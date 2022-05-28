«Петр Алексеевич никуда не денется». Почему Порошенко не выпустили из Украины

В партии Петра Порошенко рассказали, что политика не пропустили на границе при попытке выехать из Украины. Бывший президент планировал принять участие в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе — соответствующее распоряжение о командировке подписал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Пограничники посчитали этот документ «поддельным или отмененным», утверждают во фракции «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко.

Экс-президент Украины Петр Порошенко попытался выехать в Литву для участия в Парламентской ассамблее НАТО, однако пограничники его не пропустили. Об этом рассказала депутат Верховной рады Ирина Геращенко (фракция «Европейская солидарность»). Медведчук дал показания против Порошенко Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись, на которой экс-глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук... 23 мая 13:46

«Сегодня [в пятницу] вечером Порошенко не пропустили через границу. Без объяснения причин», — написала она в соцсетях.

Как указала парламентарий, пятый президент Украины должен был в составе делегации Рады прибыть на заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюс. Соответствующее распоряжение о командировке, по ее словам, подписал спикер Руслан Стефанчук.

Однако пограничники не пропустили Порошенко, потому что посчитали распоряжение «поддельным или отмененным», утверждает Геращенко. Не тот уголь. В чем заключается госизмена экс-президента Украины Петра Порошенко Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля... 21 декабря 17:12

Накануне в Telegram-канале партии «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко, проанонсировали его участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в составе украинской делегации. Ожидалось, что он также проведет несколько встреч с руководством Литвы, депутатами парламентов стран-союзниц Североатлантического альянса и Европарламента.

Показания Медведчука

Напомним, ранее задержанный по подозрению в госизмене украинский политик Виктор Медведчук, возглавлявший политсовет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» до марта 2022 года, описал схему вывода части магистрального нефтепровода «Самара – Западное направление» из госсобственности. Запись с его показаниями 23 мая распространила Служба безопасности Украины (СБУ). Военная операция России на Украине. День 94-й Бывший президент Украины Порошенко пытался покинуть страну, но его не пропустили через границу... 28 мая 10:25

Как утверждает экс-депутат, в этой схеме якобы участвовал Порошенко. По его словам, экс-глава государства обратился к Медведчуку с просьбой связаться с российским руководством, а также обеспечил принятие необходимых решений на государственном уровне.

Как заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, показания Медведчука сотрудникам СБУ не соответствуют действительности.

«По нашему мнению, вообще-то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР (Государственное бюро расследований). И то, что об этом говорит СБУ — это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет», — сказал он.

В чем обвиняют Порошенко

По официальным данным, действующие власти Украины заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября 2021 года, когда были распространены записи, касающиеся дела Медведчука. Погранслужба Украины: Порошенко пытается выехать с Украины в Польшу Экс-президент Украины Петр Порошенко пытается выехать с Украины в Польшу, сообщает РИА «Новости»... 28 мая 09:36

В правоохранительных органах считают, что эти записи якобы доказывают «вину бывшего президента республики в госизмене и его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса».

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

19 января 2022 года Печерский районный суд Киева назначил Порошенко самую мягкую меру пресечения — личное обязательство являться по вызовам в суд и в правоохранительные органы, напоминает ТАСС.

Его адвокаты уточнили, что суд запретил экс-президенту без разрешения следователя покидать Киев. При этом мера пресечения была установлена на срок до 19 марта.

Однако 22 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что дело против Порошенко будет продолжено. Ее спросили, «умерло ли дело Порошенко?».

«Должно все жить на Украине, и дело в том числе. Сегодня такой момент, что Петр Алексеевич никуда не денется. У него мобилизационный возраст, выехать из страны он не сможет», — указала она. В Раде заявили, что Порошенко попытался выехать с Украины, но его не выпустили Бывший президент Украины Петр Порошенко попытался выехать из страны для участия в Парламентской... 28 мая 09:36

В то же время Венедиктова отметила, что не считает необходимым сейчас «поднимать политические вопросы». Расследование по делу Порошенко продолжается, добавила генеральный прокурор.

«Оно в состоянии расследования. И ничего хуже там не стало, не уменьшилось. Просто, действительно, динамика расследований сегодня замедлилась», — признала она.

Верховная рада ранее продлила военное положение в стране на 90 дней — до 23 августа 2022 года. Согласно действующему закону, мобилизации подлежат все граждане Украины (преимущественно мужского пола) от 18 до 60 лет. Порошенко 56 лет, он находится в запасе с 1986 года — после службы в Казахстане. Его призвали в советскую армию в 1984 году, когда он учился на втором курсе Киевского госуниверситета (отсрочка студентам была отменена). Порошенко утверждал, что принимал участие в боевых действиях.