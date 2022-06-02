Военная операция на Украине. День 99-й

09:33

ВСУ за сутки 68 раз обстреляли ДНР, погиб один мирный житель, сообщили в республике. Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц, в том числе мальчик 2012 года рождения — ТАСС.

Утверждается, что украинские войска применяли реактивную и ствольную артиллерию, а также минометы, выпустив 485 снарядов. Под огнем оказались 10 населенных пунктов, в том числе Донецк, Горловка, Ясиноватая и Макеевка. Повреждено 32 дома и 19 объектов гражданской инфраструктуры.