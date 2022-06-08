Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минобороны Турции заявило о прогрессе в вопросе вывоза зерна... 08:44
Hurriyet: Россия не одобрила новую военную операцию Турции... 08:37
Стала известна зарплата нового вратаря «Автомобилиста» 08:36
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту глобального ВВП... 08:35
Троих москвичей обвинили в краже криптовалюты на 84 млн... 08:34
Более 60% российских автомобилистов подумывают о приобретении... 08:34
Главный тренер «Зенита» дал комментарий о будущем... 08:27
Компании США призвали находиться в повышенной готовности... 08:23
Фарминдустрия России столкнулась с нехваткой оборудования из-за... 08:23
Россияне рассказали, какие экстремальные развлечения пробуют во время... 08:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция России на Украине. День 105-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 105-й день

close
100%
Владимир Гердо/ТАСС
Меркель заявила, что не видит смысла в своем посредничестве в украинском конфликте. Украина приостановит экспорт угля и газа для подготовки к отопительному сезону. Учрежден «совет по дерусификации» Украины. Народная милиция ДНР обвинила украинских силовиков в намеренном уничтожении гражданской инфраструктуры Донбасса. Борису Джонсону присвоили звание казака. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:19

МО РФ опубликовало кадры работы ударных Ми-35 в ходе спецоперации.

8:18

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит смысла в своем посредничестве в конфликте на Украине и не занимается этим, потому что ее об этом никто не просил — СМИ Германии.

8:15

Украинский минкульт инициировал создание спецсовета, который займется «дерусификацией, декоммунизацией и деколонизацией» страны — РИА «Новости».

8:14

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне подготовки к новому отопительному сезону заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

8:12

Премьер-министру Британии Борису Джонсону присвоили звание украинского казака. Такое решение приняла черниговская казацкая община Екатерининской церкви, передает «Страна».

Грамоту о присвоении казацкого звания отправят в Лондон.

Кроме того, в Черниговском областном историческом музее выставили портрет играющего на бандуре «Бориса Чуприны» — так художник решил назвать Джонсона из-за его копны белых волос, чуба.

«Почему Чуприна? Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чуприна, все знали о ком идет речь», — заявил замдиректора музея Андрей Лисовой.

8:10

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной операции РФ на Украине и связанными с ней событиями.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+