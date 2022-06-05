Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава парламента Крыма Константинов заявил о подготовке словаря... 09:56
Тренер сборной Украины Петраков: Зеленский привез нам флаг... 09:55
El Pais: Испания готова поставить Украине ЗРК и танки 09:52
Экономист Холод заявил о понижении мировых цен на зерно... 09:50
Фото спасенного от пожара в Москве кота умилило пользователей... 09:46
Тренер Кержаков не может представить себя... 09:45
NYT: Вашингтону надо перестать поддерживать Киев оружием 09:43
В Парижском «Диснейленде» аниматор испортил предложение руки и... 09:41
Тренер Плющев заявил, что Россия обогнала Финляндию... 09:39
В Германии упрекнули министра экономики за поспешные планы... 09:32
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция на Украине. День 102-й

Онлайн-трансляция событий, связанных с военной операцией РФ на Украине — 102-й день

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что западные партнеры еще в марте запретили Киеву продолжать переговоры с Москвой по ситуации на Украине. 4 июня по Донецку со стороны ВСУ ударили «Грады». По последним данным, пострадали 13 человек. «Газета.Ru» следит за событиями.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:35

Донецкая шахта им. Челюскинцев уничтожена в результате обстрелов со стороны войск Украины, сообщила Народная милиция ДНР.

9:28

Бойцы ВСУ единожды за прошедшие сутки ударили по территории ЛНР — представительство республики а СЦКК.

9:21

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании сообщил, что Запад через день после встречи в Стамбуле между РФ и Украиной 29 марта запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. По его словам, в НАТО «прямо и грубо» заявили Москве, что расширение альянса и возможное участие в нем Украины не касается РФ.

Лавров также отметил, что у России нет потерь бюджета в связи с нефтяными санкциями ЕС, в 2022 году она существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.

9:13

8:53

За сутки (с 4 на 5 июня), как сообщило представительство ДНР в СЦКК, со стороны ВСУ было произведено 62 обстрела, потрачен 641 различный снаряд.

8:45

8:33

Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевской области, которая находится на линии соприкосновения между российскими войсками и украинскими формированиями. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

8:25

4 июня со стороны ВСУ «Градами» был обстрелян Донецк. По сообщениям местных властей, 14 пострадали и пятеро погибли.

8:16

8:10

Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня наступил 102-й день спецоперации России на Украине. Мы продолжаем следить за развитием событий.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+