«Запад мог дать установку на зачистку»: почему в Молдавии пришли за пророссийским экс-президентом

В Молдавии обостряется внутриполитическая ситуация: 24 мая прошли 11-часовые обыски у бывшего президента страны и одного из лидеров оппозиции Игоря Додона. Политика задержали на 72 часа, предъявив ему обвинения в коррупции и госизмене. Эксперты говорят о зачистке пророссийской оппозиции в Молдавии, на что прозападная власть едва ли могла решиться без согласования с США. «Газета.Ru» — о возможной подоплеке дела Додона.

Зрелища без хлеба

У бывшего президента Молдавии Игоря Додона, которого считают пророссийским политиком, прошли 11-часовые обыски. Речь идет об уголовном деле сразу по четырем статьям: пассивная коррупция, принятие финансирования политической партии со стороны преступной организации, госизмена и незаконное обогащение. Лишь за измену родине представляющему Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Додону может грозить до 20 лет лишения свободы.

Депутат от ПСРМ Александр Суходольский в комментарии «Газете.Ru» назвал преследование Додона «беспределом», который затевается социалистами сейчас из-за острой ситуации в регионе.

«Почему это происходит именно сейчас? Да потому что пик возмущения людей достиг максимума. Плюс страх, что и в нашей стране начнется что-то подобное, как в соседней Украине.

И естественно в этой ситуации надо демонизировать те политические силы, которые открыто называют Россию стратегическим партнером. И потому власть пошла на такой шаг... Что называется, раз нет хлеба, так хоть дадим зрелища! Мы собираемся протестовать», — сказал парламентарий.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» назвал задержание экс-президента Молдавии «политическими репрессиями против оппозиции».

«Это политические репрессии против оппозиции, которые достигли уровня экс-президента. Президентов бывших не бывает. И сам по себе это скандальный случай. Мне кажется, что действующая власть торопится воспользоваться происходящим для того, чтобы расправиться с оппозицией, в данном случае с партией социалистов и с ее лидером.

Все это взаимосвязано с попытками втянуть Молдову в происходящее сегодня на Украине.

Это очевидно, что США и страны Евросоюза действуют заодно для того, чтобы обострить ситуацию в Молдове и подвигнуть ее к более активному участию в событиях на стороне Украины, для решения в том числе вопроса Приднестровья», — считает Затулин. «Вбивают клин»: зачем американские дипломаты отправились в турне по Средней Азии Американские дипломаты отправляется в турне по странам Средней Азии. За пять дней, с 23... 23 мая 20:13

Все дела Додона

Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год, проиграв свои перевыборы Майи Санду. Летом 2021 года его социалисты в коалиции с коммунистами проиграли прозападным силам и парламентские выборы. В октябре 2021 года экс-президент решил сдать мандат депутата парламента с мотивацией быть полезным на других должностях, возглавив Молдавско-российский деловой союз.

Уголовное дело на Додона завели 18 мая 2022 года из-за видеозаписи встречи 2019 года, которую депутат Юрий Реницэ впервые опубликовал еще два года назад. На видео экс-президент общается с олигархом и лидером Демпартии, де-факто контролировавшим все ключевые рычаги власти Молдавии Владимиром Плахотюком и его заместителем Сергеем Яраловым.

Они передают Додону некий пакет, в котором, как утверждают его противники, могли быть деньги. Бывший президент на пленке говорит отдать «кулек» некоему Косте, чтобы по цепочке дальше «выдать людям зарплату». Насколько влиятелен был Плахотнюк? Плахотнюк — бывший депутат парламента Молдавии и экс-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ). На сайте архивов материалов Центра Карнеги так описывается политическое влияние Плахотнюка в начале 2019 года: «Все государственные структуры, включая силовиков, Центральную избирательную комиссию и Конституционный суд, беспрекословно подчинялись олигарху. Принадлежащий ему самый крупный в стране медиахолдинг давно перещеголял российскую госпропаганду и способен... Читать дальше

Додон также рассказывает, что «постоянно пишет записки [Владимиру] Путину» и что Москва в прошлом финансировала его партию.

«Видно, что от Плахотнюка передают кулек. Но никаких свидетельских показаний нет. Или у прокуратуры есть специалист, который по видео определяет, что было в кульке? Не каждое компрометирующее видео — аргумент для возбуждения уголовного дела. Это хорошо известный факт. Я думаю, что молдавская прокуратура тоже об этом знает, но действует не в соответствии с доказательствами, а с политической целесообразностью», — комментирует видео «Газете.Ru» политолог Владимир Брутер.

В 2020 году прокуратура уже отказывалась возбуждать уголовное дело на Додона на основании этого видео, но в мае 2022 года решение об отказе отменила Апелляционная палата. Стоит отметить, что еще в 2021 году генпрокурор Александр Стояногло уверял: Майя Санду после прихода к власти лично требовала возбудить уголовные дела на лидеров оппозиции, и прежде всего на Додона.

Сам Додон считает, что уголовным преследованием против него нынешняя власть пытается отвлечь население от своих провалов в управлении страной. При этом экс-президент грозится в ответ организовать массовые протесты в стране.

«Как только в Молдавии дела идут плохо, Додона вызывают к прокурору, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем. Так было в декабре прошлого года, когда тариф на газ вырос в несколько раз. Сейчас, когда в стране новый скачок цен, это хотят повторить», — говорил он.

Касаемо сути дела, Додон ранее отрицал, что получал деньги от Плахотнюка, но не отрицал сам факт переговоров с ним. Он утверждал, что в политических целях ему тогда выгодно было тянуть время.

При чем здесь Плахотнюк?

Дело в том, что на записи Додон и Плахотнюк обсуждают возможное создание парламентской коалиции, которая получила бы конституционное большинство после февральских выборов 2019 года, — это позволило бы олигарху сохранить ситуацию в стране под контролем. Бывший президент предлагал олигарху взять на себя финансирование нужд будущей коалиции.

Но в реальности уже очень скоро условный «режим Плахотнюка» рухнул не без вмешательства третьих сил, но при активном участии Додона — социалисты прислушались к российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку и создали коалицию с идеологически неблизким проевропейским ACUM (в состав которого входила и партия «Действие и солидарность» нынешнего президента Майи Санду).

Новое правительство одобрили и в США, после чего Плахотнюку ничего не оставалось делать, как бежать из страны (несмотря на попытки объявить коалицию ПСРМ-ACUM незаконной через Конституционный суд). Вскоре там на него завели уголовные дела за создание ОПГ, вымогательство и незаконное обогащение.

Претензии к Плахотнюку есть и в России — в феврале 2019 года МВД сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд руб. Спустя год МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 млрд руб.

По последней информации, молдавский олигарх обосновался в Турецкой Республике Северного Кипра.

В декабре 2021 года Додон также стал подозреваемым по уголовному делу о хищении $12 млн из-за закупок электроэнергии еще в начале 2008 года. Обвинение считает, что руководители государственной компании Energocom реализовали преступную схему, необоснованно увеличив закупочную цену импортируемой электроэнергии в сговоре с сотрудниками Министерства экономики, которое Додон и возглавлял.

Кроме того, 18 мая Додону выписали административный штраф за ношение георгиевской ленты 9 мая, — штраф составил около $470. «Подход простой — сдавайтесь»: что ожидает Приднестровье в прозападной Молдавии Вопрос Приднестровья снова на повестке дня. Эксперты ожидают, что после убедительной победы на парламентских... 15 июля 08:56

Почему сейчас

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись в том, что преследование пророссийской оппозиции в Молдавии вряд ли могло обойтись без согласования с западными партнерами власти. При этом они по-разному оценили возможный посыл дела против Додона.

Так, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер связал обыски у экс-президента с ходом российской спецоперацией на Украине.

«Это самая тривиальная зачистка перед вероятным боем, который вполне допускается.

Основной вариант, который рассматривают в Вашингтоне, — выход российского военного контингента к Одессе, а это означает радикальное изменение ситуации вокруг Молдавии и Приднестровья. В этом случае лучшее, что можно сделать, — посадить лидера оппозиции в тюрьму, заставить покинуть страну, или, по крайней мере, оказать на него очень серьезное давление», — считает он.

Депутат непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов не стал напрямую связывать атаку на Додона с недавним обострением в Приднестровье, назвав ее попыткой обезопасить прозападную власть от конкурентов.

«В условиях нарастания геополитических противоречий с Москвой Запад мог сбросить установку Молдавии и Украине зачистить политическое поле от оппозиции. Именно когда начались неприятности у Додона, на Украине начали снова говорить о наказании [экс-президента Украины] Петра Порошенко, единственного, кто может создать реальную конкуренцию Владимиру Зеленскому.

Статья о госизмене смотрится, конечно экзотично, но это сигнал политикам, которые хотя бы отчасти лояльны Москве, что они будут попасть под давление», — уверен он.

При этом политолог Брутер не верит в теорию некоторых социалистов, что задержание и обыски Додона могли преподнести в качестве подарка на 50-летие Санду, которое состоится 24 мая.

«От кого это может быть подарок? Прокуратура не делает такие вещи без ее ведома, а она — без хотя бы одобрения американского посольства. Прокуратура в Молдавии не берет на себя такую ответственность», — уверен он.

Брутер говорит, что «зачистка» оппозиции в Молдавии началась далеко не сегодня, и вполне возможно ее продолжение при необходимости.

«Но очевидных лидеров у оппозиции сейчас нет, кроме Додона и Илана Шора, который и так уже за границей (19 мая и.о. прокурора Дмитрий Робу направил запрос снять иммунитет депутата по обвинению в ряде экономических преступлений – «Газета.Ru»). Я думаю, что потенциально следующий в очереди — мэр Кишинева Ион Чебан, но тот лавирует и не особо демонстрирует свою оппозиционность. Власти с ним сохраняют деловые отношения», — заключает он.