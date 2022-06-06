Военная операция на Украине. День 103-й

❗️ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено 15 ракет из РСЗО «Град», утверждают в представительстве республики.
Более 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.
Жители Донбасса и граждане Украины получили материальную помощь почти на 3,3 млрд рублей, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
❗️Один мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ в Донецке, сообщили в штабе теробороны ДНР — ТАСС.
Поставки газа по «Северному потоку» из-за плановых технических работ с 3 по 17 июня снижены в точках входа в газопроводы Nel и Opal (Германия) — РИА.
В ДНР утверждают, что украинские силовики применяли реактивную и ствольную артиллерию калибром 155, 152 и 122 мм, а также минометы, выпустив в общей сложности 457 боеприпасов. Под огнем оказались 12 населенных пунктов, включая Киевский, Куйбышевский, и Петровский районы Донецка, Горловку, Гольмовский, Макеевку и Ясиноватую. Были повреждены 78 домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры, уточнили в республике.
❗️ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, погиб мирный житель, сообщили в республике — ТАСС.
«Поступили сведения о гибели одного гражданского лица - мужчины 1952 года рождения - в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке», - говорится в Telegram-канале представительства республики.
Цены на отдых в Крыму падают из-за сложностей с транспортной логистикой: дешевеют также и экскурсии, и услуги ресторанов, отмечает портал Profi.Travel.
Переговоры по гарантиям безопасности, которые должны были учесть обеспокоенности России и других сторон, не вышли за рамки «обмена листочками бумаги и зачитывания тезисов», сказал в интервью ТАСС посол США в Москве Джон Салливан.
Часть пассажиров «Аэрофлота» еще ожидают вывоза на Шри-Ланке, пишет портал TourDom.ru.
Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 40 млн куб. метров в сутки, следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» — ТАСС.
День России Херсонская область отметит вместе с РФ — праздник будет спланирован так, чтобы «жители увидели и почувствовали себя частью большой страны», рассказал в интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в интервью ТАСС назвал гипотетической возможность присоединения некоторых государств Латинской Америки к Организации Договора о коллективной безопасности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что балканские страны закрыли небо для самолета Сергея Лаврова, который должен был 6 июня прилететь в Сербию.
Говоря об источниках информации, 55% респондентов ФОМ указали, что пользуются сервисом YouTube.
На YouTube люди чаще всего смотрят новостные политические передачи (14%), кино, фильмы, сериалы (12%) и развлекательные передачи (11%).
Внимание россиян к специальной военной операции продолжает снижаться, отмечают социологические службы. Наиболее объективным источником информации по ситуации вокруг Украины респонденты считают телевидение, однако велика доля тех, кто не считает его достаточно объективным.
Большинство респондентов по-прежнему обеспокоены событиями в Украине. При этом поддержка действий российских вооруженных сил остается высокой.
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую в ДНР, утверждают в представительстве республики.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 08:10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три мины калибра 120 мм», - говорится в сообщении
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждают, что ВСУ возобновили в понедельник утром обстрелы территории республики, под огнем оказался поселок Гольмовский.
❗️«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины», — передает представительство в своем Telegram-канале.
По его данным, в 07:10 ВСУ выпустили по Гольмовскому 6 снарядов калибра 122 мм.
Германия отказывается передавать Украине свои танки, опасаясь «появления» этих боевых машин в России — Der Spiegel.
Американский политолог Анатоль Ливен в колонке для издания Atlantic написал, что чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с Россией по вине Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден якобы специально умолчал о наступательном характере реактивных систем залпового огня HIMARS, которые будут переданы Украине, так как с помощью этого вооружения Киев сможет наносить удары по территории России, утверждает в колонке для издания Javan обозреватель Али Канади.
❗️Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном невозможен, контакт необходимо поддерживать.
США не смягчат санкции против России в рамках сделки по экспорту зерна с Украины. Как сообщает издание Politico, один из американских чиновников заявил, что Вашингтон не согласится на сделку, при которой «на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление».
Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что РФ и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг, передает ТАСС.
Cоветник главы правительства ДНР Ян Гагин утверждает, что украинские войска подожгли тонны зерна, которое было в хранилищах Мариупольского морского порта — РИА «Новости».
«Общественная потребительская инициатива» в конце марта предъявила иски против российских юридических лиц-импортеров продукции и запчастей к ней крупнейших автоконцернов, в числе которых Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Toyota Motor, пишет газета «Известия».
Минобороны России опубликовало видео с боевой работой фронтовых бомбардировщиков Су-34 в ходе операции на Украине:
Мост и территория сахарного завода получили повреждения при обстреле приграничного поселка в Курской области, сообщил губернатор.
Граничащий с Украиной поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу, информация о повреждениях и пострадавших уточняется, сообщил губернатор региона Роман Старовойт — ТАСС.
Сальдо сообщил, что на данный момент граница с Николаевской областью Украины закрыта, из-за чего население испытывает серьезные неудобства, в том числе коммерческие.
Сальдо также рассказал о сохранении угрозы проникновения диверсионно-разведовательных групп в Херсонскую область, основная из них — по рекам.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что системы противовоздушной обороны сбивают практически все снаряды, которые летят в сторону Херсона.
Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак и лидер думской фракции единороссов Владимир Васильев встретятся с делегацией Народного совета ДНР, которая приедет в Москву в Центральный исполком партии, сообщила пресс-служба «Единой России».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что посетил в воскресенье позиции ВСУ в Соледаре и Лисичанске в Донбассе после поездки в Запорожскую область. Он рассказал, что вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком осуществил некую доставку военнослужащим, каких-либо подробностей раскрывать не стал.