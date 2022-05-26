«С нефтепроводом «Дружба» может что-то произойти». В Киеве нашли рычаг влияния на Будапешт

К Венгрии идет отдельная нить нефтепровода «Дружба» и с ней «может что-то произойти», утверждает советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. ЕС ранее не смог согласовать нефтяное эмбарго против России из-за вето Будапешта. Венгерские власти сравнили этот возможный шаг Брюсселя с «атомной бомбой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Киев располагает «прекрасным» рычагом влияния на Будапешт, который блокирует нефтяное эмбарго против России, — речь идет о нефтепроводе «Дружба», утверждает советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. Об этом она рассказала в четверг, 26 мая, в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума, передает РБК. Военная спецоперация РФ на Украине. День 92-й Идет 92-й день военной спецоперации России на Украине. Губернатор Курской области сообщил об обстрелах... 26 мая 15:54

Зеркаль напомнила, что к Венгрии идет отдельная нить нефтепровода «Дружба», с которой «может что-то произойти».

«И на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС, или мы еще не готовы к этому», — заявила она.

Особая позиция Будапешта...

Венгерские власти ранее приняли решение наложить вето на эмбарго, которое ЕС намерен ввести на поставки российской нефти. Этот запрет должен был войти в шестой пакет санкций Евросоюза против России, но из-за особой позиции Будапешта согласовать его пока не удалось. «Немецкое оружие для Украины уже в пути». Украинский посол продолжает троллить Германию Неоднократно критиковавший действия Берлина посол Украины в ФРГ Андрей Мельник снова упрекнул Германию... 26 мая 13:57

Введение возможного эмбарго Орбан сравнил с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику».

На то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут годы, заявил он. В связи с этим Венгрия добивается от ЕС пятилетней отсрочки, а также компенсации затрат на перестройку топливной и энергетической промышленности, приспособленной под тяжелую российскую нефть. По оценкам МИД Венгрии, на полную модернизацию может потребоваться до €18 млрд.

...и мнение Москвы

Говоря о возможном эмбарго со стороны ЕС, российские власти предупреждают, что такое решение «ударит по всем». «Это не территориальные уступки». Москва ждет от Киева принятия ее требований Москва ждет от Киева принятия ее требований и осознания реальной ситуации, указал пресс-секретарь президента... 26 мая 15:31

Как указал вице-премьер РФ Александр Новак, в случае введения эмбарго мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.

Если это произойдет, Россия расширит морские поставки — при том, что страна уже начала перенаправлять потоки с Запада на Восток, на азиатские рынки, заявил Новак.

Нефтепровод «Дружба»

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е годы предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.

Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). В Киеве предупредили Венгрию, что с нефтепроводом «Дружба» может «что-то случиться» Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что в руках Киева есть рычаг в виде... 26 мая 15:52

В систему входит 8900 км трубопроводов (из них 3900 км на территории РФ), 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн куб. м нефти. По нефтепроводу в страны дальнего зарубежья ежегодно экспортируется 66,5 млн тонн, в том числе по северной ветке — 49,8 млн тонн.

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть» (а точнее — ее структурой АО «Транснефть-Дружба»). Также АО «Транснефть-Дружба» осуществляет эксплуатацию Балтийской транспортной системы-II, связывающей «Дружбу» с российскими морскими портами на Балтийском море.