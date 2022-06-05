Военная операция на Украине. День 102-й

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Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании сообщил, что Запад через день после встречи в Стамбуле между РФ и Украиной 29 марта запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. По его словам, в НАТО «прямо и грубо» заявили Москве, что расширение альянса и возможное участие в нем Украины не касается РФ.

Лавров также отметил, что у России нет потерь бюджета в связи с нефтяными санкциями ЕС, в 2022 году она существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.