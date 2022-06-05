«Победить Россию — это что-то из области фантастики»: консультант Госдепа не верит в успех Украины

Поврежденный танк на трале поисково-спасательной службы МЧС РФ на одной из улиц Мариуполя, 29 мая 2022 года

Политический консультант Государственного департамента США и Пентагона Эдвард Люттвак дал интервью немецкой газете Die Welt. Он заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, а единственный способ закончить противостояние – провести в Донбассе честный референдум с тысячами нейтральных наблюдателей.

Украина не может победить

Хотя западные политики вынуждены заявить о своей поддержке победы Украины, на деле она невозможна, считает Эдвард Люттвак. Он уверен, что это связано не только с наличием у России ядерного оружия, но и с численностью населения РФ. Американский политконсультант предложил выход из конфликта на Украине Политический консультант Госдепартамента США и Пентагона Эдвард Люттвак заявил, что референдумы в Донецке... 05 июня 15:38

«Самое странное в России то, что даже если бы у нее не было ядерного оружия, Украина не смогла бы победить в том смысле, чтобы вынудить русских полностью уйти, возможно, даже из Крыма. Несмотря на очень плохую демографическую ситуацию, их (русских — «Газета.Ru») все еще более 114 миллионов <…> География России и тот факт, что даже в состоянии силы или слабости она присутствует на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике, а также на Черном море, делает это (победу Украины – «Газета.Ru») совершенно нереальным. Для того, чтобы эта война закончилась, президент Российской Федерации должен дать согласие», — сказал Люттвак.

При этом он считает, что Россия «сошла с ума», когда «вторглась в самую большую страну Европы с очень маленькой армией».

Эксперт также удивлен, что «в остальном осторожный игрок в покер Путин», «выигравший Южную Осетию, Абхазию и Крым без единого выстрела, теперь подошел к столу рулетки и поставил все на один номер».

«Он проиграет», — уверен политический консультант Госдепартамента США.

Честный референдум

Люттвак заявил, что из украинского кризиса «есть только один выход» — референдумы в Донецке и Луганске, результаты которых Россия при любом итоге примет. Он отметил, что должны состояться плебисциты, но не те, которые РФ сейчас готовит и намерена провести сама, а с тысячами нейтральных наблюдателей.

В качестве примера эксперт привел референдумы, которые состоялись в Европе в 1919 году, когда после Первой мировой войны на карте появились такие новые государства, как Венгрия и Польша.

По словам консультанта Пентагона, формат референдума позволит президенту России сказать: «я кое-что выиграл для русского народа». Украина, в свою очередь, тоже не должна отказаться от «такого демократического подхода». Песков: в Кремле пока нет понимания по срокам референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера ЛДПР, главы комитета Госдумы... 03 июня 13:23

«Она не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из этого конфликта, на мой взгляд <…> Победить Россию — это что-то из области фантастики. Что можно сделать, так это дать Путину небольшую победу», — считает эксперт.

По его словам, Запад может поощрить Россию к проведению честного референдума, если снимет санкции, например, подключит российские банки к SWIFT. Он пояснил, что это можно сделать «с помощью телефонного звонка». А в случае необходимости также быстро отыграть все обратно.

Люттвак подчеркнул, что у западных политиков, предлагавших Зеленскому отказаться от части территорий Украины или сражаться до победы, «истек срок годности».

«Зеленский вообще не уполномочен отдавать части Украины. Он избранный президент, но у него нет таких полномочий», — пояснил эксперт.

Он уверен, что референдум позволит принять окончательное решение, которое все примут и «пойдут домой». При этом результат плебисцита консультант Госдепа США предсказать не может.

«Выхода из войны нет, если дверь, которую вы могли бы назвать референдумом, захлопнута», — настаивает он.

Кроме того, по его словам, проведение плебисцита предполагает прекращение боевых действий.

«Если бы было заключено перемирие, которое не предусматривает референдум, русские сохранили бы всю территорию, которую они завоевали. И это было бы крайне нежелательно, потому что это означало бы, что тот, кто начинает войну и очень плохо сражается, все равно получает много территории. Было бы нелогично соглашаться на такое прекращение огня. Логично принять плебисцит, который в свою очередь требует прекращения огня», — подытожил он. Песков назвал два условия для проведения референдума в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал два условия, при которых будет возможно... 02 июня 13:29

Эксперт заключил, что «если русские примут идею референдума завтра утром, это будет означать отказ от территорий, которые они контролируют в Запорожье и Херсоне». У России останутся лишь претензии на Донбасс.

«Странный и сомнительный» Шольц

Люттвак также раскритиковал политику канцлера германии Олафа Шольца. По его мнению, немецкий лидер выбрал «странную и сомнительную» стратегию.

«23 февраля он занял неправильную стратегическую позицию. Если бы тогда он сказал, что Германия остановит «Северный поток — 2», будет поставлять оружие Украине <…> если Россия вторгнется <…> Путин, скорее всего, не напал бы. Потому что Путин очень обеспокоен Германией. Германия вызвала эту войну. Именно позиция Германии сделала возможной эту войну. Так что это крупный провал немцев в плане стратегии», — пояснил консультант.

В качестве оправдания Шольца он привел тот факт, что немецкая разведка «обманула его» и «потерпела неудачу», как и российская, посчитав, что Россия «победит в течение 24 часов».

Отвечая на вопрос, кто еще мог бы предотвратить конфликт на Украине, Люттвак заявил, что «никому нет дела до того, что говорит итальянское правительство, а британцы «всегда позируют и прыгают», поэтому их тоже «игнорируют». Аналогично Россия не послушала бы и Португалию с Францией. Он заключил, что «только Германия» могла на что-то повлиять.