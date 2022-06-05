«Мы наблюдаем панику в Европе». Эрдоган сравнил украинский кризис с сирийским

Беженцы из Украины на границе с Польшей, 7 марта 2022 года

Конфликт на Украине привел к панике в странах Европы из-за потока беженцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он указал, что его страна успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии уже 11 лет, а также выразил мнение, что система безопасности западных стран разрушается. По данным ООН, в Европе на данный момент насчитывается более 4,7 млн украинских беженцев. Украину покинули более 7 млн человек, но 2,3 млн из них вернулись на родину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о «панике» в Европе из-за конфликта на Украине и возникшего миграционного кризиса.

«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода», — сказал глава государства.

Он также выразил мнение, что система, созданная западными странами для обеспечения своей безопасности и благополучия, разрушается.

Сколько украинских беженцев в Европе

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«5,3 млн граждан Украины прибыли в ЕС с начала войны в феврале. Общее число перемещенных лиц, въехавших в ЕС, включая также людей неукраинской национальности, составляет 7 млн», — сообщило агентство ЕС по контролю границ Frontex.

Оно также обратило внимание, что в последние недели на Украину возвращается больше людей, чем покидает ее. «В период с 25 по 31 мая почти 260 тыс. украинцев покинули ЕС», — указывает Frontex.

В общей сложности с 24 февраля на родину вернулись 2,3 млн украинцев.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Организация называет это крупнейшим миграционным кризисом в мире. Более 7,1 млн человек остаются внутренне перемещенными лицами. Это означает, что они были вынуждены уехать в другие населенные пункты на территории Украины.

УВКБ ООН утверждает, что в Европе на данный момент насчитывается более 4,7 млн беженцев. Более 2,9 млн из них зарегистрировались в программах для получения временной защиты.

3 марта Еврокомиссия решила задействовать специальный механизм по защите беженцев. Он был разработан в 2001 году после военных действий в Югославии, но до сих пор ни разу и не применялся. Механизм позволит украинским беженцам в течение года находиться в ЕС с возможностью продления этого срока до трех лет. Также Евросоюз предоставит беженцам жилье, медобслуживание, разрешит получать образование и работать.

Где больше всего беженцев

Самый большой поток беженцев с Украины зафиксирован в Польше и Румынии, куда с 25 по 31 мая прибыли 147 тыс. и 32,8 тыс. человек соответственно.

1 июня в Варшаве заявили, что около 2 млн беженцев с Украины решили остаться на польской территории.

«3,5 млн [украинцев] приехали в Польшу. По нашей оценке, 2 млн решили остаться в Польше», — сказал глава МИД страны Збигнев Рау.

По его словам, все украинцы, которые приняли такое решение, могут воспользоваться всеми социальными и экономическими правами наравне с польскими гражданами.

Большинство из тех, кто покидает Украину, — женщины и дети. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет уехать не могут, так как 25 февраля на период действия военного положения им запретили покидать территорию страны.

Трудности принимающих стран

Евросоюз ранее заявлял, что выделит €17 млрд странам сообщества на поддержку беженцев с Украины, €3,4 млрд из них будут выделены в ускоренном порядке. Несмотря на это, страны ЕС сталкиваются с недостатком средств для приема украинцев. «Поддержка заканчивается». Европа резко сокращает расходы на беженцев с Украины Ситуация с украинскими беженцами в Европе накаляется. Странам, принявшим вынужденных переселенцев... 02 июня 12:16

В частности, Польша заявляла, что нуждается в дополнительных средствах от Евросоюза для помощи беженцам, поскольку собственные фонды на эти цели исчерпаны уже на 95%.

«Мы хотим эти средства не для Польши и не для поляков, а исключительно на помощь всем тем, кому Польша сегодня помогает, кто убегает от войны», — сказал замглавы МВД Павел Шефернакер. По его словам, три месяца назад Еврокомиссия объявила, что выделяет Польше €144,6 млн на эти цели, однако Варшава до сих пор не получила деньги.

Позднее Польша объявила, что прекратит выплату пособий беженцам с 1 июля.

«Мы исходим из того, что многие люди в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать», — заявил Шефернакер.

Пособия продолжат выплачивать беременным или многодетным женщинам, а также людям с инвалидностью.

Сколько беженцев в Турции

В настоящее время на турецкой территории находятся более 4 млн беженцев, 3 763 652 из которых — сирийцы, сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Среди всех стран мира Турция приняла самое большое количество сирийских беженцев, не считая сотен беженцев из других, преимущественно соседних, стран. В Европу приедут еще 150 тысяч мигрантов с Ближнего Востока из-за кризиса на Украине Страны Южной Европы ожидают прибытия более 150 тыс. мигрантов до конца 2022 года на фоне... 04 июня 19:36

В МВД Турции указали, что за последние пять лет страна депортировала 323 859 нелегальных мигрантов, а в 2022 году на родину были отправлены 21 087 человек, прибывших из 113 стран.

«Турция — единственная страна, которая может осуществлять свою иммиграционную политику в соответствии с нормами права и гуманитарными ценностями», — заявил замминистра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы.

Анкара прикладывает усилия, чтобы остановить миграцию, устранив ее причину, и поэтому количество сирийцев в Турции за минувшие пять лет не увеличилось.

Эрдоган ранее объявил, что правительство планирует возвратить на родину на добровольной основе 1 млн сирийцев, поскольку турецкое общество все более неприязненно относится к их пребыванию в стране. Правительство страны уже строит дома и социальные объекты в северных районах Сирии, которые находятся под контролем протурецких сил.

По соглашению с Евросоюзом от 2016 года Турция получила на обустройство беженцев €6 млрд. Эрдоган оценил расходы своей страны на беженцев в $30 млрд.