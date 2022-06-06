Военная операция на Украине. День 103-й

08:46

Внимание россиян к специальной военной операции продолжает снижаться, отмечают социологические службы. Наиболее объективным источником информации по ситуации вокруг Украины респонденты считают телевидение, однако велика доля тех, кто не считает его достаточно объективным.

Большинство респондентов по-прежнему обеспокоены событиями в Украине. При этом поддержка действий российских вооруженных сил остается высокой.