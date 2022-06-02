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Политика

«Сократим закупки нефти на 92%»: США и Евросоюз ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции против представителя МИД Захаровой и российских министров

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Виктор Толочко/РИА «Новости»
Предполагается, что уже завтра, 3 июня, шестой пакет санкций ЕС вступит в силу. В него входят частичные ограничения на поставки российской нефти европейским странам. Так, вводится запрет на ввоз топлива морским путем. 2 июня о своих санкциях также объявили США, в «черный список» включены 17 человек, в том числе Мария Захарова.

Минфин США вводит санкции против 17 российских бизнесменов и членов правительства. Ограничения коснулись и официального представителя МИД Марии Захаровой.

Она расценила действия американских чиновников как «очередной перформанс».

«Звонят и спрашивают о реакции на включение меня в «санкционный список Минфина США». Честно говоря, была уверена, что я уже давно в американском стоп-листе», – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова также отметила, что уже несколько лет ей трудно оформить визу.

Американский Минфин также ввел санкции против 16 юридических лиц и ограничения для нескольких яхт, вертолетов, самолетов и бизнесджетов.

Почти параллельно с объявлением этих рестрикций постпреды стран ЕС одобрили шестой пакет санкций. В документе прописаны ограничения для компаний в нефтяной и банковской сфере, а также для СМИ.

Так, запрещается поставлять российские энергоресурсы морским путем. Агентство Bloomberg отмечает, что этот запрет начинает действовать спустя полгода после вступления санкций в силу.

Европейские политики считают, что «в сочетании с индивидуальными мерами Польши и ФРГ, это позволит сократить закупки на 92% до конца года». Кроме того, возможен запрет и на поставки нефти из России в Европу по нефтепроводу.

ЕС также запрещает предоставлять услуги российским нефтяным компаниям.

Новые ограничения вступают в силу после того, как документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Ожидается, что это произойдет уже в пятницу, 3 июня.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть может привести к дефициту нефтепродуктов на рынке ЕС. Но у рынка будет время перенастроиться, так как, по его словам, решение ЕС по запрету поставок энергоресурса является отложенным.

В МИД России уверены, что шестой пакет санкций несет разрушительный эффект для ЕС. Частичный отказ от нефти из России и запрет на страхование торговых судов России приведет к повышению цен, нарушению цепочек поставок и дестабилизации энергетических рынков. Это может сказаться не только на нефтяном секторе, но и аграрном.

«В конечном счете такие действия достигнут обратного результата - подорвут экономику и энергобезопасность ЕС, ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить», — констатировали российские дипломаты.

В словацкой компании Slovnaft уже прокомментировали согласованный пакет санкций. Подчеркивается, что из-за документа становятся невозможными поставки нефтепродуктов на ключевые рынки центральной Европы.

Что касается того, как санкции скажутся на России, в Литве считают, что эффект будет достигнут не сразу. «Ожидать эффекта от санкций в ближайшем будущем, в нынешнем году не приходится. Российская экономика реально почувствует их в долгосрочной перспективе в течение нескольких последующих лет», – уверена министр финансов страны Гинтаре Скайсте.

Она подчеркнула важность развития намеченного курса антироссийских санкций и соблюдения отказа от энергетической продукции России в течение нескольких лет.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что рассматривает разные варианты сокращения закупок российской нефти, в том числе и по сниженной цене. Он считает, что России придется продавать нефть, но «по значительно более низкой цене, нежели та, которая устанавливается сейчас на рынке».

Но Москва не собирается так поступать. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Россия не будет продавать ничего себе в убыток».

При этом он обратил внимание на существующие проблемы с логистикой, которые негативно влияет на мировой нефтяной рынок. «В любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями», – сказал он, подчеркнув, что происходит «переориентация потоков и поиск наиболее благоприятных условий».

Ранее 2 июня Новак сообщил о наращивании добычи нефти на фоне сокращения в марте и апреле. «То есть мы находим точку равновесия относительно той ситуации, которая складывалась: (санкционные) ограничения, изменение логистических цепочек, подорожание фрахта», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

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