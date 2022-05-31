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Политика

Только одна страна из «основных» государств ЕС оказалась готова дать Украине статус кандидата

Премьер Италии Драги заявил, что для Украины можно разработать ускоренный курс вступления в ЕС

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Reuters
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в результате июньского саммита ЕС Украина вряд ли получит статус кандидата, как ожидал Киев. По словам Драги, пока против все главные страны Евросоюза, кроме самой Италии. В качестве альтернативы премьер предложил разработать для Украины ускоренную процедуру вступления в союз. Ранее свой выход из ситуации предлагала Франция: она хочет создать альтернативное Евросоюзу объединение, куда можно взять Украину.

Все «основные государства» ЕС против того, чтобы дать Украине статус кандидата, заявил на пресс-конференции итальянский премьер.

«Против статуса кандидата возражают почти все основные государства ЕС, я бы сказал, все, кроме Италии», — отметил Драги.

Так политик ответил на вопрос, сможет ли Украина стать кандидатом по итогам июньского заседания Европейского совета. В то же время политик считает, что Украине можно предложить «ускоренный путь» в Евросоюз. По словам Марио Драги, Европейская комиссия согласна с тем, чтобы рассматривать членство Украины по ускоренной процедуре.

«Такого пути сейчас не существует, но его можно предложить, и Еврокомиссия подготовит доклад [по этому поводу]», — резюмировал премьер.

Ранее стало известно, что Греция и Кипр против ускоренного принятия Украины в ЕС. Об этом рассказали источники Euractiv. С их слов, обе страны недовольны из-за стран Западных Балкан, которые уже сделали большие шаги для вступления в Евросоюз, но их не принимаю в особом порядке.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также говорила, что «не видит смысла» менять процедуру ради Украины. В то же время она указала, что не против предоставления Украине статуса кандидата на вступление.

Киев подал официальную заявку в ЕС 28 февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник для получения статуса кандидата в ЕС. Одна часть анкеты содержит политические и экономические критерии, вторая — оценку соответствия украинского законодательства правовым актам Евросоюза.

На основе опросника Еврокомиссия может выдать рекомендации Совету Европы насчет будущего Украины. А именно, рекомендовать предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о ее вступлении в ЕС. Заседание Совета Европы пройдет 23-24 июня.

Европарламент 5 мая выпустил резолюцию, в которой призвал ЕС дать Украине статус кандидата. «За» проголосовали 637 евродепутатов, 13 «против», еще 26 воздержались. Однако, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, это решение должны единогласно одобрить все государства союза.

В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет «десятилетия», даже если страна получит статус кандидата уже сейчас.

Как альтернативу Макрон предложил создать новое «европейское политическое сообщество», чтобы страны, не входящие в ЕС, в том числе Украина и Британия, присоединились к «европейскому ядру ценностей».

«Присоединение к нему [сообществу] не обязательно предопределит будущее членство в ЕС. И оно не будет закрыто для тех, кто его [ЕС] покинул», — уточнил французский лидер.

Идею Макрона поддержал канцлер Германии Олаф Шольц. «Хочу прямо сказать, что это очень интересное предложение для решения серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся», — сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 мая заявил, что Украина хочет получить полноценный статус страны, а не какие-то «суррогаты». Глава МИД считает, что ранее «стратегическая неопределенность» Европы в этом вопросе только «приободрила Путина».

«Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев», — сообщил он.

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