25 мая 2022, 08:31 Политика Военная спецоперация РФ на Украине. День 91-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 91-й день Леонид Цветаев Слушать Остановить

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Пророссийские власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России на правах полноценного региона, без образования народной республики. Министр иностранных дел Китая Ван И поддержал создание «зеленого коридора» для экспорта зерновых из РФ и Украины. В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности еще на две недели. А российский рынок покидает еще один популярный бренд — Nike. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.