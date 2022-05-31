Украинская церковь попросила Вселенского Патриарха осудить «духовные преступления» Кирилла

Верховная рада проголосовала за введение санкций на 10 лет против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ. В Евросоюзе также рассматривают возможность введения рестрикций в отношении главы РПЦ за поддержку военной операции РФ на Украине. Против этой меры выступает Венгрия. В Русской православной церкви назвали возможное введение санкций неправомерным, а также заявили, что патриарх «вне политики» и выступает против насилия.

Верховная рада проголосовала за введение санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других представителей Русской православной церкви сроком на 10 лет. Военная операция на Украине. День 97-й Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав России, став полноценным субъектом... 31 мая 18:00

«Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла», — рассказал украинский депутат Алексей Гончаренко.

Теперь это решение парламента должен рассмотреть и утвердить Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В санкционный список также вошли глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, протоиерей Николай Балашов и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Ограничительные меры включают 19 пунктов, в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет «пользования радиочастотным ресурсом Украины», прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, ограничение выдачи наличных по платежным картам, аннулирование официальных визитов, отказ в предоставлении виз, лишение госнаград и другие санкции.

Глава РПЦ в черном списке ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что патриарха Кирилла нужно включить в черный список Евросоюза за поддержку военной операции на Украине.

«Патриарх, да, я думаю он должен быть там», — заявил Боррель, отвечая на вопрос журналистов, войдет ли патриарх в список санкций. Дипломат уточнил, что работа над списком продолжается.

«Необходимо дать Еврокомиссии возможность завершить эту работу», — добавил Боррель.

Введение санкций против главы Русской православной церкви обсуждается в ЕС с конца апреля. Инициатива об этом поступила от Литвы.

«Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ», — заявлял министр иностранных дел Литвы республики Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, власти страны также изучают возможность отделения Литовской православной церкви от Московской патриархии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против такого решения, осудив санкции в отношении церковных деятелей. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.

«Патриарх вне политики»

В РПЦ прокомментировали возможное введение санкций против патриарха Кирилла. Там отметили, что, предстоятель РПЦ выступает против насилия и высказывает свое мнение всегда с позиции церкви. «Жесткие меры». Европа согласовала 6-й пакет санкций против России Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств стран-членов Евросоюза... 31 мая 10:17

«Патриарх Кирилл вне политики и вводить санкции против него — это неправомерно и в то же время непонятно. Это некая ненормальность понимания вообще жизни человека», — сказал митрополит Калужский и Боровский Климент.

Он обратил внимание на то, что Русская православная церковь имеет свои приходы в большинстве стран мира, а представители РПЦ, прихожане и священники, являются гражданами разных стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала заявление главы европейской дипломатии о планах внести патриарха Кирилла в черный список.

«Боррель заявил, что патриарх Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза. Пусть молится, чтобы патриарх Кирилл не включил Европейский союз в ответный», — сказала Захарова.

Она также предложила сделать символом европейской дипломатии Пизанскую башню.

«Привлекающая своей неудачей и нефункциональная, при этом популярная, с историей и приносящая ее хозяевам доход. Слоган — «Слава падению — в падении слава», — заявила Захарова.

Украинская церковь против РПЦ

Ранее Православная церковь Украины обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить престола патриарха Кирилла. Глава ПЦУ Епифаний обвинил предстоятеля РПЦ в поддержке военной операции на Украине и распространении «ереси». «Выражаем несогласие с патриархом». Украинская православная церковь объявила о независимости Украинская церковь Московского патриархата осудила позицию патриарха Кирилла по поводу спецоперации РФ и... 27 мая 23:16

Кроме того, Православная церковь Украины призвала «разорвать оковы духовного рабства» и не подчиняться Московскому патриархату.

«Осуждаем это и обращаемся к Вселенскому Патриарху <...> с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола. Ибо не может держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки — в крови», — сказал Епифаний.

Он также назвал идею «русского мира» «еретическим течением». Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обвинил Кирилла в том, что РПЦ принесла общецерковные интересы в жертву национально-политическим.

24 мая в Киеве состоялся Архиерейский Собор ПЦУ, по итогам которого Епифания призвали добиться привлечения к «канонической ответственности» патриарха Кирилла и лишения его престола патриарха.