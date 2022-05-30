Военная операция на Украине. День 96-й

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Францию в «разжигании неонацизма» на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, «требует вести войну до победного конца и нанести России поражение».

«Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы», — подчеркнул министр иностранных дел.