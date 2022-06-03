Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Индии отменили свадьбу из-за прикосновения жениха... 08:47
Хирурги пришили пациенту ухо, напечатанное на 3D-принтере 08:47
В Новосибирской области 14-летний школьник погиб во время... 08:41
Диетолог рассказала, почему нельзя есть клубнику в больших... 08:40
В России создан суперкомпьютер для цифрового «клонирования»... 08:39
Стал известен самый подорожавший футболист РПЛ 08:38
Власти Херсонской области заявили о провале всех попыток... 08:37
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в центре Москвы задержан 08:33
Британский парламент назвал задержки программы БМП Ajax угрозой... 08:31
Врач предупредил об опасности холодного душа 08:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция на Украине. День 100-й

Онлайн-трансляция событий, связанных с военной операцией РФ на Украине — 100-й день

close
100%
РИА «Новости»
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал сделать все, чтобы не допустить ядерной войны. Он также заявил, что Москва ударит на поражение по центрам принятия решений, если Киев использует полученное от США вооружение против территорий России. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук призвал власти Германии как можно скорее поставить Киеву тяжелые вооружения, в частности, танки Leopard и БМП Marder. Министерство торговли США обнародовало черный список, в который вошло 71 юридическое лицо из России и Белоруссии. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:40

Власти ДНР за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 319 человек, в том числе 24 ребенка, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

8:39

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных минометов, выпустив шесть мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:29

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась в пользу вступления Украины в ЕС, но отметила, что вхождение страны в состав сообщества не может пройти по упрощенной процедуре — ТАСС.

8:28

МО РФ показало кадры боевой работы САУ «МСТА-С».

8:27

Все попытки вторжения украинской армии в Херсонскую область были отбиты и провалились, сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

8:26

МЧС России продолжает аварийно-восстановительные работы на территории ДНР и ЛНР, проведен разбор завалов зданий на площади около 78 тысяч квадратных метров — РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

8:25

Очередная партия гуманитарной помощи весом в 1,5 тысяч тонн доставлена на Украину и в Донбасс — ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Всего с начала гуманитарной миссии в регион доставлено 25,5 тысяч тонн грузов.

8:24

Российская сторона не удивлена новым санкциям, введенным США против РФ, и убеждена, что подобная ограничительная практика будет лишь усугублять экономическую ситуацию в мире, в том числе скажется на продовольственной безопасности, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов — Telegram-канал посольства.

8:23

Министерство торговли США обнародовало черный список, в который вошло 71 юридическое лицо из России и Белоруссии, в том числе целый ряд авиастроительных и судостроительных предприятий. Документ был обнародовал в Федеральном реестре.

8:22

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время визита в Берлин призвал власти Германии как можно скорее поставить Киеву тяжелые вооружения, в частности, танки Leopard и БМП Marder — агентство DPA.

8:21

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республик (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что мирные жители находятся в бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке, где солдаты ВСУ держат оборону – ТАСС.

8:20

❗️ Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera:

▪️ Действия РФ на Украине являются не войной, а спецоперацией, потому что ограничены по целям, уничтожаются только военные объекты;

▪️ Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для РФ, чем присоединение Украины к альянсу;

▪️ Большинство арабских государств занимают сбалансированную позицию по отношению к ситуации на Украине, и Россия это ценит;

▪️ Ядерная война - это конец человечества, нельзя ее допустить;

▪️ Европа и США с удовольствием поставляют Киеву оружие, так как, не жалея украинцев, они таким образом воюют с Россией чужими руками;

▪️ Россия ценит усилия посредников, которые пытаются организовать для нее переговоры с Украиной, но для такой встречи нужно, прежде всего, желание сторон, а Киев вместо этого предпочитает продолжать военные действия;

▪️ Москва ударит на поражение по центрам принятия решений, если Киев использует полученное от США вооружение против территорий России.

close
100%
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Екатерина Штукина/РИА «Новости»
Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+