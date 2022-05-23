Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
МИД Украины потребовал дать стране статус кандидата в члены ЕС... 16:13
Пара похоронила кота, но он вернулся домой через сутки 16:13
Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина показала, как... 16:12
Житель Татарстана обвиняется в убийстве 5-летней дочери-инвалида... 16:12
Генпрокуратура признала немецкий Фонд имени Генриха Бёлля... 16:11
В Москве трое детей сбежали из детского сада 16:09
В Польше заявили о росте цен на сжиженный газ из-за... 16:06
Названо идеальное время для полива цветов в подвесных кашпо 16:06
В Госдуме объявили о желании Зеленского передать часть... 16:05
«АвтоВАЗ» разработает собственные платформы для новых... 16:03
Политика

Выходец из спецслужб, старший адъютант Путина. Что известно о будущем главе МЧС Куренкове

ТАСС: Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Куренкова на пост нового главы МЧС

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»
В среду Совет Федерации рассмотрит кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Как передает ТАСС, соответствующее представление внес президент РФ Владимир Путин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Соответствующее представление будет рассмотрено в эту среду. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в верхней палате.

«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.», — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в аппарате верхней палаты парламента сообщил, что »Совфед рассмотрит кандидатуру Куренкова на заседании в среду, 25 мая».

Напомним, предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Красноярском крае. Ему присвоено звание Героя России посмертно. С тех пор врио главы МЧС России был первый замминистра Александр Чуприян.

Что известно о кандидате

Куренков — выходец из спецслужб. По данным источников ТАСС, он служил в Федеральной службе охраны (ФСО), а также в Росгвардии, где до последнего времени был советником главы ведомства Виктора Золотова.

РБК пишет, что Куренков ранее «работал в должности старшего адъютанта Путина».

В открытых источниках сведений о нем почти нет.

В публикациях за 2008-2009 годы фигурирует подполковник Александр Куренков, проходивший военную службу в одной из воинских частей соединения контроля космического пространства Космических войск. Сообщалось, что вечером 29 ноября 2008-го, в свободное от службы время он пришел проверить свой садовый участок и обнаружил в доме человека, похожего на совершившего днем ранее убийство ребенка.

Куренков задержал вооруженного преступника, а позднее за совершенный подвиг был представлен к государственной награде РФ «Ордену мужества». Он также получил медаль «За содействие» от СК (приказ был подписан главой ведомства Александром Бастрыкиным). Поступок офицера комментировал и командующий Космическими войсками генерал-майор Олег Остапенко. Впрочем, официального подтверждения информации о том, относятся ли эти данные к кандидату на пост главы МЧС, пока нет.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+