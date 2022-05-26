Путин предупредил, что воровство активов России Западом «до добра не доведет»

В четверг, 26 мая, состоялся первый Евразийский экономический форум. Владимир Путин в своей речи затронул тему «воровства» российских активов западными странами, поговорил об импортозамещении в России и упомянул о доступности предметов роскоши для россиян. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Лакшери» товары будут по-прежнему доступны россиянам

Несмотря на уход иностранных компаний с российского рынка, россияне смогут и дальше покупать товары класса «люкс». В этом уверен президент РФ Владимир Путин.

«А те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, «лакшери», смогут это сделать, но будет это для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на «шестисотых» «Мерседесах». И будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», — сказал он, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.

Но для России важна не возможность покупать дорогостоящие товары, а база собственного развития — инженерные и научные центры. «Вот о чем мы должны думать и над чем работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партнерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать», — добавил он.

«Воровство активов»

В своей речи Путин упомянул и обсуждение возможности использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине: «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом».

К проблемам приведет и нарушение международных правил и норм, прежде всего «для тех, кто это делает». Игнорирование интересов других стран в сфере политики и безопасности ведет к «хаосу и экономическим потрясениям» по всему миру.

В конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в телеканалу CBS, что между представителями Киева и Вашингтона ведутся переговоры по возможному использованию арестованных активов России, которые попали под санкции, для финансовой помощи Украине.

«Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», — считает он.

При этом он сообщил, что в текущей ситуации ежемесячно стране необходимы $5 млрд. И с этой суммой, по словам Шмыгаля, согласны и западные партнеры. «Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями — МВФ, ВБ», — уточнил политик.

Незадолго до заявления украинского премьера глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что пока точно не установлено, есть ли возможность использовать замороженные активы в качестве финансовой помощи Киеву. Она подчеркнула, что американской стороне «нужно тщательно взвесить» последствия этого шага.

В начале мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что США заморозили российские активы на сумму $300 млрд. В частности, санкции были объявлены против Москвы в банковском секторе и части золотовалютных резервов.

«О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж», — высказался он.

В МИД РФ подчеркнули, что адекватно ответят, если принадлежащие России активы конфискуют.

«Это означало бы, что суверенный статус тех или иных активов теперь не гарантирован и всегда может быть пересмотрен отдельными пользующимися своими привилегированными позициями игроками при изменении геополитической конъюнктуры», — обратила внимание официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Импортозамещение и расширение свободы российского бизнеса

На форуме ЕАЭС Путин выразил мнение, что нет проблем в том, что «что-то не успели завершить по импортозамещению в России, будет сделано то, что в интересах страны».

Он подтвердил, что многие зарубежные компании уходят с российского рынка, но это расширит возможности для отечественного бизнеса.

«Иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится», – уверен президент России.

В четверг, 26 мая, Владимир Путин также провел встречу с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Он считает, что государство должно «разбюрокрачивать» контрольно-надзорную систему, чтобы помогать и не мешать бизнесу: «Но оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, все-таки уменьшать эту нагрузку».