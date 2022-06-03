«Нужно снимать санкции». Путин назвал самый простой способ вывезти зерно из Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои порты. Он также предложил вывозить зерно через подконтрольные России Бердянск и Мариуполь. По словам главы государства, Киев может экспортировать зерно через Белоруссию, однако с нее в этом случае нужно будет снять санкции. Путин также напомнил, что продовольственный кризис начался задолго до военной операции РФ, а причиной энергетического кризиса назвал «недальновидную» политику Запада.

Заявления о том, что Россия не дает вывозить зерно из украинских портов, — «это блеф», заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, Москва готова гарантировать беспрепятственный вывоз зерна из портов Украины, если та разминирует их акватории. В этом случае Россия обещает не использовать разминирование, чтобы «предпринимать какие-то атаки с моря».

Как вывезти зерно

Президент РФ назвал несколько способов вывоза зерна с украинской территории. Военная операция на Украине. День 100-й Президент Владимир Путин заявил о готовности гарантировать безопасный проход судов с украинским... 03 июня 23:55

Во-первых, это можно сделать через подконтрольные Украине порты, в частности Одессу.

«Не мы же заминировали подходы к порту [Одессы], это Украина заминировала. <…> Пусть они разминируют и, пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды», — сказал Путин.

Он также отметил, что Россия может не выдвигая условий организовать экспорт украинского зерна через подконтрольные ей Бердянск и Мариуполь. Президент пообещал, что Россия обеспечит заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении.

В-третьих, Киев может воспользоваться сухопутными маршрутами в Польшу, Венгрию или Румынию.

«Наконец, самое простое — это вывоз через территорию Белоруссии. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — указал президент РФ.

Слишком мало для решения кризиса

По мнению главы государства, вывоз украинского зерна не способен решить продовольственную проблему, поскольку объем потенциального экспорта пшеницы с Украины составляет только 0,5% производства мирового продовольствия.

«Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. 20 млн тонн по сравнению с тем, что производится в мире — 800 млн тонн, — это сколько? Это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, это значит, что 20 млн тонн украинской пшеницы — 0,5%. Ни о чем», — подчеркнул Путин.

Россия в этом сельскохозяйственном году планирует поставить на экспорт 37 млн тонн зерна, а в следующем — 50 млн тонн.

Санкции усугубляют проблему

Путин выразил мнение, что западные санкции против России усугубляют текущий кризис, поскольку страна — крупнейший экспортер не только продовольствия, но и удобрений, занимая 25% глобального рынка. Поставки зерна будут после отмены санкций. Что Путин сказал итальянскому премьеру Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом в обмен на снятие... 26 мая 22:46

«По калийным удобрениям Россия и Белоруссия — 45% мирового рынка. Это огромный объем», — указал он.

«Цены будут идти только вверх, вот и все. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведет в тупик», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года в связи с пандемией.

«Да, конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее <...> на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы», — отметил Путин.

По его мнению, рост цен на продовольствие связан в том числе с политикой властей США, которые в попытках справиться с последствиями пандемии организовали «беспрецедентную работу печатного станка», увеличив денежную массу на 38,6%, что составляет $5,9 трлн. «Это обрекает мир на голод». В России ответили на просьбу открыть доступ к украинским портам Санкции против России мешают свободной торговле и могут вызвать продовольственный кризис, заявили в МИД... 19 мая 20:01

Еще одной причиной Путин назвал политику европейских стран в сфере энергетики, в том числе принижение значения традиционной энергетики, недостаток инвестиций в энергетический сектор и отказ от сохранения долгосрочных контрактов на поставку газа вопреки просьбам Москвы.

По словам президента, повышение стоимости газа привело к росту цен на удобрения, а это в свою очередь повлекло закрытие ряда предприятий.

«Мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России в Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения», — подчеркнул Путин.

«Одно цепляется за другое, и Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнеры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия», — считает он.

Минск поможет вывезти зерно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону проблему вывоза зерна с Украины.

Лукашенко заявил о готовности Минска к поставкам зерна в порты Германии, Польши, прибалтийских стран и России через территорию Белоруссии при условии, что там можно будет грузить и белорусские товары.

Он предложил провести по этому вопросу переговоры с участием представителей Белоруссии, Украины и балтийских стран. По итогам разговора Гутерриш попросил о паузе в несколько дней, чтобы обсудить предложения с властями заинтересованных государств.

Создание безопасного коридора

Турецкие СМИ ранее сообщали, что Москва, Анкара, Киев и ООН подготовили дорожную карту по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. По данным агентства Anadolu, дорожная карта обеспечит работу «зернового коридора» под эгидой всемирной организации.

Согласно этому плану, акваторию Черного моря обезвредят, а зерновые запасы смогут поставить на зарубежные рынки.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя эту инициативу, заявил, что альянс приветствует «любые усилия в координации с ООН», чтобы вывезти зерно с Украины по суше или морем.