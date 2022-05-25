Военная спецоперация РФ на Украине. День 91-й

Пророссийские власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России на правах полноценного региона, без образования народной республики. Министр иностранных дел Китая Ван И поддержал создание «зеленого коридора» для экспорта зерновых из РФ и Украины. В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности еще на две недели. А российский рынок покидает еще один популярный бренд — Nike. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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10.21
Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности — МИД РФ
10.19
Россия готова к диалогу со всеми, кто заинтересован в установлении мира — МИД
10.11
10.06
Marks & Spencer закроет магазины в России — Би-би-си
10.05
«Лукойл» купил сеть заправок Shell в России. ФАС накануне согласовала сделку.
10.03
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года.
10.02
❗️Евро ниже 58 рублей! Впервые с июня 2015 года.
09.54
Светлодарск взят под контроль, на мэрии установили знамя Победы — Народная милиция ЛНР
09.53
⚡️26 мая Центробанк проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. В конце апреля регулятор снизил ставку до 14% годовых.
09.46
Жителям Харьковской области доставили около 70 тонн гуманитарной помощи.
09.37
⚡️Народная милиция ЛНР заявила, что взяла под контроль Тошковку. Поселок полностью разрушен.
09.19
Вертолеты Ка-52 уничтожают опорные пункты украинской армии.
09.13
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о возможном отказе ЕС от российской нефти: «Тогда это будет настоящее самоубийство ЕС. Это нужно понимать. Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство».
08.59
Транзит российского газа через территорию Украины сегодня снизится до 44,15 млн кубометров, сообщил «Оператор ГТС Украины». В начале марта в максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров.
08.35
Учения ВВС Китая и России нацелены на повышение уровня межармейского сотрудничества — Минобороны КНР
08.26
«Желтый» уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области до 9 июня.
08.23
❗️Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд — агентство DPA
08.17
Около 70% жителей Херсонской и Запорожской областей хотят получить российские паспорта, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Что касается освобожденных территорий и всех остальных, где сегодня люди нормально ведут жизнь, и Мелитополь, и Херсон, и Бердянск, и Розовка, которая на сегодняшний день хочет войти из Запорожья в ДНР, люди тоже изъявили желание», — рассказал он.
08.03
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