Мир ищет способ вывезти зерно с Украины, в том числе силой

Россию обвиняют в провокации продовольственного кризиса — все из-за десятков миллионов тонн зерна, которые не могут вывезти с территории Украины. В СМИ звучат предложения о создании морской коалиции, которая силой обеспечила бы безопасность судоходства в Черном море. Почему для Запада так важно украинское зерно и как на угрозы может ответить Россия — в материале «Газеты.Ru».

Коалиция по спасению украинских портов

Издание The Wall Street Journal в очередной редакционной колонке выступило с предложением создать под эгидой ООН не связанную с НАТО морскую коалицию государств, готовых направить в Черное море военные корабли для разблокировки украинских портов.

Журналисты уверены, что эта инициатива не несет рисков военной эскалации, потому что военные корабли займутся лишь обеспечением безопасности, не мешая движению российских судов.

«Военных действий не потребуется, если Россия не будет вмешиваться», — говорится в материале WSJ.

Москва с такой точкой зрения не согласна. Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, для Москвы риски сводятся не только к прямому военному столкновению.

«Попытка создания коалиции конечно возможна, от нас это зависеть не будет. Но когда звучат такие предложения, я вспоминаю те гумконвои, которые американцы и западные страны осуществляли в Сирии. Они очень жестко заявляли, что никто не вправе проверять содержимое этих конвоев. А что же они везли в этих фурах? Эти фуры шли в том числе в зоны, которые контролировало ИГ (организация запрещена в России). Что там было в этих грузовиках мы не знаем, но можем догадываться. То же самое и здесь — предпринимаются попытки доставки к берегу зерновозов, внутри которых может быть что угодно», — отметил депутат.

Еще одна проблема, которая возникает в связи с разговорами о необходимости вывоза зерна с Украины — разминирование.

«Любой инцидент с одной из полутысячи мин, которые плавают вдоль побережья, очень опасен. Обвинять же потом будут Россию — мол, это Москва подорвала какой-то там корабль.

Прежде чем что-то делать, нужно все разминировать. Но кто это будет делать, когда и как?» — добавил Алексей Чепа.



Почему это невозможно

Риски от реализации такой инициативы существуют и для второй стороны, именно поэтому научный руководитель центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев считает невозможным воплощение предложения WSJ.

«Зачем создавать коалицию и вводить суда в Черное море? Только для того, чтобы с русскими воевать. Если есть желание устроить атомную войну — пожалуйста. Но судя по действиям американского правительства в последние два месяца, у них нет такого желания. Так что это невозможно. Они прикалываются, а мы это обсуждаем», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Есть и другая проблема — конвенция Монтре, согласно которой Турция не может пропускать военные суда через проливы Босфор и Дарданеллы во время военных конфликтов. WSJ в связи с этим предлагает начать переговоры с Турцией как можно скорее, однако, как отмечает профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов, переубедить Анкару будет чрезвычайно сложно.

«Действительно, ввод военный кораблей в Черное море со стороны внешних стран в военное время противоречит конвенции Монтре.

Президент Турции Эрдоган же еще в самом начале конфликта заявил, что воспринимает события на Украине как войну и поэтому использует конвенцию», — констатировал эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«Я не исключаю, что проще будет достигнуть какой-то договоренности с Россией. Потому что Москва говорила: любые мирные корабли могут входить и выходить. И в условиях нарастающего давления по экспорту зерна из Украины, эта возможность кажется более вероятной», — добавил Барабанов.

Новое «оружие» Москвы

На Западе, впрочем, не демонстрируют готовность к диалогу с Россией. Как пишет The New York Times, мировые лидеры считают, что Москва использует продовольственный кризис в качестве «нового мощного оружия».

Из-за конфликта на Украине мировой рынок за несколько месяцев рискует лишиться от 5 до 25 млн тонн зерна по разным оценкам. Специалисты в сфере сельского хозяйства ранее говорили «Газете.Ru», что оценка в 20 млн вполне может соответствовать действительности.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что ситуация представляет собой «идеальный шторм внутри идеального шторма».

Назвав ситуацию «абсолютно критической», он предупредил, что блокада зерна вызовет «голод по всему миру».

Мировая сеть распределения продовольствия уже была перегружена из-за сбоев, связанных с пандемией, а экспорт с Украины, которая обычно входит в число крупнейших мировых поставщиков, резко упал из-за военной операции, подчеркивается в статье.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия — еще более крупный экспортер зерна — конфисковала украинские запасы зерна и сельскохозяйственной техники.

«Вдобавок ко всему Россия теперь накапливает свой собственный экспорт продуктов питания в качестве формы шантажа, сдерживая поставки для повышения мировых цен или торгуя пшеницей в обмен на политическую поддержку», — отметила она.

Пойдет ли Россия на уступки

Тем не менее, Россия продолжает говорить о своей открытости для переговоров по проблеме вывоза зерна с Украины. Как сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, соответствующие консультации уже ведутся.

«У нас по этим вопросам идет взаимодействие с ООН, вопрос подробно обсуждался в ходе визита Антониу Гутерриша в Москву. Идут дальнейшие консультации о том, как ООН может помочь в этой ситуации», — передает слова дипломата РИА «Новости».

При этом, отвечая на вопрос о возможном формировании международной коалиции для сопровождения судов с украинским зерном, Руденко заявил:

«Это серьезно обострило бы ситуацию в черноморском регионе».

Россия давала и другие сигналы, например, как отмечал постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя, Москва установила для перевозки зерна в Черном море безопасный коридор шириной в три морских мили и длиной 80 миль. Однако суда с зерном не стали выходить из Одессы.

«Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — пояснил он.

Депутат Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» высказал мнение, что в целом Москва могла бы и сама решить проблему продовольственного кризиса.

«Я считаю, что нужно предложить ввести наши военные корабли, которые протралят побережье и сами обеспечат доставку зерна в страны, которым оно необходимо», — сказал он.