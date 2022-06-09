«Жест отчаяния». Украина ввела санкции против Путина и почти всех российских министров

Украина ввела санкции против Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и Михаила Мишустина. Под ограничения попали практически все члены российского правительства, более половины отечественных вузов и 261 ректор. Санкции вводятся бессрочно и подразумевают блокирование всех средств и активов на Украине, а также запрет на сделки и владение недвижимостью в стране. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, попавший в санкционный список, назвал рестрикции «жестом отчаяния».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и почти всех членов российского правительства. Всего под санкциями оказались 35 человек. Военная операция РФ на Украине. День 106-й Суд в ДНР приговорил трех иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, к смертной... 09 июня 23:55

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе президента Украины.

Документ вступает в силу с 9 июня.

Санкции вводятся бессрочно, а меры в отношении упомянутых в «черном списке» включают 18 ограничений. Речь идет о блокировке активов на территории Украины при их наличии, запрете экспортно-импортных операций, а также предотвращении вывода капиталов за пределы Украины. Лицам под санкциями также запретят въезд на Украину и полеты через территорию страны.

Их лишат госнаград Украины (если такие есть) и запретят приобретать земельные участки.

Помимо Путина и Пескова, ограничения ввели против секретаря Совбеза Николая Патрушева и премьер-министра России Михаила Мишустина.

Кроме того, в санкционный список попали 10 вице-премьеров: Андрей Белоусов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Виктория Абрамченко, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко.

В списке также оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минюста Константин Чуйченко. Рестрикции ввели против министра экономического развития Максима Решетникова и главы Минфина Антона Силуанова, а также министра труда Антона Котякова, главы Минпромторга Дениса Мантурова и министра энергетики Николая Шульгинова.

Рестрикции ввели в отношении министра просвещения Сергея Кравцова, министра культуры Ольги Любимовой, главы Минспорта Олега Матыцина, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушев, главы Минстроя Ирека Файзуллина, главы Минприроды Александра Козлова, министра транспорта Виталия Савельева, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, главы Минцифры Максута Шадаева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

При этом в «черный список» не попал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, однако ограничения ввели в отношении Александра Чуприяна, который исполнял обязанности главы МЧС до 25 мая.

Санкции против 236 вузов и 261 ректора

Еще одним указом украинский президент ввел санкции в отношении 236 российских вузов и 261 ректора. «У Путина все еще есть ресурсы». Чем грозит России седьмой пакет санкций ЕС Замглавы польского МИД Павел Яблоньский рассказал Polska Agencja Prasowa, что работа над седьмым пакетом... 05 июня 00:01

Рестрикции коснулись МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, МГТУ им. Н. Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГМУ им. И. М. Сеченова и многих других.

Санкции в отношении высших учебных заведений также действуют бессрочно и предусматривают «прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами».

Кроме того, ограничения вводятся против ректоров российских вузов. Всего в «черном списке» 261 фамилия. В частности, ректор МГУ Виктор Садовничий, МГТУ Анатолий Александров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и глава первого Московского государственного медуниверситета Петр Глыбочко.

Рестрикции в отношении руководителей вузов предполагают блокировку их активов на территории Украины, приостановку выполнения финансовых обязательств, лишение государственных наград Украины, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет на приобретение земельных участков и несколько других ограничений, включая запрет на въезд в страну.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, попавший в санкционный список, заявил, что рестрикции в отношении должностных лиц РФ являются показателем недееспособности украинских властей.

«Это жест отчаяния, который все равно не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией», — заявил министр.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что все введенные Киевом санкции будут отменены «за день до капитуляции» властей Украины.

Что будет с переговорами?

Россия пока не вводила ограничительные меры в отношении Владимира Зеленского, а президент Украины неоднократно заявлял о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным для согласования условий соглашения об урегулировании отношений между двумя странами. «Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца»: Лавров объяснил, почему остановились переговоры Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу... 08 июня 22:29

Однако накануне Зеленский заявил, что победа в конфликте на Украине «должна быть достигнута на поле боя». При этом украинский лидер вновь повторил, что готов к мирным переговорам с президентом РФ. Он указал, что тупиковая ситуация во взаимоотношениях с Москвой не является оптимальным вариантом для Киева.

Российский политолог Андрей Суздальцев полагает, что Зеленский, введя санкции в отношении Путина, лишил себя возможности для встречи и переговоров с президентом РФ.

«Они сами себе объявили невозможность для какого-то диалога», — сказал Суздальцев РИА «Новости». По его мнению, решение о санкциях во многом делает президента Украины заложником ситуации.

В свою очередь заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов не считает, что санкции исключают возможность личной встречи двух президентов. По его словам, Путин и Зеленский могут встретиться на нейтральной территории. Целью ограничений эксперт назвал демонстрацию неготовности Украины идти на уступки.

«Зеленский, вводя санкции против Путина, показывает, что он пока не готов к уступкам», — заявил Суслов ТАСС.

Решение украинского президента является сигналом для западных лидеров, которые призывают его к уступкам на мирных переговорах, добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что введенные в отношении РФ санкции «не особо подействовали на позицию» Москвы. Кроме того, украинский лидер признал превосходство российской армии в вооружении и, как следствие, неспособность Украины наступать. Президент Украины считает причиной такой ситуации недостаточные объемы поставок вооружений западными странами.