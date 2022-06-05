Военная операция на Украине. День 102-й

Донецкая шахта им. Челюскинцев уничтожена в результате обстрелов со стороны войск Украины, сообщила Народная милиция ДНР.
Бойцы ВСУ единожды за прошедшие сутки ударили по территории ЛНР — представительство республики а СЦКК.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании сообщил, что Запад через день после встречи в Стамбуле между РФ и Украиной 29 марта запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. По его словам, в НАТО «прямо и грубо» заявили Москве, что расширение альянса и возможное участие в нем Украины не касается РФ.
Лавров также отметил, что у России нет потерь бюджета в связи с нефтяными санкциями ЕС, в 2022 году она существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.
За сутки (с 4 на 5 июня), как сообщило представительство ДНР в СЦКК, со стороны ВСУ было произведено 62 обстрела, потрачен 641 различный снаряд.
Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевской области, которая находится на линии соприкосновения между российскими войсками и украинскими формированиями. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
4 июня со стороны ВСУ «Градами» был обстрелян Донецк. По сообщениям местных властей, 14 пострадали и пятеро погибли.