Вам письмо. Послу России в США предложили «отказаться от родины»

Посол в США Анатолий Антонов рассказал в эфире Первого канала о состоянии российско-американских отношений, последствиях поставки Украине дальнобойных ракет и полученном письме с призывом отказаться от родины. Главные заявления Антонова – в материале «Газеты.Ru».

Санкционный «мазохизм»

Анатолий Антонов сказал, что у нынешних проблем в отношениях между Россией и США есть «глубокие корни». И именно военная спецоперация на Украине «обнажила все противоречия, которые раньше в Вашингтоне пытались затушевать». Дипломат подчеркнул, что видит лишь желание Вашингтона «еще больше усугубить проблемы, сделать России больнее», поставляя оружие Киеву. Посол Антонов заявил о беспрецедентно низком уровне диалога России и США Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил, что диалог... 08 июня 10:10

«Тенденция одна: ослабить Россию, нанести экономическое, политическое и общественное поражение. Не дать возможности России твердо стоять на ногах и играть ключевую роль в решении мировых проблем. Ту роль, которую определяет устав Организации Объединенных Наций», — сказал Антонов.

По его словам, «любому здравомыслящему человеку сегодня очевидно», что антироссийские санкции «тянут американцев в пропасть». Но администрация президента США Джо Байдена «стреляя себе в ногу с помощью санкций, одновременно приплясывает от удовольствия».

«На мой взгляд, это какой-то мазохизм», — считает посол.

Он также уверен, что, когда на Западе «твердят на каждом углу», что «во всем виновата Россия» — это либо «непонимание ситуации, либо специальная кампания по поиску внешнего врага, которого можно было бы обвинить во всех смертных грехах».

«Доверие подорвано»

Антонов заявил, что российско-американский политический диалог находится «на беспрецедентно низкой отметке».

«Доверие подорвано. Обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимные интересы. Общение сторон ограничено. И во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем. Взаимодействие посольства с органами исполнительной власти США по американской инициативе практически заморожено. Госдепартамент предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки беседы с представителями Белого дома», — рассказал посол.

По его словам, пока все же «сохраняются эпизодические телефонные разговоры между министрами обороны, начальниками генеральных штабов».

«Я считаю, что это крайне важно для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул дипломат. Посол Антонов: никакого диалога между РФ и США по стратбезопасности сейчас нет Посол Российской Федерации Анатолий Антонов заявил, что никакого диалога между РФ и США... 08 июня 10:10

Он отметил, что «начались нелепые обвинения» России «в бряцании ядерным оружием», в «ядерном шантаже». Но посол настаивает, что РФ никому не угрожает, а лишь «предупреждает об опасных последствиях вмешательства Запада в ситуацию на Украине».

«На сегодняшний день никакого диалога между Россией и Соединенными Штатами по проблемам стратегической безопасности не проводится. Это неправильная ситуация. Мы – два постоянных члена Совета Безопасности. Мы несем особую ответственность за мир и безопасность», — добавил Антонов.

По его мнению, действие заключенного между Россией и США договора до 2026 года о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3) «пролетит быстро» – и у стран «не останется ничего».

«Мы с российской стороны готовы к серьезному, профессиональному разговору с американцами на эту тему. Это отвечает нашим интересам. Я уверен, это отвечает интересам США и международного сообщества. Но очень важно – мы бегать за американцами не будем. Эта работа нужна нам в столь же высокой степени, что и американцам», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то «российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить ее территорию от возможной атаки».

Деятельность посольства

Антонов отметил, что он пока не видит стремления американцев закрыть российские посольства.

«Конечно, никогда не говори «никогда». Но нынешняя ситуация — то, что я слышу из Белого дома, из госдепартамента — все-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались, и что сегодня американская сторона не ставит таким образом вопрос о закрытии дипломатических представительств», — сказал он.

Посол считает, что функционирование российского посольства в Вашингтоне, генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне необходимы. Как и деятельность американского диппредставительства в Москве. Российский посол в США рассказал, что ему пришло письмо с призывом «отказаться от родины» Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал в эфире Первого канала, что ему пришло письмо... 08 июня 10:10

Он добавил, что освобождение из американских тюрем россиян — ключевая задача для российских дипломатов на сегодняшний день.

«Подчеркну, что вызволение из американских застенков россиян — это ключевая задача наших дипломатов, мы будем продолжать добиваться того, чтобы в американских тюрьмах не было ни одного российского гражданина», — пояснил дипломат.

Письмо с призывом

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — рассказал Антонов.

По его словам, российская дипмиссия в письменной форме потребовала от госдепартамента объяснений, «что это значит».

Посол добавил, что у посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. В американских СМИ также публикуются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам осудить действия властей РФ.

«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — подчеркнул Антонов.