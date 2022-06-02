Венгрия вывела патриарха Кирилла из-под санкций. Чего добивается Будапешт?

Шестой пакет санкций Евросоюза против России вновь не затронет патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По данным западных СМИ, на исключении его святейшества из санкционных список настояла Венгрия. Эксперты-международники рассказали «Газете.Ru» свое видение того, почему Будапешт решил вступиться за Кирилла и как долго венгры смогут препятствовать санкционной политике ЕС.

Послы Евросоюза одобрили шестой пакет санкций в отношении России, который, в частности, предполагает частичное отложенное нефтяное эмбарго. Однако, по данным агенства dpa, из-за позиции Венгрии Европейский союз отказался от санкций против патриарха Московского Кирилла.

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Религиозно-финансовый вопрос

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин выразил мнение, что Будапешт заблокировал санкции против российского патриарха исходя из европейского принципа разделения религиозных и государственных вопросов.

«Венгры исходят из позиции недопустимости применения санкций к религиозным деятелям, потому что по всем канонам церковь от государств отделена.

Тем более, что кроме каких-то философских рассуждений о мире, быте и совести, за какими-либо призывами патриарх Кирилл замечен не был. Не высказывался он и в отношении европейских стран, католической церкви. То есть каких-то зацепок для того, чтобы именно его подвести под санкции просто нет», — сказал эксперт.

С этой точкой зрения отчасти согласен и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, который указывает на значимость религии для венгерского общества.

«Стоит обратить внимание, что очень часто в последнее время [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан проводит встречи с западными партнерами в одном из католических монастырей. Хотя сам Орбан — протестант-кальвинист, что для Венгрии, кстати, очень необычно, поскольку это католическая страна. Но лично для Орбана и для венгров в целом вопросы религии — это не некая формальная культурно-историческая история. Для них это вопрос вполне регулярного бытия», — указал политолог.

При этом эксперт отметил, что не меньшее влияние на решение Будапешта оказали и его экономические интересы.

Для Венгрии очень важно получать российские углеводороды, причем по фиксированной цене, которая не подвержена такой волатильности, как для многих других стран Европы. Поэтому логично, что Венгрия старается сохранить коммуникации с Россией, как в экономическом, так и в культурном смыслах», — сказал Офицеров-Бельский.

По словам эксперта, «Будапешт очень хорошо понимает, что нынешняя ситуация рано или поздно завершится».

«В конечном итоге нужно будет снова вступать в контакт с Россией. И Венгрия тогда будет одной из тех стран, кто будет извлекать из этого всевозможные выгоды, в том числе и экономические. Хотя пока об этом, конечно, рано говорить», — добавил он. Зеленский готов к переговорам. Что изменилось Партнеры Украины из США, ЕС и Турции все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией... 01 июня 07:39

Россия как инструмент

Дмитрий Офицеров-Бельский подчеркнул, что «в целом перед Венгрией не стоит задача вставить палки в колеса санкционной машине».

«Просто Будапешт всегда ценил свой суверенитет, отстоять который в рамках Европейского союза достаточно сложно. Поэтому по большей части для венгров это попытка заявить о наличии у них собственной позиции, с которой необходимо считаться всем остальным европейским странам и Брюсселю в частности», — указал научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Эксперт напомнил, что ЕС давно уже пытается оказывать влияние на Венгрию. Речь, например, идет о выделении средств для борьбы с последствиями пандемии коронавируса — Будапешт их не получает.

В похожей ситуации, к слову, находится и Польша, которая, придерживается совсем другого подхода по отношению к Россию. Офицеров-Бельский считает, что паттерны их политики схожи.

«Нельзя сказать, что поляки придерживаются противоположного венграм подхода. Для оказания влияния на Брюссель они пользуются партнерством с США, Великобританией и другими державами за пределами ЕС. То же самое делает Венгрия, но опираясь на свои связи с другими акторами — Россией и Китаем», — отметил эксперт.

По словам эксперта, для Будапешта и Варшавы «вопрос не столько в том поводе, который обыкновенно выносится при применении тех или иных ограничений, сколько в попытке Брюсселя подчинить их своей воле».

«Но и венгры и поляки в конечном итоге занимают достаточно независимую позицию. Они понимают, что давление будет оказываться на них в любом случае. Поэтому этот вопрос не стоит рассматривать как отказ Венгрии участвовать в тех санкциях, которые сейчас пытаются вводить против России. Это вопрос о том, чтобы восточноевропейские страны не потеряли свою самостоятельность», — констатировал Офицеров-Бельский. «Трансграничная авантюра»: зачем Эрдогану операция в Сирии Турция готовится к новой военной операции на севере Сирии. По словам министра обороны Турции... 30 мая 20:42

Поменьше радикализма

По мнению экспертов, российский патриарх был исключен из санкционного списка не только из-за специфики отношений Восточной Европы с Брюсселем.

Николай Топорнин из МГИМО отметил, что в Евросоюзе в последнее время регулярно обсуждаются самые разнообразные меры против России, которые, как и личные санкции против патриарха, не находят поддержки у тех или иных членов объединения.

«Надо понимать, что были и другие одиозные предложения по санкциям — не только по Кириллу, — напомнил эксперт. — Например, звучало предложение запретить гражданам РФ покупать недвижимость в странах ЕС — эту меру заблокировал Кипр, справедливо отметив, что такое решение нарушило бы все известные стандарты частной собственности и свободного рынка. Подобные решения принимают суды, делать из них какие-то политические инструменты — просто неуместно».

Политолог выразил уверенность, что система принятия решений в ЕС и в дальнейшем будет препятствовать «радикализации» санкционной политики Брюсселя.

«Есть много крайне радикальных предложений, которые не соответствуют ни нынешней повестке дня, ни всем тем политическим и правовым стандартам, которые приняты в ЕС. В результате совместного мозгового штурма такие радикальные поправки и отсекаются, остаются только те, которые отвечают экономическим и политическим убеждениям стран ЕС», — резюмировал Топорнин.