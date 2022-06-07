Запорожье готовят к референдуму на фоне боев

Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь

Галина Данильченко, возглавляющая военно-гражданскую администрацию Мелитополя, сообщила, что регион начинает готовиться к референдуму о присоединении к России. При этом замглавы Запорожской ВГА Артем Шарлай назвал референдум преждевременным и указал, что под контролем российских войск на данный момент находится около 70% Запорожской области.

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о присоединении к России.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией», — сказала она. В Совфеде назвали сроки возможного присоединения Запорожья, Херсона и Донбасса к России В течение одного года можно провести референдумы о вхождении в состав России республик... 01 июня 15:54

Данильченко также сообщила, что город посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По ее словам, Кириенко поблагодарил работников сферы ЖКХ, медицины, образования и руководство города в целом за налаживание мирной жизни.

«А мы в свою очередь благодарны Российской Федерации за помощь и поддержку, которую нам оказывают», — отметила она.

Ранее она заявляла, что около 500 человек смогут в ближайшие дни получить российские паспорта.

Мелитополь — второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области. Он находится на юге Запорожской области Украины, в городе проживают примерно 150 тыс. человек.

«Имеет смысл подождать»

Проводить референдум о присоединении Запорожской области к России нецелесообразно, пока столица региона не находится под контролем российских военных, считает первый замглавы военно-гражданской администрации региона Артем Шарлай. «Только переговоры с выводом войск». Зеленский назвал условие для мирного договора Дипломатическое решение конфликта на Украине станет возможным только после вывода российских военных... 17 мая 17:05

Он уточнил, что идея референдума на данный момент обсуждается на уровне концепции – как и когда его проводить.

«То, что Запорожская область – русский регион, в этом нет никаких сомнений», — заявил он.

Шарлай отметил, что «пока освобождено около 70% области». При этом половина населения региона проживает в городе Запорожье.

«Жители самого города Запорожье сейчас проголосовать не смогут, потому что, если они скажут «да», что «хотим в Россию», их тут же Служба безопасности Украины заберет в свои застенки», — считает Шарлай.

Он также подчеркнул, что навсегда переносить столицу Запорожской области в Мелитополь, который уже перешел под контроль российских военных, не имеет смысла. Он объяснил, что в Запорожье уже существует инфраструктура, которая лучше подходит для выполнения функций главного города региона.

«Я считаю, что имеет смысл пока подождать, и когда будут освобождены город Запорожье со всеми жителями, полностью вся область, то тогда уже провести во всей области референдум», – заявил Шарлай.

Возможность референдума

В ходе военной операции российские силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Там началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Тогда же военные администрации этих областей объявили о планах стать российскими субъектами. «Достойное место в российской семье»: Хуснуллин пообещал восстановить Херсонщину Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область. Он заявил, что регион... 17 мая 20:57

В частности, 1 июня глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что власти региона хотят, чтобы он присоединился к России в качестве федерального округа.

«Кроме как с Российской Федерацией мы свое будущее не видим», — заявил Балицкий. 7 июня он заявил, что первые поезда с зерном отправились из Мелитополя в Крым.

В свою очередь член Совета Федерации Сергей Цеков допустил, что референдумы о вхождении в состав РФ новых регионов могут состояться уже в этом году. Тогда в Кремле указали, что решения, связанные с будущим ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины будут принимать жители этих территорий.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что принимать решение о референдумах должны не в Кремле, и для этого «необходимо создать соответствующие условия», прежде всего, обеспечить безопасность жителей.

В середине мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин выражал мнение, что Запорожскую область нужно в большей степени интегрировать с Россией.

«Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье», — сказал Хуснуллин в ходе визита в регион и отметил, что в Запорожской области есть потенциал для производства строительных материалов, что необходимо для восстановления территорий.

«В России не хватает сегодня строительных материалов. Поэтому мы считаем, что нужно задействовать максимально все предприятия, в том числе и для восстановления территорий Донецкой и Луганской областей», — утверждал вице-премьер.

В Киеве обещали выйти из переговорного процесса с Москвой, если на занятых российскими силами территориях будут проведены референдумы. Однако переговоры между сторонами не ведутся с апреля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что они «по сути заблокированы Киевом».