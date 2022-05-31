Канада объявила о санкциях против Алины Кабаевой и дочерей Михаила Фридмана

Канада расширила санкционный список из-за военной операции России на Украине. Под ограничения попала Алина Кабаева, в отношении которой уже ввел санкции Лондон, а Евросоюз рассматривает возможность внесения ее в черный список. Санкции также ввели против Российского фонда прямых инвестиций, Российской венчурной компании, Инвестторгбанка и Россельхозбанка. Как сообщает правительство Канады, ограничения призваны оказать давление на руководство России, чтобы вынудить Москву завершить военную операцию.

Министерство иностранных дел Канады объявило о новых персональных санкциях против 22 граждан России. В списке оказалась и глава совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева. Лондон решил ударить по «кошельку Путина». Кто пополнил санкционный список Великобритания ввела очередные санкции против России. Новые ограничения затронули людей из ближайшего... 13 мая 16:38

«Среди физлиц и юрлиц, попавших под санкции, — высокопоставленные официальные лица российских финансовых институтов и члены их семей, а также ключевые финансовые институты и банки», — указано в заявлении канадского правительства.

Новые ограничения ввели в отношении 22 физических и четырех юридических лиц. Санкции коснулись членов правления ВТБ, Россельхозбанка, Сбербанка и Инвестторгбанка. Под санкции попали дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина. Им запретят въезд в страну, а их активы в Канаде, если они есть, будут заморожены.

Кроме того, в санкционный список внесли Российский фонд прямых инвестиций, Российскую венчурную компанию, Инвестторгбанк и Россельхозбанк.

Гражданам Канады запрещено совершать сделки или содействовать сделкам с любым имуществом членов списка, а также предоставлять подпавшим под санкции финансовые или другие услуги и товары.

«Эти меры являются последним примером непоколебимой приверженности Канады Украине и ее народу. Эти меры также демонстрируют, что Канада является лидером в широких международных усилиях по привлечению российского руководства к ответственности и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — заявляет правительство Канады.

С 24 февраля Оттава ввела санкции в отношении более 1050 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

В частности, в марте Канада объявила о рестрикциях против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также Службы внешней разведки, Минобороны РФ, компании «Сухой» и других. После этого власти страны объявили об ограничениях в отношении 160 членов Совета Федерации РФ, а в начале апреля — против главы «Норникеля» Владимира Потанина, главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга и еще шести россиян.

20 мая МИД Канады включил в черный список 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей.

Помимо этого Оттава запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков и табака, обуви, одежды и аксессуаров класса люкс, драгоценностей, посуды и предметов искусства. Из России в Канаду запрещено ввозить морепродукты, рыбу, алкогольные напитки и алмазы.

Как сообщает пресс-служба правительства Канады, новые ограничения призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы вынудить Москву завершить военную операцию на Украине.

Не первые санкции против Кабаевой

13 мая Великобритания ввела санкции в отношении Алины Кабаевой и ее бабушки Анны Зацепилиной. Санкции Лондона предусматривают заморозку активов, запрет на въезд и пребывание в Соединенном Королевстве, а также транспортные ограничения. «Жесткие меры». Европа согласовала 6-й пакет санкций против России Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств стран-членов Евросоюза... 31 мая 10:17

Bloomberg утверждает, что Евросоюз собирается включить Кабаеву в санкционный список в рамках шестого блока ограничительных мер. Тогда же под санкции может попасть патриарх Кирилл.

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал 31 мая, что главы государств и правительств стран ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, включающий частичное нефтяное эмбарго. Он отметил, что рестрикции могут быть окончательно утверждены 1–2 июня.

По его словам, ограничения «немедленно» затронут 75% российского импорта нефти, а к концу года под запрет попадет 90% нефти, ввозимой в Европу из РФ. Как отметил глава Евросовета, в новый пакет вошли и другие «жесткие меры»: было решено отключить Сбербанк от системы SWIFT, запретить трансляции «еще трех российских государственных вещателей» и ввести ограничения против людей, которых в Евросоюзе считают «ответственными за военные преступления на Украине».

Согласно статистике, опубликованной аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, работа более чем 86% компаний из России оказалась затронута санкциями.

«Санкции против народа»

Санкции Запада направлены против народа России, а в их основе лежит «омерзительная и иррациональная ненависть» к русским, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Против кого это все? Вывод напрашивается отвратительный — эти санкции направлены именно против народа России», — написал он в своем Telegram-канале.

«Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем ее жителям», — считает Медведев. По его словам, санкции в первую очередь влияют на жизнь обычных россиян. Они призваны сделать хуже экономике, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, «а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина», указал политик.

Медведев также заявил, что у него нет имущества и «значимых интересов» за границей.