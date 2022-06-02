«Через неделю-другую вернется»: Явлинский покинул Россию

В партии «Яблоко» считают, что Явлинский уехал в отпуск и в скором времени вернется. Политик покинул Россию спустя несколько дней после того, как раскритиковал Чубайса, который уехал еще в марте. Явлинский заявил тогда, что считает подобные действия «преступными».

Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко», покинул Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомым с ситуацией.

«Вчера вечером с пересадкой через Дубай политик улетел в Лондон», – сказал собеседник агентства, не раскрывая подробности произошедшего.

В комментарии «Газете.Ru» глава фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов заявил, что Явлинский мог улететь по личным делам, и это точно не связано с эмиграцией. По его словам, политик «через неделю-другую вернется».

Несколько дней назад Явлинский осуждал экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса, который в конце марта уехал из России.

По мнению главы «Яблока», Чубайс строил нынешнюю политическую систему страны. «Для меня это преступно. Он все делал именно так – так проводил реформы, так проводил приватизацию», — цитируют Явлинского «Аргументы и факты».

Против Чубайса и его окружения, по данным СМИ, ведется проверка на «совершение действий коррупционной направленности». Накануне, 1 июня, правоохранители провели опрос свидетелей, сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ.

«Различные подразделения силовых структур России <…> опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», – отметил он в комментарии агентству.

При этом «в интересах следствиях» подробности не разглашаются.

Тремя днями ранее ТАСС сообщил о том, что российские силовики проверяют информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего Россию Чубайса.

«Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», – заявлял тогда источник агентства. По мнению собеседника издания, эти «внушительные суммы» Анатолий Чубайс мог «получить незаконным путем».

По данным СМИ, политик сейчас находится в Италии и не планирует возвращаться, чтобы дать показания по делу о краже его имущества на 70 млн рублей. Бывший глава «Роснано» якобы улетел в Европу через Турцию на частном самолете вскоре после начала спецоперации на Украине.

Но в начале мая представитель Чубайса опроверг эту информацию: «Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира. Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов».

25 марта президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от занимаемой должности спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Чиновник сохранил пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики, но вышел из совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».

В середине апреля нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к правоохранителям с просьбой проверить работу госкорпорации в годы, когда ей руководил Чубайс.

Куликов заявил, что в какой-то момент были признаки банкротства компании.

В Кремле за судьбой Чубайса не следят. «Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, то нужно к ним и обращаться», – посоветовал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее он подтвердил, что экс-глава «Роснано» находится за границей, но Кремль не отслеживает перемещения Чубайса.