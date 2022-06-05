Назарбаев лишится статуса «елбасы», смертную казнь запретят. За что проголосовал Казахстан на референдуме

В Казахстане прошел референдум о внесении поправок в конституцию республики. Как пообещал президент страны Касым-Жомарт Токаев, все изменения будут направлены на «укрепление системы сдержек и противовесов», против коррупции и монополии в политике и экономике. Полномочия главы государства будут урезаны, а парламент получит больше возможностей влиять на политику страны. По предварительным данным, внесение изменений в Основной закон поддержали более 75% казахстанцев, участвовавших в референдуме.

Референдум по поправкам в конституцию прошел в Казахстане 5 июня под лозунгом «Новый Казахстан».

По данным экзитполов, подавляющее большинство жителей страны поддержали изменения в Основной закон. По разным источникам, от 74,8% до 79,4% казахстанцев проголосовали «за» поправки. Поправки в конституцию Казахстана на референдуме поддержали 76,7% избирателей Более 76% казахстанцев проголосовали за внесение изменений в конституцию страны... 05 июня 23:23

В частности, по данным опроса Института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, за внесение изменений в конституцию проголосовали 76,7% граждан.

Всего в день голосования работали свыше 10 тыс. участков, в том числе в 52 зарубежных странах. В списки для голосования включены более 11,7 млн казахстанцев при населении республики 19,1 млн человек.

К 22:00 (19:00 мск) явка избирателей составила 68,44%. К этому времени закрылись участки во всех 17 субъектах страны. Этот показатель ниже, чем на президентских выборах 2019 года: тогда на участки пришли 77,5% избирателей.

Поправки считаются одобренными, если за них проголосовали свыше половины граждан не менее чем в 12 из 17 субъектов Казахстана (14 областей и три города республиканского значения — Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент).

Зачем нужны изменения?

Организовать референдум предложил президент Казахстана в апреле 2022 года. Он пообещал провести серьезные политические преобразования после массовых протестов, которые прошли по всей стране в январе. Тогда в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 225 человек. Токаев считает, что референдум в Казахстане позволит не повторить январские события Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, проголосовав на референдуме о поправках... 05 июня 23:23

Токаев объяснил, что недовольство граждан возникает из-за несправедливого устройства государственного аппарата. Глава государства предложил реформировать политическую систему Казахстана и перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

Всего на нынешний референдум вынесли 33 поправки, затрагивающие треть основного закона страны.

«Мы уверены в том, что повторения трагического января в нашей стране не будет. И залог этому, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие выводы извлекли»,— заявил президент Казахстана, поучаствовав в голосовании.

Что нового в конституции?

▪️ Одной из ключевых поправок стало исключение из конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Когда поправки будут приняты, он лишится большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации). Назарбаеву при этом будет гарантировано право на защиту чести и достоинства, обеспечение пенсией, охраной и транспортом.

Первый президент поддержал исключение его упоминания из конституции.

Он отметил, что конституция не является «застывшим правовым конструктом», а должна отражать перемены, происходящие в обществе.

▪️ Один человек больше не сможет быть президентом более двух раз подряд, а на время руководства страной он будет обязан выйти из партии. Кроме того, его родственники не смогут занимать руководящие должности в государственных структурах.

▪️ Изменения сделают более конкурентной процедуру избрания акимов (глав) городов республиканского значения и областей. Раньше их назначал президент, а областные депутаты должны были одобрить кандидатуру. Теперь глава государства обязан предложить не менее двух кандидатур, из которых депутаты выберут более достойного.

▪️ Поправки в основной закон предполагают перераспределение полномочий от президента к парламенту: президентская квота в сенате сократится до десяти депутатов. Сенат получит полномочия согласовывать вносимые президентом кандидатуры на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.

▪️ На выборах в парламент введут смешанную систему: 30% депутатов станут избираться по мажоритарной системе, остальные — по пропорциональной. Токаев считает, что эта новация «в полной мере учтет права всех граждан».

▪️ Поправки в сфере судебной системы предусматривают восстановление Конституционного суда, а также установление независимого статуса уполномоченного по правам человека.

▪️ В стране на конституционном уровне запретят смертную казнь, мораторий на которую действует с 2004 года.

Принимать или не принимать поправки гражданам предлагалось единым пакетом.

Что будет после референдума?

Токаев считает, что либерализация партийного и выборного законодательства должна укрепить роль общества в принимаемых решениях и сделать конкуренцию за голоса избирателей более острой.

«Наверняка в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями, требованиями граждан. Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение», — заявлял он.

По словам Токаева, все поправки направлены на укрепление системы сдержек и противовесов, а поддержав их, граждане скажут «решительное «нет» коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике».

Сообщение центральной комиссии об итогах референдума должно быть опубликовано в течение семи дней после проведения голосования. Ожидается, что предварительные данные комиссия представит 6 июня.