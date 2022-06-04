«Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее»

Принимая новые ограничительные меры в отношении РФ, западные политики вынуждены выбирать «между плохим и очень плохим» сценариями для экономик и граждан своих стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза. По его оценкам, издержки от нефтяного эмбарго могут быть в полной степени компенсированы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин полагает, что возможности США и ЕС по «сдерживанию развития России» исчерпаны. Об этом спикер нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале в субботу, 4 июня. Что вошло в шестой пакет санкций ЕС против России ЕС утвердил шестой пакет рестрикций в отношении РФ после признания ей республик Донбасса и начала... 03 июня 17:33

«Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», — утверждает он.

По его словам, принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены «выбирать между плохим и очень плохим» сценариями для экономик и граждан своих стран.

Володин также привел оценки экспертов, согласно которым возможные потери России от запрета на экспорт нефти в Европу могут составить $22 млрд в год. Военная операция на Украине. День 101-й Референдум о вступлении в состав России Херсонской области пока не стоит на повестке дня... 04 июня 13:53

«Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется «в плюсе», — предположил он.

По его мнению, Европа из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы «будет переплачивать более €250 млрд ежегодно», не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти.

«Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», — считает Володин. «Для европейцев наступают трудные времена» После вступления в силу шестого пакета санкций ЕС нефть из России перестанет поступать в Европу... 04 июня 10:29

«Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее», — заключил спикер Госдумы.

Однако, европейские экономисты приводят другие оценки. Так, опрошенные изданием Der Spiegel эксперты указали, что нефтяное эмбарго ЕС сократит доходы России от энергетики на €60-80 млрд в год.

В публикации также отмечается, что отложенное эмбарго начнет действовать через полгода, но компании-импортеры не станут ждать до последнего момента, а будут переориентироваться и не продлевать истекающие контракты.

На нефтяных рынках также нет признаков паники, а цена на нефть сорта Brent даже упала после принятия решения о санкциях, говорится в материале. «Довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции» Источники американского телеканала CNN утверждают, что Вашингтон проводил регулярные консультации... 04 июня 11:41

«За Бучу и Мариуполь»

Помимо нефтяного эмбарго, в шестой пакет рестрикций ЕС в отношении РФ вошли отключение от SWIFT еще нескольких банков и приостановка вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории Евросоюза.

Кроме того, вводится запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги, а также ограничивается доступ к облачным сервисам.

Санкции расширяют список лиц и предприятий России и Белоруссии, которым запрещено поставлять товары и технологии двойного назначения. ЕС намерен запретить экспорт в РФ около 80 химических компонентов, которые могут быть использованы для создания химического оружия.

Пополняется и «черный список» лиц и организаций, против которых введены персональные санкции — запрет на въезд в ЕС, получение финансирования из Евросоюза, заморозку активов в странах сообщества.

В Брюсселе заявили, что в этот список будут включены лица, ответственные за «Бучу и Мариуполь», а также лица, поддерживающие российскую спецоперацию на Украине, включая крупных бизнесменов и членов их семей.