Войны за границей обычно пользуются наибольшей популярностью в начале, но если они не заканчиваются достаточно быстрой победой, общественная поддержка и политический консенсус разрушаются. Об этом в своей колонке для издания The Hill написал научный сотрудник Колорадского христианского университета Уильям Молони, комментируя затянувшийся конфликт на Украине.

Санкции могут нанести больший ущерб западной экономике, чем российской. В мае рубль достиг двухлетнего максимума, а энергетический и сельскохозяйственный экспорт РФ приносил рекордно высокие доходы. Об этом в своей колонке для издания The Hill написал научный сотрудник Колорадского христианского университета Уильям Молони. «Для европейцев наступают трудные времена» После вступления в силу шестого пакета санкций ЕС нефть из России перестанет поступать в Европу... 04 июня 10:29

«Войны за границей обычно пользуются наибольшей популярностью в начале, особенно если они эффективно «продаются» американскому обществу в морально недвусмысленных терминах.

Но если они не заканчиваются достаточно быстро решающей победой, достигнутой с разумной ценой, общественная поддержка и политический консенсус начинают снижаться и разрушаются, иногда стремительно. Похоже, это происходит с войной на Украине.

Со времен Перл-Харбора, который ворвался в американское сознание с шокирующей внезапностью и был мгновенно воспринят как явный пример противостояния добра и зла, в котором американские национальные интересы столкнулись с явной экзистенциальной угрозой, война не вызывала столь мгновенной почти полной общественной поддержки, как это произошло после февральского вторжения президента России Владимира Путина в Украину», — утверждает обозреватель. «Довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции» Источники американского телеканала CNN утверждают, что Вашингтон проводил регулярные консультации... 04 июня 11:41

Общественная поддержка важной роли США на Украине, по результатам опросов, в марте достигала 65%, но к середине мая составила уже 45%. Точно так же «урегулирование отношений США с Россией» президента Байдена в марте получило поддержку большинства американцев, но теперь она находится на уровне 45% (51% — не одобряют), отмечает Молони.

«Россия остается слишком сильной»

«В то же время New York Times, ранее активно выступавшая за «победу» Украины и суровое «наказание» России, теперь, похоже, демонстрирует растущий скептицизм в отношении целей США в войне. Редакция издания 19 мая заявила, что возвращение Украине всей территории, захваченной Россией с 2014 года, не является реалистичной целью — «Россия остается слишком сильной».

Байден должен ясно дать понять, что существуют «пределы оружия, денег и политической поддержки, на которые Украина может рассчитывать», пишет NYT. Что вошло в шестой пакет санкций ЕС против России ЕС утвердил шестой пакет рестрикций в отношении РФ после признания ей республик Донбасса и начала... 03 июня 17:33

Подкреплением этой точки зрения стала речь Генри Киссинджера с призывом к прекращению огня. По его словам, расширение этого опасного конфликта может превратиться «не в войну за свободу Украины, а в войну против самой России».

В то же время скудное и универсально негативное освещение намерений Путина начало трансформироваться в зарождающееся понимание того, что стратегия российского лидера по завоеванию сухопутного моста в Крым и захвату всей украинской экономики путем полного контроля над побережьем Черного моря не так провальна, как это казалось ранее», — пишет Молони.

Он также указал, что еще одним элементом расхожего мнения, которое сейчас рушится, является идея о том, что разрушительные санкции, введенные США и странами ЕС, вскоре поставят российскую экономику на колени. «Вместо этого есть свидетельства того, что может происходить обратное, когда санкции наносят больший ущерб западной экономике, чем российской. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносил рекордно высокие доходы в значительной степени потому, что Европа и большая часть остального мира не могут обойтись без них», — говорится в публикации. Военная операция на Украине. День 101-й Спикер Госдумы Володин считает, что Запад исчерпал свой арсенал сдерживания России. Украина обратилась... 04 июня 17:49

«С этими явлениями связана полная нереальность основополагающего мифа войны, а именно, что США сплотили почти весь мир против почти полностью изолированной России.

По правде говоря, из 195 стран только 65 согласились присоединиться к режиму американских санкций — это означает, что 130 отказались, включая Китай, Индию, Бразилию, Мексику, Индонезию, большую часть Азии, Африки и Латинской Америки, страны, которые вместе составляют подавляющее большинство населения мира», — констатирует эксперт.

«Мир меняется неожиданным и глубоким образом»

Молони отметил, что страны, в отношении которых США вводят санкции, представляют собой мощный блок, решительно выступающий против того, что они считают экономическим запугиванием Америки. По его оценкам, ярким примером стала недавняя встреча ведущих финансовых держав мира — саммит G-20, когда делегация США покинула выступление российского делегата, и только три из 19 других делегаций последовали за ними. «Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее» Принимая новые ограничительные меры в отношении РФ, западные политики вынуждены выбирать «между... 04 июня 13:08

«Все это говорит любому объективному наблюдателю, что не Россия является самой изолированной сверхдержавой в мире, а, возможно, сами Соединенные Штаты», — считает он.

Не так давно разговоры о победе («В ней нужно победить», «Украинцы должны решить окончательные цели войны») или потенциальной смене режима в России («Путин не может оставаться у власти») были обычным явлением на Западе. Теперь США и их союзники, похоже, находятся в другом положении, изо всех сил пытаясь найти приемлемый путь к компромиссу, чтобы положить конец войне, утверждает обозреватель.

«Поскольку почти все западные страны находятся в той или иной степени экономического кризиса, а правительство США находится на грани массового политического отречения со стороны американцев, которые постоянно говорят социологам, что их высшим приоритетом является восстановление собственной экономики и восстановление быстро разрушающейся американской мечты, мир меняется неожиданным и глубоким образом», — заключил Молони.