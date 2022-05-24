Эрдоган: Турция не стала участвовать в «шоу по Украине»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе участвовать в «шоу» по урегулированию ситуации на Украине. Вместо этого Турция приложила «самые искренние усилия» для установления мира, оказав Украине серьезную и конкретную помощь. В то же время Анкара продолжает развивать отношения с Москвой, заверил политик.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации на Украине». При этом турецкая сторона приложила «самые искренние усилия» для прекращения огня, подчеркнул он. Военная спецоперация РФ на Украине. День 89-й МО РФ заявило о минировании емкостей с опасными химикатами на заводе в Лисичанске и... 23 мая 23:59

«Вместо шоу, которые не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира. Мы оказали Украине серьезную, конкретную и полезную помощь. Мы смело выразили свою позицию России», — сказал Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

Турция в то же время продолжает развивать свои отношения с Россией, констатировал он.

Ранее политик отмечал, что у Анкары «разные отношения» с Москвой и Киевом.

После начала специальной операции 24 февраля делегации России и Украины провели три очных встречи в Белоруссии, потом последовали переговоры в формате видеосвязи. 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошли очные переговоры. В них принимали участие глава российской делегации Владимир Мединский, глава украинской Давид Арахамия, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, бизнесмен Роман Абрамович и другие.

Переговоры начались с напутствия президента Эрдогана делегациям и длились около трех часов.

К чему пришли в ходе переговоров

Итогом встречи стали договоренности, подразумевавшие нейтральный и безъядерный статус Украины, подкрепленный международными гарантиями, неприменение силы в отношении Крыма и «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей» (в границах до начала спецоперации). При этом Москва не возражала против стремления Киева подать заявку на членство в Евросоюзе.

Российская сторона также обещала кардинально снизить военную активность под Киевом и Черниговом. Мединский даже говорил о возможной скорой встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна была состояться параллельно парафированию мирного договора.

Кроме того, Украина предложила обеспечить ее безопасность странам — членам Совбеза ООН, в том числе России, Турции и Германии. Подчеркивалось, что система гарантий не будет действовать в Крыму и республиках Донбасса. «Распад Украины неминуем». Зачем Киев предоставляет полякам особые права Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект, который фактически приравняет поляков... 23 мая 20:12

Присутствовавший на встрече глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что в Стамбуле был достигнут «самый значимый прогресс в этом процессе к настоящему времени». «Более сложные вопросы должны обсуждаться на уровне президентов», — отмечал он.

12 апреля Владимир Путин заявил, что Киев, отойдя от достигнутых в Турции договоренностей, завел переговорный процесс в тупик. В середине мая российский МИД констатировал, что переговоры с участием РФ и Украины «не продолжаются» в настоящий момент «ни в каком виде». Москва передала Киеву проект договора, но ответной реакции до сих пор не последовало. Кроме того, украинская сторона пытается «размыть» уже достигнутые ранее договоренности, подчеркнули в ведомстве.

23 мая Мединский заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но Киев «никуда не торопится» и тормозит процесс. «Они никуда не торопятся, судя по всему. Мяч на их стороне полностью. Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы», — сказал он. В тот же день Подоляк в интервью агентству Reuters подчеркнул, что Киев возобновит переговоры только после того, как российские войска уйдут из Украины.

«Мы выполним от нас зависящее»

В ходе пресс-конференции 23 мая Эрдоган также коснулся вопроса вступления Финляндии и Швеции в НАТО, подчеркнув, что Турция выполнит «все от нее зависящее». При этом у Анкары есть условие — изменить позиции двух стран по беспокоящим Анкару вопросам.

«Еще раз подчеркиваю: те, кто оказывают поддержку и защищают террористов, должны пересмотреть свою незаконную, высокомерную позицию, которую они демонстрируют в отношении нас», — сказал турецкий лидер. Эрдоган поставил Швеции и Финляндии ультиматум по вступлению в НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу созвонился с премьер-министром Швеции Магдаленой... 22 мая 07:27

«Если мы увидим конкретные изменения по вопросам, которые нас беспокоят, пусть ни у кого не вызывает сомнений то, что мы выполним от нас зависящее», — пообещал он.

Финляндия и Швеция ранее передали генсеку Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Власти Турции заявили, что не могут сказать «да» расширению альянса за счет этих стран, так как недовольны их позицией по «курдской проблеме».

В странах Северной Европы находятся сторонники РПК, крайнего левого движения DHKPC (в Турции, ЕС И США признано террористическим) и последователи проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена (Анкара считает, что он пытался организовать в Турции госпереворот). Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщал, что Анкаре будет достаточно, если Стокгольм и Хельсинки публично осудят по крайней мере РПК и ее «филиалы» и признают движение террористическим.