Военная спецоперация РФ на Украине. День 90-й

Правительство Болгарии после отказа платить за российского газ в рублях задумалось о поспешности такого решения, заявил глава болгарского Минэнерго Александр Николов.
Страна планирует провести с Еврокомиссией переговоры относительно требований России платить за газ в рублях. По словам министра, болгарские власти рассчитывают, что ЕК даст дополнительные инструкции, «ожидаются конкретные шаги, особенно на уровне общих поставок и закупок».
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в регионе.
⚡️Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встречаться только с Владимиром Путиным.
«И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить», — сказал он.
При этом, по мнению Зеленского, встречу, о которой идет речь, организовать «с каждым шагом все сложнее и сложнее».
Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе, 23 мая 2022 годаArnd Wiegmann/Reuters
Колумбия направит специалистов по разминированию в одну из европейских стран для обучения украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Диего Молано.
«11 военных инженеров армии Колумбии будут обучать украинских солдат военному разминированию», — написал он в Twitter.
Власти Херсонской области заявили о минировании Украиной выхода из местного порта.
По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас открыть торговый порт «практически нереально», торговое судоходство по Днепру также приостановлено.
Россия, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений, серьезно подумает, нужно ли это ей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
⚡️Военно-гражданская администрация Херсонской области намерена попросить разместить в регионе российскую военную базу, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в частности, главы государства.
«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — сказал Зеленский.