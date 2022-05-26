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Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День 92-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 92-й день

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Военнослужащие Народной милиции ЛНР на бывших позициях ВСУ вблизи города Светлодарска

Военнослужащие Народной милиции ЛНР на бывших позициях ВСУ вблизи города Светлодарска

Александр Река/ТАСС
Идет 92-й день военной спецоперации России на Украине. Израиль отверг просьбу Вашингтона разрешить Берлину поставки Украине противотанковых ракет, произведенных в Германии по израильским лицензиям и технологиям. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что нельзя идти по пути умиротворения России, и что она готова неустанно трудиться над тем, чтобы Украина одержала победу благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву. МЧС РФ развернуло в Мариуполе три мобильных комплекса для информирования жителей. Южная Корея планирует отправить Украине помощь еще на $1,1 млн. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10:02

Кадры боевой работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

10:00

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук, в отношении которого ранее был составлен протокол о дискредитации российских Вооруженных сил, поставил под сомнение проведение концертов и выступлений в России в ближайшее время — ТАСС.

9:59

Пленные украинские военные рассказали, что им угрожали заградотрядами в случае отступления.

9:58

В Херсоне для получения гражданства РФ откроют административные центры, сообщили власти региона — ТАСС.

9:50

Европейский союз должен сохранять сплоченность по вопросу введения эмбарго на российскую нефть, решение все еще возможно, заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек — ТАСС.

9:43

Топлива в Херсонской области достаточно, проблем нет, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов — ТАСС.

По его словам, цены сравнялись опустились ниже уровня до начала специальной военной операции.

9:42

Пушилин о референдуме в Херсонской и Запорожской областях.

9:26

Прежде чем готовить референдумы в Херсонской и Запорожской областях, нужно выстроить органы власти и устроить нормальную жизнь людей, заявил глава ДНР Пушилин РИА «Новости».

9:25

ВСУ за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР, в результате чего погиб один мирный житель, еще девять ранены, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

9:22

За время эскалации конфликта на Украине с 17 февраля в ЛНР погибли 29 жителей, в том числе один ребенок, сообщило представительство республики в СЦКК.

9:20

Российская военная полиция обнаружила в Херсонской области украинский схрон с оружием, сообщили власти региона — ТАСС.

9:10

Первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях открылись в Геническе Херсонской области — РИА «Новости».

9:09

Минобороны России опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций ВСУ.

9:00

Выпускники школ из Херсонской области пробуют сдавать российский Единый государственный экзамен, но для этого им приходится выезжать в соседний Крым, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов — ТАСС.

8:55

Почти 400 человек, включая 34 ребенка, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР — штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

8:50

На «Азовстали» обнаружили американский Humvee.

8:44

Специалисты МЧС РФ обследовали почти 152 гектара территории в Донбассе и обезвредили порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов — РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

8:42

Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль Киева, заявил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

8:40

Глава ДНР Пушилин: все зарубежные судовые экипажи из порта Мариуполя отправлены в свои страны.

8:37

Верховный суд России 26 мая рассмотрит требование Генпрокуратуры о признании украинского военизированного объединения «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в РФ — ТАСС.

8:36

Около 1,8 млн человек в Африке могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за последствий экономических проблем, вызванных кризисом на Украине, говорится в докладе Африканского банка развития «Экономические перспективы Африки в 2022 году».

8:29

❗️ Число украинских пленных в ЛНР и ДНР составляет около восьми тысяч, рассказал посол республики в России Мирошник — ТАСС.

8:28

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уверена, что нельзя идти по пути умиротворения России, и готова неустанно трудиться над тем, чтобы Украина одержала победу благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву — ТАСС.

8:27

Южная Корея планирует направить на Украину в качестве очередной партии помощи противогазовые маски и фильтры на $1,1 млн — агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

8:26

Турецкая сторона хочет мира на Украине и не жалеет сил для переговоров с обеими сторонами конфликта, заявил член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи в интервью газете «Известия».

8:25

Три мобильных комплекса информирования населения развернуты в Мариуполе — ТАСС.

8:24

Министр иностранных дел Китая Ван И и его французская коллега Катрин Колонна в четверг во время телефонного разговора выразили обоюдную готовность сообща содействовать мирному урегулированию украинского конфликта — МИД КНР.

8:23

Большая часть международного сообщества отказывается следовать за США и их союзниками в деле превращения России в изгоя из-за ее военной спецоперации на Украине — так считают сотрудники вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дэниел Депетрис и Раджан Менон. Их совместный комментарий опубликовала газета Politico.

8:22

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой увеличение поставок военной помощи Киеву, сообщила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

8:21

Власти Израиля отвергли просьбу Вашингтона разрешить Берлину поставки Украине противотанковых ракет, произведенных в Германии по израильским лицензиям и технологиям, сообщает американский новостной портал Axios.

8:20

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями на Украине и в России.

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