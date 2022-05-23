Выходец из спецслужб, старший адъютант Путина. Что известно о будущем главе МЧС Куренкове

В среду Совет Федерации рассмотрит кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Как передает ТАСС, соответствующее представление внес президент РФ Владимир Путин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Соответствующее представление будет рассмотрено в эту среду. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в верхней палате.

«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.», — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в аппарате верхней палаты парламента сообщил, что »Совфед рассмотрит кандидатуру Куренкова на заседании в среду, 25 мая».

Напомним, предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Красноярском крае. Ему присвоено звание Героя России посмертно. С тех пор врио главы МЧС России был первый замминистра Александр Чуприян.

Что известно о кандидате

Куренков — выходец из спецслужб. По данным источников ТАСС, он служил в Федеральной службе охраны (ФСО), а также в Росгвардии, где до последнего времени был советником главы ведомства Виктора Золотова. ТАСС: Путин внес в Совфед кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность... 23 мая 16:14

РБК пишет, что Куренков ранее «работал в должности старшего адъютанта Путина».

В открытых источниках сведений о нем почти нет.

В публикациях за 2008-2009 годы фигурирует подполковник Александр Куренков, проходивший военную службу в одной из воинских частей соединения контроля космического пространства Космических войск. Сообщалось, что вечером 29 ноября 2008-го, в свободное от службы время он пришел проверить свой садовый участок и обнаружил в доме человека, похожего на совершившего днем ранее убийство ребенка.

Куренков задержал вооруженного преступника, а позднее за совершенный подвиг был представлен к государственной награде РФ «Ордену мужества». Он также получил медаль «За содействие» от СК (приказ был подписан главой ведомства Александром Бастрыкиным). Поступок офицера комментировал и командующий Космическими войсками генерал-майор Олег Остапенко. Впрочем, официального подтверждения информации о том, относятся ли эти данные к кандидату на пост главы МЧС, пока нет.