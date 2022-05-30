«Нужно восстановить почву мира»: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине

В понедельник, 30 мая, состоялся очередной разговор между президентами Турции и России. Они обсудили двусторонние контакты между странами и ситуацию на Украине. В частности, был затронут вопрос разминирования акватории Черного и Азовского морей, а также беспрепятственное судоходство в этих районах. Подробности диалога Эрдогана и Путина — в материале «Газеты.Ru».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Он предложил ему провести встречу между тремя делегациями – России, Украины и ООН.

В качестве площадки для переговоров турецкий лидер предложил Стамбул. Турция готова стать наблюдателем этого процесса, «если обе стороны согласятся в принципе». Аналогичное предложение президент Турции делал в конце апреля.

Эрдоган добавил, что между Россией и Украиной нужно как можно скорее установить мир.

По его словам, также следует «принять меры для устранения негативных последствий войны и укрепления доверия», сообщили в канцелярии Эрдогана. По его мнению, этого можно достичь «путем скорейшего восстановления почвы мира между Россией и Украиной».

Президент Турции также поделился с коллегой ситуацией в Сирии. По его словам, там «продолжаются нападения террористической организации PKK/YPG [Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористами] против Турции и сирийского гражданского населения».

В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны также затронули вопросы безопасности судоходства в Черном и Азовском морях и разминирования их акваторий.

Путин заявил, что Москва готова помогать Анкаре в обеспечении безопасного транзита грузов через Черное море – «это касается и вывоза зерна из украинских портов».

Кроме того, в случае снятия санкций Россия не против экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции. «В контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах», – констатировали в Кремле.

Накануне Эрдоган сообщил о намерении созвониться с российским и украинским президентами в двустороннем режиме. Он подчеркнул, что Анкара хотела скорейшего завершения конфликтной ситуация на Украине, но с каждым днем обстановка становится все хуже и хуже.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул в интервью французскому телеканалу TF1, что Москва «никому не навязывается», но и не отказывается от контактов.

«Если кто-то хочет с нами общаться, президент России Владимир Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече. Это всем хорошо известно», – сказал Лавров, отметив, что сам поступает также.

Украинский президент тоже готов рассмотреть предложение о телефонном разговоре Киев – Анкара – Москва, если Путин согласится в них участвовать.

«Если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение», – сказал пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, пишет «Страна.ua».

Предыдущие телефонные переговоры между Эрдоганом и отдельно президентами России и Украины состоялись в конце апреля. С Путиным лидер Турции обсудил обостренную на тот момент ситуацию в Мариуполе, а также гуманитарную обстановку на Украине и в Донбассе. В то же время Эрдоган продолжал переговоры и с Зеленским, обсуждая в том числе участие Украины в переговорном процессе.

Президент Турции и ранее предлагал Стамбул в качестве переговорной площадки. В конце марта Москва и Киев воспользовались этим предложением. Тогда состоялась встреча между делегациями России и Украины.

Глава российских представителей Владимир Мединский после переговоров отметил, что они были конструктивными, а Украина предложила России свою понятно сформулированную позицию.

Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия после встречи заявил, что мирный договор с Москвой возможен, если Россия полностью выведет войска на позиции по состоянию на 23 февраля.

«И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать. Это международный предохранитель, не просто наши требования или просьбы, а необходимые условия, чтобы обеспечить рабочее подписание этого документа», – сказал он.

Арахамия отметил, что в Стамбуле стороны договорились не обсуждать вопрос Донбасса, оставив его «за скобками до встречи лидеров». Также не рассматривался и вопрос снятия антироссийских санкций: «Не мы их накладывали, так что и не нам их снимать».

Диалог продолжился в онлайн-формате, но недолго. На сегодняшний день двусторонние контакты заморожены. Москва утверждает, что инициатор этого – Киев. В середине мая в МИД РФ подчеркнули, что Украина «практически вышла из переговорного процесса».