты могут снова быть ужесточены.

Также важно отметить отсутствие координации, в контексте которой были осуществлены эти сокращения: в 2020 году только 11% инвестиций были потрачены совместно, что ниже контрольного показателя в 35%, согласованного государствами-членами в рамках EDA. Задача сегодня состоит в том, чтобы лучше координировать процесс увеличения расходов и избегать увеличения дублирования и пробелов», — отметил глава европейской дипломатии. Военная спецоперация РФ на Украине. День 89-й В МИД Норвегии отклонили призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа. Глава... 23 мая 11:35

«Пробелы, с которыми мы сталкиваемся»

По его оценкам, ЕС сталкивается с целым рядом пробелов: когда речь идет об общем военном потенциале, общих инвестициях в оборону, исследованиях и разработках и сравнении с военными разработками других стран.

Он также привел данные, согласно которым с 1999 по 2021 годы совокупные расходы ЕС на оборону выросли всего на 20% (против 66% у США, 292% — у России и 592% — у Китая). «Конечно, нужно учитывать начальный уровень военных мощностей, но эти цифры показывают совсем другие тенденции.

Если бы все государства-члены ЕС потратили 2% своего ВВП на оборону, а 20% были направлены на инвестиции, с 2006 по 2020 год это привело бы к дополнительному выделению примерно €1,1 трлн на оборону, из которых около €270 млрд пришлось бы на инвестиции. «Шевчику неоднократно поступали угрозы». Что известно о взрыве в Энергодаре В адрес главы новой администрации Энергодара Андрея Шевчика неоднократно поступали угрозы, рассказали... 22 мая 23:47

Отсутствие сотрудничества между государствами-членами ЕС в области обороны оценивается в десятки миллиардов евро в год. Все эти цифры иллюстрируют тенденции и недостатки, которые нам необходимо устранить», — отметил Боррель, добавив, что в последние недели многие члены Евросоюза объявили об увеличении своих расходов на оборону.

«От диагноза — к действию»

В Европейском оборонном агентстве определили три основных направления действий. Предполагается, что страны ЕС должны усилить работу по боеготовности войск, в том числе — по пополнению запасов. Второе направление — увеличить существующие возможности количественно и качественно в течение следующих пяти лет, сосредоточив внимание на пробелах, накопленных в прошлом, таких как стратегические средства обеспечения, модернизация противовоздушной обороны, кибер- и космические возможности. В-третьих, в более долгосрочной перспективе совместно разрабатывать будущие ключевые возможности.

Боррель проинформировал, что в Брюсселе создадут совместную Целевую группу для поддержки краткосрочных потребностей в закупках и поощрения стран-членов ЕС к совместным закупкам. Речь также идет о запуске инструмента для укрепления европейского оборонного промышленного потенциала посредством совместных закупок и о регламенте европейской программы оборонных инвестиций. «Эта война должна быть выиграна на поле боя» Глава евродипломатии впервые в истории ЕС пожелал военного решения конфликта. Как написал Жозеп Боррель... 10 апреля 01:36

«Кроме того, мы рассмотрим возможность укрепления бюджетов Европейского оборонного фонда и военной мобильности через программу Connecting Europe Facility. Наконец, мы предлагаем Европейскому инвестиционному банку в сотрудничестве с EDA оценить, как он может поддержать европейскую оборонную промышленность в разработке критически важных технологий и промышленных мощностей путем совместных закупок.

Как всегда, нам нужна политическая воля и лидерство, а растущие расходы на оборону дают нам разовую возможность решить некоторые из давних проблем, которые препятствуют оборонным усилиям ЕС.

Настало время продвигать вперед европейскую оборону. Нам необходимо укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала. Чтобы иметь возможность увеличить наш военный потенциал, чтобы защитить себя, сделать НАТО сильнее и лучше поддерживать наших партнеров, когда это необходимо», — заключил глава европейской дипломатии.