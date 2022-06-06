«Дабы неповадно было»: в МИД России пообещали «предельно жесткий» ответ на запрет полета Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после закрытия воздушного пространства Болгарии, Черногории и Северной Македонии для самолета главы ведомства Сергея Лаврова обвинила западные страны в том, что они окружили Россию «железным занавесом». Другие официальные лица РФ также осудили действия европейских стран. А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев надеется, что ответ России будет «предельно жестким».

«У вас нет морального права»

Мария Захарова заявила в эфире итальянского телеканала La7, что западные страны «говорят об открытии каналов» для продолжения диалога с Россией, а на деле закрывают их, «не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию». Она пояснила, что российская делегация должна была прибыть в Белград для переговоров. МИД РФ: визит Лаврова в Сербию не состоится В Министерстве иностранных дел Российской Федерации подтвердили, что Болгария, Северная Македония и... 06 июня 12:26

«Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи. <…> Железного занавеса не будет, по крайней мере с нашей стороны, можете не волноваться, это Евросоюз окружает занавесом Россию», — считает Захарова.

По ее словам, «ошибки» западных стран заключаются в том, что они «слишком эгоистичны» и считают, что они «в центре мира», что помимо них «нет других народов».

«У вас нет морального права учить кого-то чему-то», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что коллективный Запад во главе с США давно встал на путь разрыва отношений с Россией, например, мешая ей строить газопроводы в Европу.

«Могильщики европейской мечты»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале также прокомментировал закрытие воздушного пространства европейских стран для борта Лаврова. Он напомнил, что около пяти лет назад министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что у «Болгарии нет и не может быть двусторонних отношений с Россией, Россия имеет дело не с Болгарией, а с ЕС». Сенатор считает такие слова «унизительными» для европейской страны.

«Нынешний коллективный отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию, вне всякого сомнения, не является решением этих трех стран. Все три страны, вступив в НАТО, утратили свой суверенитет всерьез и надолго, а Евросоюз для них — что для членов, что для аспирантов — всего лишь прикрытие этого позорного обстоятельства», — написал Косачев.

Он уверен, что в сложившейся ситуации речь идет «о НАТОвском демарше, и без США его бы быть не могло». Вице-спикер Совфеда назвал запрет на пролет самолета главы МИД России «прямым вмешательством» НАТО в двусторонние дела России и Сербии — двух суверенных государств, не входящих в Североатлантический альянс.

По его мнению, так НАТО пытается «захватить и подчинить» себе оставшуюся часть Европы. Он считает, что затем альянс попытается распространить свое влияние на весь мир, где Китай станет его «целью номер два» после России.

Сенатор подчеркнул, что «отсутствие собственного суверенитета» Европы – «главная проблема» континента, который без НАТО мог бы стать «единым и неделимым». Он также назвал Болгарию, Черногорию и Северную Македонию «могильщиками настоящей европейской мечты». К «похоронной команде» он также отнес Великобританию и Польшу.

«Нынешний демарш, разумеется, не про самолет. Он направлен против России как государства и против Сербии как государства. Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было», — надеется Косачев.

«Атака на Сербию»

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов во время беседы с «Газетой.Ru» сказал, что расценивает инцидент с самолетом главы МИД России как оскорбление российского внешнеполитического ведомства и «атаку на Сербию».

«Я думаю, что это прежде всего атака на Сербию. Она, конечно, вызывает у нас справедливое возмущение, потому что иначе как открытое и явное оскорбление в адрес нашего МИДа это трудно считывать. Но все-таки здесь главная цель — это, конечно, Вучич. На сегодняшний день он, извините за выражение, как бельмо в глазу для всего Европейского союза. Сербия — это единственное государство на всей континентальной Европе к западу от России, которое сохраняет свою независимость. Сербы не сдаются. И чтобы их додавить, дожать, сделать из них антироссийскую территорию, проявляются все усилия», — сказал сенатор.

Он также согласен с коллегой Косачевым, что реакция России на запрет пролета самолета Лаврова должна быть жесткой.

«Страшный» для Европы Лавров

В свою очередь председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале написал, что запрет на пролет борта Лаврова «рождает много эмоций».

«Насколько страшен для Европы Сергей Лавров <…> Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит «единомыслие» в Европе относительно политики России. На самом же деле, это показатель комплекса политической неполноценности», — уверен сенатор.

По его словам, «на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза». По мнению Карасина, это означает, что у западных стран нет «уверенности в правоте своих подходов».

А гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после новости о решении европейских стран пошутил в своем Telegram-канале о российском ракетном комплексе «Сармат».

«Вот чем хорош «Сармат»? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов», — написал российский чиновник.

Пресс-конференция вместо командировки

Накануне вечером Болгария, Черногория и Северная Македония запретили самолету главы МИД России Сергея Лаврова пересекать свои воздушные пространства. В результате визит министра в Сербию, запланированный на 6-7 июня, был отменен.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что вместо поездки Лавров проведет пресс-конференцию, она должна состояться в понедельник в 13:00 по московскому времени. Глава МИД России ответит на актуальные вопросы по международной повестке дня.

Президент Сербии Александар Вучич также намерен 6 июня обратиться к нации и рассказать о ситуации вокруг визита в страну Лаврова, сообщает RTS.