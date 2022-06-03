Военная операция на Украине. День 100-й

8:25

Очередная партия гуманитарной помощи весом в 1,5 тысяч тонн доставлена на Украину и в Донбасс — ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Всего с начала гуманитарной миссии в регион доставлено 25,5 тысяч тонн грузов.