Военная операция России на Украине. День 105-й

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит смысла в своем посредничестве в конфликте на Украине и не занимается этим, потому что ее об этом никто не просил — СМИ Германии.
Украинский минкульт инициировал создание спецсовета, который займется «дерусификацией, декоммунизацией и деколонизацией» страны — РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне подготовки к новому отопительному сезону заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границу.
Премьер-министру Британии Борису Джонсону присвоили звание украинского казака. Такое решение приняла черниговская казацкая община Екатерининской церкви, передает «Страна».
Грамоту о присвоении казацкого звания отправят в Лондон.
Кроме того, в Черниговском областном историческом музее выставили портрет играющего на бандуре «Бориса Чуприны» — так художник решил назвать Джонсона из-за его копны белых волос, чуба.
«Почему Чуприна? Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чуприна, все знали о ком идет речь», — заявил замдиректора музея Андрей Лисовой.