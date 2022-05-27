Военная спецоперация РФ на Украине. День 93-й

9:27

В России повысился онлайн-спрос на одежду отечественных производителей. По сравнению с 1-24 февраля этого года, за аналогичный период в мае повышение спроса составило 61%. Кроме того, на 20% выросла средняя сумма покупки.

Так, онлайн-оборот детской одежды стал выше на 71% (средняя сумма покупки — 5 215 рублей.