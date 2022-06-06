«Это было бы большой ошибкой»: посол США опасается закрытия американских посольств в России

Посол США в Москве Джон Салливан дал интервью ТАСС. Он рассказал о разрушении связей между Россией и США, об угрозе закрытия американских посольств и о своей обеспокоенности из-за угрозы ядерной войны. Главные заявления дипломата – в материале «Газеты.Ru».

Разрушение связей

Джон Салливан заявил, что в последние годы приложил немало усилий для поддержки бизнеса США в России. По его словам, к началу военной спецоперации на Украине в России работали больше тысячи американских компаний. Но «сейчас их осталось гораздо меньше тысячи, и эта цифра уменьшается с каждой минутой». Сперва компании «приостановили свою деятельность», но теперь многие из них объявили о своем уходе с российского рынка. Дипломат отметил, что «это заставляет его переживать». Посол США в России Салливан признал вероятность взаимного закрытия посольств Посол США в России Джон Салливан признал, что вероятность взаимного закрытия посольств существует... 06 июня 11:18

«Я всегда говорил, что торговые отношения между США и Россией оставались одним из последних крупных звеньев, связывающих наши страны. <…> Я уделял этой теме так много времени именно потому, что она объединяла наши страны. Все это сейчас полностью разрушено. И я боюсь, что даже если наши правительства и смогут закрыть огромную появившуюся между нами брешь, на восстановление торговых отношений уйдет много времени», — подчеркнул посол.

Салливан отметил, что Россия и США «не могут стереть историю», американцы «не могут убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского». Дипломат считает, что культурные связи между странами остались. Но потребуется «очень много усилий» на то, чтобы «собрать то, что было разбито» событиями 2022 года.

При этом Салливан заявил, что у США и России осталось «немного тем для обсуждений». Однако страны сохраняют контакты на уровне NASA и «Роскосмоса», которые «продолжают сотрудничать».

«Наши космонавты и астронавты по-прежнему остаются на Международной космической станции. Наши космические агентства зависят друг от друга. Для выполнения определенных аспектов работы на космической станции «Роскосмосу» нужно NASA и наоборот, NASA нужен «Роскосмос». А сами астронавты – и это не удивительно – общаются нормально. В космосе все они братья и сестры», — подчеркнул он.

Салливан добавил, что на более высоком уровне также сохраняется сотрудничество. Например, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли беседуют по телефону с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. По мнению дипломата, странам «нужно держать эти каналы общения открытыми». Также, как они «это делали в разгар холодной войны».

«Мы также никогда не разойдемся совсем… Ну, мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы, как минимум, каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете безопасности», — считает посол. Посол США в России Салливан заявил, что полного разрыва отношений не будет Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что полного разрыва отношений между двумя... 06 июня 11:18

Он добавил, что считает талантливыми действия главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и отметил ее «великолепную работу» по укреплению рубля. Дипломат не исключил, что в будущем влияние санкций и мер экспортного контроля существенно возрастет.

«Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику — влияние, которое, я полагаю, будет существенным», — добавил он.

Кроме того, Джон Салливан рассказал, что обеспокоен «воинственной» риторикой российского правительства, которая касается не только дипломатических отношений, но и «упоминания ядерного оружия и ядерной войны». Он также надеется на продление в 2026 году двустороннего договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3).

Закрытие посольств

Американский дипломат подчеркнул, что «посольства в Москве и Вашингтоне остаются открытыми». Страны «не закрывали их даже в разгар холодной войны»: у Соединенных Штатов было посольство в Москве, у Советского Союза – в Вашингтоне.

Салливан рассказал, что посольства делают «какие-то базовые вещи», которые необходимы для того, чтобы они оставались открытыми, как и «банковские счета».

«Я разговариваю с заместителем министра иностранных дел Рябковым и его коллегами о сохранении наших посольств в рабочем состоянии, выдаче виз сотрудникам и так далее. Мы обсуждаем ситуацию с американцами, находящимися в местах лишения свободы в России, и, конечно, правительство России обсуждает дела российских граждан, находящихся в местах лишения свободы в США», — пояснил он.

Дипломат напомнил заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, сказавшего, что следует закрыть посольства стран, «а друг друга рассматривать в бинокли и оружейную оптику». Салливан надеется, что эти слова были «некоторым преувеличением», и этого не произойдет.

«У нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум. Это основа. У нас должны быть посольства в Москве и Вашингтоне, а не только Постоянное представительство России при ООН», — уверен он. Захарова осудила слова Салливана о несвободе СМИ в России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на заявления... 14 мая 20:05

При этом он сказал, что «есть вероятность» закрытия посольств и консульств.

«Могут, есть такая вероятность, хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой. По-моему, в российском правительстве упоминался вариант разрыва дипломатических отношений, но не думаю, что в правительстве США вам удастся найти хоть кого-нибудь, кто бы считал, что мы должны закрыть посольства. Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — сказал посол.

Он также «уповает» на то, что заявления российской стороны о возможном полном разрыве отношений между странами были «риторическим перегибом».

Дипломат рассказал, что посольство США в Москве – «большой комплекс», рассчитанный на жизнь и работу 1200 человек. Но сейчас «там пусто» — остались около 130 сотрудников.

«К сожалению, в прошлом году правительство России распорядилось, чтобы мы уволили 182 наших сотрудника — это местные сотрудники. Многие из них проработали у нас несколько десятилетий, и в конце июля 2021 года, все они были вынуждены уволиться. Душевная рана, вызванная потерей этих отношений, была очень глубокой», — отметил он.

Салливан добавил, что раньше в консульской службе работали 70 человек, но теперь их осталось меньше пяти. Из-за дефицита сотрудников они больше не могут выдавать визы, хотя «посещение россиянами Соединенных Штатов в интересах США».