Медведчук дал показания против Порошенко

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись, на которой экс-глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, подробно описал схему незаконной приватизации экс-президентом Петром Порошенко части трубопровода «Самара – Западное направление». По его словам, на организацию этой покупки бывший президент Украины якобы потратил по меньшей мере $23 млн, а в реализации схемы была задействована «вся верхушка госаппарата». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Задержанный по подозрению в госизмене украинский политик Виктор Медведчук, возглавлявший политсовет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» до марта 2022 года, описал схему вывода части магистрального нефтепровода «Самара – Западное направление» из госсобственности. Соответствующую запись с показаниями Медведчука в понедельник, 23 мая, распространила Служба безопасности Украины (СБУ). Кремль оценил возможность обмена Медведчука на украинских пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность обмена украинского политика Виктора... 23 мая 12:23

Как утверждает экс-депутат, в этой схеме якобы участвовал бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, экс-глава государства обратился к Медведчуку с просьбой связаться с российским руководством, а также обеспечил принятие необходимых решений на государственном уровне.

Что рассказал Медведчук

«Трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко. И если бы сказали, что это труба Порошенко, это больше бы подходило. <...> Тогда президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне среди руководства РФ, про покупку трубы или «Прикарпатзападтранса», который владел этой трубой, <...> по поставкам дизеля в Украину и Европу, <...> чтобы «Транснефть» смогла продать эту трубу и для того, чтобы можно было выкупить эту трубу, как потом выяснилось, господином Порошенко», — утверждает Медведчук. Адвокат Порошенко назвал видео с показаниями Медведчука «пиаром» СБУ Игорь Головань, адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил телерадиовещателю... 23 мая 13:46

По его словам, на организацию этой покупки Порошенко якобы потратил по меньшей мере $23 млн, которые выводились через фиктивные договора, а весь процесс контролировался финансовым помощником экс-президента Макаром Пасенюком до 2019 года, когда глава государства покинул свой пост. До этого момента он, как рассказал Медведчук, «решал все вопросы» по приобретению и эксплуатации трубопровода с судами, прокуратурой и профильными ведомствами.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту — собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий.

<...> Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», — утверждает задержанный политик. Рада разрешила отбирать имущество россиян и запретила пророссийские партии В список лиц, имущество которых на Украине подлежит национализации, включили граждан России и тех... 01 апреля 20:53

В СБУ проинформировали, что Медведчук также назвал конкретные фамилии чиновников, но не раскрыли их в интересах следствия.

По его словам, в схеме якобы была задействована «фактически вся верхушка государственного аппарата».

Кроме того, политик рассказал, что в 2014–2015 годах Порошенко якобы организовывал механизм закупки угля для нужд Украины на территории ЛНР и ДНР. В схеме участвовали министр внутренних дел, генеральный прокурор, представители Национального банка и силовых структур, а также народные депутаты.

В чем обвиняют Порошенко

По официальным данным, действующие власти Украины заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября 2021 года, когда были распространены записи, касающиеся дела Медведчука. Не тот уголь. В чем заключается госизмена экс-президента Украины Петра Порошенко Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля... 21 декабря 17:12

В правоохранительных органах считают, что эти записи доказывают «вину бывшего президента республики в госизмене и его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса».

Как заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, показания Медведчука сотрудникам СБУ не соответствуют действительности.

«По нашему мнению, вообще-то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР (Государственное бюро расследований). И то, что об этом говорит СБУ — это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет», — сказал он. Адвокат утверждает, что таким образом ведомство хочет оказать давление на суд, поскольку на 23 мая назначено заседание по делу об аресте имущества Петра Порошенко.

В чем обвиняют Медведчука

О задержании Медведчука СБУ сообщила 12 апреля. Его подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в поставках угля с территорий Донбасса в конце 2014 — начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Военная спецоперация РФ на Украине. День 89-й МИД России заявил о получении от Италии предложений по урегулированию конфликта на Украине... 23 мая 14:32

Он находился под домашним арестом, но в конце февраля 2022 года сбежал и попытался покинуть территорию Украины на фоне начавшейся спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Позднее сам политик обратился к Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников Мариуполя.

23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повторил, что Медведчук является гражданином Украины. «Он не имеет отношения к РФ. Он не является военным. Здесь вряд ли можно говорить об обменах», — указал представитель Кремля.