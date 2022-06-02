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Политика

Военная операция на Украине. День 99-й

Онлайн-трансляция военной операции РФ на Украине — 99-й день

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Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня ВС РФ «Ураган» по целеуказанию от беспилотника «Орлан» в ходе специальной военной операции

Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня ВС РФ «Ураган» по целеуказанию от беспилотника «Орлан» в ходе специальной военной операции

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
НАТО обозначит Россию первостепенной угрозой в новой стратегической концепции альянса. Российская авиация применяет в ходе военной спецоперации на Украине модернизированные штурмовики Су-25СМ3, оборудованные для защиты от зарубежных переносных ЗРК бортовым комплексом обороны «Витебск», рассказали в силовых структурах. Украинские военнопленные, которые содержатся в ДНР, находятся в гуманных условиях и получают медпомощь, утверждает глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета республики Елена Шишкина. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что из-за конфликта на Украине порядка 13–15 млн человек в мире могут оказаться на грани голода. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:39

Российские системы С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщили в Минобороны РФ — ТАСС.

09:35

Более 1,6 млн человек, включая почти 263 тыс. детей, с Украины и из Донбасса пересекли границу с РФ, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

09:34

❗️В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Пантелеймоновку из «Градов» — ТАСС.

09:33

ВСУ за сутки 68 раз обстреляли ДНР, погиб один мирный житель, сообщили в республике. Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц, в том числе мальчик 2012 года рождения — ТАСС.

Утверждается, что украинские войска применяли реактивную и ствольную артиллерию, а также минометы, выпустив 485 снарядов. Под огнем оказались 10 населенных пунктов, в том числе Донецк, Горловка, Ясиноватая и Макеевка. Повреждено 32 дома и 19 объектов гражданской инфраструктуры.

09:32

На Украине начали отчислять студентов из-за сотрудничества с Россией.

09:31

Стоимость туров за границу иногда растет, несмотря на тренд к укреплению рубля, пишет портал TourDom.ru.

09:25

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив в общей сложности 10 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.

09:22

09:21

МИД Чехии планирует упразднить учрежденный около двух лет назад пост уполномоченного на консультациях с РФ, который существовал в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами от 1993 года — газета Dennik N.

09:18

09:16

Оценка текущего положения дел в стране остается стабильной: в мае доля россиян, кто считает, что дела в РФ идут в правильном направлении, составила 68%, тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 22%.

09:15

В мае рейтинги органов власти незначительно укрепились, отмечают социологические службы. Рейтинги ведущих политических партий практически не изменились. Незначительно выросли показатели доверия Владимиру Путину, Михаилу Мишустину, Сергею Шойгу и Сергею Лаврову.

09:14

09:11

Автобусы для туристов запустят из Анапы в Крым, а из Адлера — поезда.

Как отмечает портал TourDom.ru, несмотря на растущее количество перевозки в Крым, многие местные представители турбизнеса сообщают, что туристам все равно не хватает билетов: пока железнодорожная перевозка не может покрыть дефицит авиасообщения.

09:10

09:09

В Роскачестве заявили о подорожании вина в России на 11% за год.

09:08

08:59

08:52

Датский производитель счетчиков для учета электричества и воды Kamstrup уйдет из России и Белоруссии, пишет газета Berlingske со ссылкой на представителей компании.

Общий оборот компании в 2021 году составил 2,4 млрд датских крон (около 22,5 млрд рублей). Уточняется, что решение принято в связи со спецоперацией РФ на Украине.

08:51

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил сократить сроки переходного периода и ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав РФ — РИА «Новости».

08:50

В Луганске планируют к концу июня — началу июля обеспечить круглосуточную подачу воды впервые с 2014 года — ТАСС.

08:48

Евросоюз рискует стать местом распространения нелегального оружия из-за поставок вооружений Украине со стороны западных государств, заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

По его словам, значительная часть этого оружия в итоге может оказаться в руках преступников не только в Европе, но и за ее пределами, передает Би-би-си.

08:46

Министр внутренних дел и представитель правительства по делам беженцев Польши Павел Шафернакер заявил, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, пишет Rzeczpоspolita.

В публикации отмечается, что это решение вступит в силу с 1 июля 2022 года. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается: речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.

08:44

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации на Украине, передает Reuters.

«Моя солидарность с Украиной», — отметила Меркель, добавив, что поддерживает действия правительства Германии по помощи Украине и его попытки урегулировать ситуацию.

08:43

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Варшава договорились о создании совместного предприятия по производству оружия и военной техники, пишет «Страна».

По его словам, стороны уже подписали меморандум о формировании комиссий двух государства для рекомендаций по созданию подобной компании.

08:41

❗️ВСУ обстреляли Ясиноватую из артиллерийских орудий калибра 155 мм, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:40

США планируют продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire — Reuters.

08:39

Белый дом: Байден в статье не намекал, что Украине придется уступить часть территории.

08:38

США рассматривают возможность передать Украине контейнеры для временного хранения, чтобы сохранить более 20 млн тонн зерна до момента, пока в стране не будет налажен его вывоз — телеканал CNN.

08:36

Механизм, который бы обеспечивал безопасный коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины по морю, может быть согласован на переговорах в Стамбуле в случае согласия Москвы и Киева, пишет газета Sabah.

08:31

❗️ВСУ обстреляли Макеевку из артиллерийских орудий калибра 155 мм, утверждают в ДНР — ТАСС.

08:28

Руководство США хочет сделать из Украины колонию, выжать из нее все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления РФ, утверждает Володин — ТАСС.

08:26

08:25

Контакты между Кремлем и администрацией США сейчас фактически отсутствуют, сообщил РИА Новости Песков.

08:21

08:20

Мартовская атака российских хакеров на сутки лишила украинские власти закрытой связи и управления, рассказал РИА Новости на условиях анонимности хакер из RaHDIt.

08:17

08:16

Порядка 250 человек к утру 2 июня подали заявки на получение российского паспорта в Херсонской области, утверждает замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.

08:11

Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, а с начала спецоперации их резко стало меньше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группы RaHDIt.

08:10

❗️Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что из-за конфликта на Украине порядка 13–15 млн человек в мире могут оказаться на грани голода.

08:08

08:07

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс планирует в новой стратегической концепции провозгласить РФ главной угрозой в свой адрес.

«Думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», — указала она.

08:06

❗️У российских пользователей Proton VPN начали наблюдаться проблемы с подключением к сервису.

Трудности с доступом также возникли у клиентов сервиса Lantern.

Кроме того, пользователи Twitter сообщили о невозможности подключения к Outline VPN.

08:05

Как рассказали в силовых структурах, российская авиация применяет в ходе военной спецоперации на Украине модернизированные штурмовики Су-25СМ3, оборудованные для защиты от зарубежных переносных зенитных ракетных комплексов бортовым комплексом обороны «Витебск» — ТАСС.

08:04

Смит добавила, что Соединенные Штаты на текущем этапе не ждут дипломатических прорывов от российско-украинских контактов при посредничестве Турции.

По ее утверждению, на протяжении всего предыдущего этапа контактов с украинской стороной «Россия продолжала выступать с максималистских позиций и складывалось впечатление, что она вовсе не воспринимает эти переговоры всерьез».

08:03

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс не намерен вмешиваться в нынешний конфликт на Украине, становясь его стороной, и эта позиция будет оставаться неизменной.

По ее словам, несмотря на некоторые различия во взглядах на сложившуюся ситуацию среди союзников по НАТО, их подход различается в основном тем, какие «наборы вооружений» они считают необходимым поставлять Киеву, при этом «в ходе этих обсуждений, а также в ходе дискуссий с украинцами было несколько постоянных позиций, которые не менялись».

08:02

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждают, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в результате один мирный житель погиб, восемь получили ранения.

«Со стороны ВСУ зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Кременная, Первомайск. В результате обстрелов населенного пункта Кременная погиб мирный житель и восемь человек получили ранения», — говорится в сообщении. Утверждается, что для обстрелов украинская армия применяла артиллерийские орудия калибра 122 мм, выпустив 20 снарядов, также применялись минометы калибра 120 мм, выпущено 14 мин.

08:01

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина утверждает, что украинские военнопленные, которые содержатся в ДНР, находятся в гуманных условиях и получают медпомощь.

«Условия содержания военнопленных очень гуманные и лояльные. У них хорошее питание, им оказывается медицинская помощь», — сказала собеседница агентства ТАСС.

Шишкина подчеркнула, что медпомощь украинские военнопленные получают в том же объеме, что и раненые бойцы народной милиции республики. «В одной палате послеоперационной находится «азовец» после реанимации и наш военнослужащий, и к ним совершенно одинаковое отношение», — указала она.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию по событиям 99-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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