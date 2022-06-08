Военная операция России на Украине. День 105-й

8:12

Премьер-министру Британии Борису Джонсону присвоили звание украинского казака. Такое решение приняла черниговская казацкая община Екатерининской церкви, передает «Страна».

Грамоту о присвоении казацкого звания отправят в Лондон.

Кроме того, в Черниговском областном историческом музее выставили портрет играющего на бандуре «Бориса Чуприны» — так художник решил назвать Джонсона из-за его копны белых волос, чуба.

«Почему Чуприна? Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чуприна, все знали о ком идет речь», — заявил замдиректора музея Андрей Лисовой.