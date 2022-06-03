«Воевать дальше не смогут». Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и ВСУ

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт. По его мнению, с украинской стороны скоро будет некому воевать, а силы территориальной обороны не смогут заменить армию. Также Лукашенко напомнил об обещаниях Киева предоставить гражданам Польши особый статус, которые могли вызвать негативную реакцию среди военнослужащих.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и военнослужащими страны возникли разногласия.

«По моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», — сказал Лукашенко. Военная операция на Украине. День 100-й Заместитель командира одного из подразделений ДНР заявил о похищении своей дочери украинскими... 03 июня 19:29

Белорусский президент считает, что военные лучше других понимают, что представляет собой вооруженный конфликт с Россией.

«Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — отметил глава республики.

Он считает, что с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не сможет заменить вооруженные силы.

Лукашенко объяснил, что разногласия между президентом Зеленским и армией начались из-за недовольства политикой Киева в отношении Польши.

«Польша — вы видите — и туда, и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится», — добавил Лукашенко.

Он напомнил, что президент Украины предоставил полякам особый правовой статус. «А это ведет к чему? Оттяпать запад [Украины]», — считает Лукашенко. Украинские военные против не только русских и белорусов на своей территории, но и поляков, утверждает белорусский президент.

«И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину, — убежден Лукашенко. — Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину».

Политика в отношении Польши

В конце мая Зеленский предложил предоставить гражданам Польши особый правовой статус на Украине. Соответствующий документ должен разработать МИД страны. Он будет действовать по аналогии с польским законом о поддержке граждан Украины. Украина предоставит полякам особый статус Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что закон об особом статусе поляков... 22 мая 16:10

В марте поправки в закон о помощи украинцам подписал президент Польши Анджей Дуда: беженцы, прибывшие в страну из-за военных действий, смогут находиться там в течение 18 месяцев с 24 февраля, а затем им предоставят вид на жительство на три года. Для украинцев в Польше упростят получение идентификационного номера PESEL, который дает возможность пользоваться государственными услугами, вести бизнес или устраиваться на работу в стране на тех же условиях, что и граждане Польши.

Кроме того, Зеленский анонсировал подписание соглашения с Варшавой. Оно упростит пересечение границы.

Видеообращения военных

Известно несколько случаев, когда украинские военные записывали видеообращения, в которых жаловались на нехватку оружия, отсутствие тяжелой техники и огневой поддержки. Некоторые из них утверждали, что руководство бросает их с автоматами против танков, пока офицеры бегут с поля боя. «Отправляют на верную смерть». Бойцы ВСУ массово записывают обращения с жалобами На Украине растет число видеообращений, в которых украинские военные жалуются на нехватку... 24 мая 19:51

Так, 24 мая украинские военные записали обращение к президенту Украины и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному. В нем военные рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

«Мы, взвод 115-й бригады третьего батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам. Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно: тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства», — сказано в обращении.

Военнослужащие добавили, что не отказываются от ведения боевых действий при «надежном тыле и надлежащем командовании».

Позднее Telegram-канал издания «Страна» сообщил, что этих военных отправили в следственный изолятор по обвинению в дезертирстве. Издание сообщило об этом со ссылкой на новое видео, которое снял в СИЗО один из бойцов.

Сослуживцы авторов видеообращения записали ответный ролик, в котором заявили, что у военных было все необходимое, однако они сбежали с поля боя, а теперь пытаются оправдаться.

«Вся бригада обеспечивается вооружением, питанием, одеждой, все у нас есть. Есть «джавелины» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin — «Газета.Ru»), с вооружением вообще проблем нет. Что касается этих ребят, которые ушли и записали это видео [с жалобами]. Я официально заявляю, что это дезертиры. Так как они кинули позицию и ушли, оставив 56 человек в окружении», — сказал боец батальона Виктор Давыдов.

Украинская армия

В мае Зеленский рассказывал, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют 700 тыс. человек.

Президент страны также подчеркнул, что Украине требуется армия, значительно превышающая по численности прежние 250–260 тыс. человек. По его словам, именно это стало причиной подписания в начале февраля указа, который предполагал увеличение численности ВСУ на 100 тыс. человек в течение трех лет.

Кроме того, украинский президент в апреле заявлял, что Киев способен сражаться «и десять лет». Он подчеркнул, что Украина не отдаст свою территорию.

«Нет стремления Украину захватить»

Белорусский президент заявил, что у российского руководства нет желания захватить или поработить Украину. New York Times невысоко оценила шансы Киева на военную победу Газета New York Times опубликовала статью, в которой назвала нереалистичной военную победу Украины... 20 мая 19:58

«Поверьте, у [президента РФ Владимира] Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают», — сказал Лукашенко.

Он назвал «безопасность России» главной задачей для руководства РФ.

«Нам надо думать о том, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение», — отметил Лукашенко.

Он заявил, что разделяет опасения американского финансиста Джорджа Сороса относительно начала третьей мировой войны в случае углубления конфликта на Украине. «Если в Украине сейчас не остановят, Сорос прав. Надо сейчас остановиться в Украине», — указал президент Белоруссии.