«Киев требует немедленного принятия в ЕС по «новой процедуре». Ее не существует»

Демонстранты во время митинга за вступление Украины в Европейский Союз в Берлине, 28 мая 2022 года

Требования президента Украины Владимира Зеленского принять его страну в Евросоюз по «ускоренной процедуре» выполнить невозможно, поскольку подобного механизма не существует. Статью с таким мнением опубликовал американский журнал. Для Киева и без того создали «нестандартные условия», и слишком быстрое вступление Украины в ЕС вызывает опасения на Западе. Разработка нового законодательства может вызвать серьезные противоречия в Европе.

Украину вряд ли примут в ЕС по «ускоренной процедуре», поскольку подобной процедуры просто не предусмотрено в европейском законодательстве. Такое мнение выразили обозреватели журнала The American Conservative.

«Через четыре дня после начала российской спецоперации президент Владимир Зеленский потребовал немедленного принятия в ЕС по «новой специальной процедуре». Такой процедуры не существует», — указывают эксперты.

По их мнению, Украине и так создали беспрецедентные условия для вступления в Евросоюз. За считанные недели Киев прошел путь, который занял у Швеции, Финляндии и Боснии и Герцеговины три года. Активность, которую развернули киевские власти, не означает получения ими желаемого результата – принятия в ЕС.

«Хотя украинцы разделяют общие ценности с Западом, их быстрое вступление в ЕС вызывает обеспокоенность как у ЕС, так и у США», — говорится в статье. При этом и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и президент Франции Эммануэль Макрон заявляли, что «потребуется время» для принятия Украины в ЕС.

«Правила есть правила. Украина не является исключением. Двуличный риторический подход ЕС поддерживает демократические ценности с одной стороны и реальность с другой», — говорится в материале.

Кроме того, утверждают обозреватели TAC, возможное принятие Украины в ЕС «не положит конец войне и не удержит Россию от дальнейших территориальных приобретений».

Более того, ускоренное принятие в ЕС юридически возможно только при создании новой законодательной базы для всей Европы.

«ЕС не должен занижать планку… Произвольное и гибкое применение договора, практика «оправданной гибкости» подадут плохой пример. Роль закона заключается не в том, чтобы служить произвольным политическим целям, а в поддержании собственного порядка», — отмечают авторы статьи.

Таким образом, если для Украины создадут особые условия, то многие страны-члены ЕС будут очень недовольны.

Авторы материала – специалист по европейскому праву, сотрудник института Хадсона Моника Палотай и доктор философии, преподаватель юриспруденции в Университете Джорджа Мэйсона Лилла Нора Кисс.

Путь Украины в ЕС

28 мая Владимир Зеленский сообщил, что если европейские лидеры не хотят видеть Украину в ЕС, то должны четко об этом сказать.

«Я очень откровенно сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны это сказать четко», — так Зеленский процитировал свои слова, сказанные премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. Рютте недавно выступал в украинском парламенте и никак не упомянул вступление Украины в Евросоюз. Кроме того, Зеленский выступил против каких-либо альтернативных вариантов по членству в ЕС.

25 мая государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что Украина в конечном итоге станет частью Евросоюза, передает Reuters.

«Я убежден, что Украина будет частью Европейского Союза. Мы знаем, что это требует времени, и в это время мы не можем позволить себе просто ждать», — сказал он. Бон добавил, что следующим шагом будет обсуждение деталей инициативы с европейскими партнерами.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил создать «европейское политическое сообщество», которое создаст новую структуру, позволяющую более тесно сотрудничать со странами, стремящимися к членству в ЕС.

При этом возможное «экспресс-принятие» Украины в Евросоюз уже вызывает возмущение у членов объединения. 27 мая издание Euractiv сообщило, что Греция и Кипр «скептически» воспринимают предложения подобного характера. Афины и Никосия поддерживают принятие Киева, но выступают против какого-либо ускоренного процесса.

В частности, в Греции считают, что в рамках интеграции Украины в ЕС необходимо соблюдать все процедуры, обозначенные в договоре о Евросоюзе. Схожее мнение высказывают и власти Кипра, подчеркивает Euractiv. В Никосии готовы поддержать предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины, если все страны-члены Евросоюза примут такое решение, но выступают против быстрого процесса присоединения и нарушения всех установленных процедур.