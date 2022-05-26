Военная спецоперация РФ на Украине. День 92-й

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук, в отношении которого ранее был составлен протокол о дискредитации российских Вооруженных сил, поставил под сомнение проведение концертов и выступлений в России в ближайшее время — ТАСС.
В Херсоне для получения гражданства РФ откроют административные центры, сообщили власти региона — ТАСС.
Европейский союз должен сохранять сплоченность по вопросу введения эмбарго на российскую нефть, решение все еще возможно, заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек — ТАСС.
Топлива в Херсонской области достаточно, проблем нет, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов — ТАСС.
По его словам, цены сравнялись опустились ниже уровня до начала специальной военной операции.
Прежде чем готовить референдумы в Херсонской и Запорожской областях, нужно выстроить органы власти и устроить нормальную жизнь людей, заявил глава ДНР Пушилин РИА «Новости».
ВСУ за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР, в результате чего погиб один мирный житель, еще девять ранены, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
За время эскалации конфликта на Украине с 17 февраля в ЛНР погибли 29 жителей, в том числе один ребенок, сообщило представительство республики в СЦКК.
Российская военная полиция обнаружила в Херсонской области украинский схрон с оружием, сообщили власти региона — ТАСС.
Первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях открылись в Геническе Херсонской области — РИА «Новости».
Выпускники школ из Херсонской области пробуют сдавать российский Единый государственный экзамен, но для этого им приходится выезжать в соседний Крым, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов — ТАСС.
Почти 400 человек, включая 34 ребенка, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР — штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Специалисты МЧС РФ обследовали почти 152 гектара территории в Донбассе и обезвредили порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов — РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль Киева, заявил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Верховный суд России 26 мая рассмотрит требование Генпрокуратуры о признании украинского военизированного объединения «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в РФ — ТАСС.
Около 1,8 млн человек в Африке могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за последствий экономических проблем, вызванных кризисом на Украине, говорится в докладе Африканского банка развития «Экономические перспективы Африки в 2022 году».
❗️ Число украинских пленных в ЛНР и ДНР составляет около восьми тысяч, рассказал посол республики в России Мирошник — ТАСС.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уверена, что нельзя идти по пути умиротворения России, и готова неустанно трудиться над тем, чтобы Украина одержала победу благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву — ТАСС.
Южная Корея планирует направить на Украину в качестве очередной партии помощи противогазовые маски и фильтры на $1,1 млн — агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.
Турецкая сторона хочет мира на Украине и не жалеет сил для переговоров с обеими сторонами конфликта, заявил член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи в интервью газете «Известия».
Министр иностранных дел Китая Ван И и его французская коллега Катрин Колонна в четверг во время телефонного разговора выразили обоюдную готовность сообща содействовать мирному урегулированию украинского конфликта — МИД КНР.
Большая часть международного сообщества отказывается следовать за США и их союзниками в деле превращения России в изгоя из-за ее военной спецоперации на Украине — так считают сотрудники вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дэниел Депетрис и Раджан Менон. Их совместный комментарий опубликовала газета Politico.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой увеличение поставок военной помощи Киеву, сообщила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.
Власти Израиля отвергли просьбу Вашингтона разрешить Берлину поставки Украине противотанковых ракет, произведенных в Германии по израильским лицензиям и технологиям, сообщает американский новостной портал Axios.