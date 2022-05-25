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Володин заявил, что Россия будет платить по внешнему долгу США... 10:17
В Москве представлен китайский конкурент «ГАЗели»... 10:15
В Windows 11 появится новая функция 10:13
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Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День 91-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 91-й день

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РИА «Новости»
Пророссийские власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России на правах полноценного региона, без образования народной республики. Министр иностранных дел Китая Ван И поддержал создание «зеленого коридора» для экспорта зерновых из РФ и Украины. В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности еще на две недели. А российский рынок покидает еще один популярный бренд — Nike. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10.21

Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности — МИД РФ

10.19

Россия готова к диалогу со всеми, кто заинтересован в установлении мира — МИД

10.11

10.06

Marks & Spencer закроет магазины в России — Би-би-си

10.05

«Лукойл» купил сеть заправок Shell в России. ФАС накануне согласовала сделку.

10.03

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года.

10.02

❗️Евро ниже 58 рублей! Впервые с июня 2015 года.

09.54

Светлодарск взят под контроль, на мэрии установили знамя Победы — Народная милиция ЛНР

09.53

⚡️26 мая Центробанк проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. В конце апреля регулятор снизил ставку до 14% годовых.

09.46

Жителям Харьковской области доставили около 70 тонн гуманитарной помощи.

09.37

⚡️Народная милиция ЛНР заявила, что взяла под контроль Тошковку. Поселок полностью разрушен.

09.19

Вертолеты Ка-52 уничтожают опорные пункты украинской армии.

09.13

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о возможном отказе ЕС от российской нефти:
«Тогда это будет настоящее самоубийство ЕС. Это нужно понимать. Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство».

08.59

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня снизится до 44,15 млн кубометров, сообщил «Оператор ГТС Украины». В начале марта в максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров.

08.35

Учения ВВС Китая и России нацелены на повышение уровня межармейского сотрудничества — Минобороны КНР

08.26

«Желтый» уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области до 9 июня.

08.23

❗️Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд — агентство DPA

08.17

Около 70% жителей Херсонской и Запорожской областей хотят получить российские паспорта, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Что касается освобожденных территорий и всех остальных, где сегодня люди нормально ведут жизнь, и Мелитополь, и Херсон, и Бердянск, и Розовка, которая на сегодняшний день хочет войти из Запорожья в ДНР, люди тоже изъявили желание», — рассказал он.

08.03

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями на Украине и в России.

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