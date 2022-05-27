«Запад объявил нам тотальную войну»: Лавров заявил о гонениях на культуру России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ. Он заявил, что западные страны объявили русскому миру тотальную войну, а США и их союзники наращивают усилия по сдерживанию России. Главные заявления Лаврова – в материале «Газеты.Ru».

«Доходит до абсурда»

Глава МИД России отметил, что на Западе под запрет попали русские классики – Петр Чайковский, Федор Достоевский, Лев Толстой и Александр Пушкин. Он подчеркнул, что «гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру». Лавров заявил, что Запад объявил всему «русскому миру» тотальную войну Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили всему «русскому... 27 мая 15:27

«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь никто уже не скрывает. Доходит до абсурда «культура отмены» России и всего связанного с нашей страной», — сказал Лавров.

По его словам, США и их союзники продолжают наращивать усилия по сдерживанию России.

«Вы видите, как США и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве», — обратился он к собравшимся.

«Бытовая русофобия»

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, во многих западных странах «бытовая русофобия» приняла «беспрецедентный характер», так как «поощряется в целом ряде стран правительственными кругами».

«В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго, и мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях <...> Мы теперь видим, какова цена этим словословиям», — добавил министр.

Поэтому, по его словам, «особое значение приобретает работа с соотечественниками, проживающими за рубежом». Лавров рассказал о фобиях и паранойе западных стран Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западным странам необходимо избавиться от... 26 мая 20:45

«Сегодня они на передовых позициях соприкосновения с феноменом «пещерной русофобии». Наши зарубежные общины сталкиваются с беспрецедентным давлением, подвергаются дискриминации по национальному, языковому признакам. Несмотря ни на что, соотечественники не теряют присутствия духа, отважно отстаивают свое право не прерывать связь с Родиной даже в самое трудное время», — констатировал глава российской дипломатии.

Он отметил, что акция «Бессмертный полк» в этом году прошла более чем в 80 государствах, включая США и страны Европы.

«Наш долг – и далее поддержать соотечественников. В этом рассчитываем на инициативную работу субъектов Федерации», — подчеркнул министр.

Искажение истории

Лавров заявил, что Запад пытается поссорить народы бывшего СССР, искажая исторические факты. Он также считает, что правительство Германии взяло курс на переписывание истории Второй мировой войны и реабилитацию Третьего рейха.

«На днях правительство ФРГ одобрило концепцию так называемого документационного центра «Вторая мировая война и германская оккупация в Европе». Эта концепция при первом ознакомлении с ней вызывает серьезные вопросы на предмет соответствия историческим фактам. Структура замышляемого центра спланирована таким образом, чтобы не только всячески умалить вклад Советского Союза и всех народов СССР в разгром германского фашизма, но даже затушевать преступления Третьего рейха, нацеленные на народы СССР», — уверен министр.

Он добавил, что в концепцию центра также заложены формулы, которые, «нацелены на то, чтобы уравнять немецких преступников и освободителей Европы». Лавров: предостерегаем от поставок Украине оружия, способного нанести удары по России Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает... 26 мая 23:57

«В этой связи, конечно же, важно уделять повышенное внимание вопросам сохранения и защиты общих страниц истории, прежде всего, Великой отечественной войны, способствовать совместной, военно-мемориальной и поисковой деятельности, диалогу ученых и историков на пространстве СНГ, где созданы соответствующие механизмы. Решение всех этих задач требует, безусловно, ресурсного, кадрового обеспечения, широкого вовлечения неправительственных организаций, в том числе через выделение целевых грантов и субсидий», — уверен глава министерства иностранных дел.

Лавров также считает, внешняя политика президента России Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку.

«Принципиально важно, что утвержденный президентом Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения. Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов», — заявил министр, добавив, что «в стране происходит консолидация здоровых патриотических сил».